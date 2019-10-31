Приоритеты Крайнего Севера

Развитие Инты и Воркуты – приоритеты в работе Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми. Об этом сообщил журналистам министр Александр Ремига перед заседанием в Госсовете республики, на котором рассматривалась региональная госпрограмма «Развитие промышленности». А основой этого развития, как и экономики Коми в целом, как и прежде, остаются уголь, газ, нефть и лес.

Министр отметил, что в первую очередь рассматриваемая программа нацелена на создание высококонкурентной, высокотехнологичной промышленности в регионе. А ее необходимость в том числе в доведении до всех участников промышленного рынка правил игры, понятных целей: рамки ставит государство – какие возможности для развития дает, что в приоритете.

Для региона же сейчас самая насущная проблема в области промышленности – ее развитие в Воркуте и Инте, ради сохранения и процветания этих городов. По словам министра, есть ряд проектов, направленных на добычу полезных ископаемых, и не только на нее.

– Речь идет о запусках проектов, в рамках Воркуты направленных на брикетирование углей, второй проект еще находится в проработке – это дальнейшее развитие месторождения «Усинское-1». По Интинскому району есть проекты Тимано-Печорской нефтегазовой компании, который сейчас находится на стадии выделения средств на бурение скважин для подтверждения запасов по нефтепродуктам. После уже будут инвестиции, создание рабочих мест. Мы рассчитываем, что это будет дополнительным толчком для развития Интинского района, – пояснил Александр Ремига.

При этом он подчеркнул, что сейчас в Коми идет прирост добычи углей – на три-четыре процента ежегодно. В этом году в республике добыли 10,2 миллиона тонн. И эта же тенденция, по всей видимости, будет сохраняться и в ближайшие два года. Таких цифр удалось достичь за счет Воркуты, так как у интинских углей сейчас реальных перспектив нет.

– На предприятии «Инта-уголь» сейчас еще трудится порядка 200 человек. Это необходимо для поддержания жизнедеятельности шахты. Проводилось несколько раундов сессий для трудоустройства сотрудников, например, в «Воркутауголь», у которого потребность в сотрудниках есть. Но это более северный район, и не все хотят из Инты переезжать. Тем не менее порядка 80-100 человек туда были трудоустроены, – рассказал представителям СМИ министр. – Сейчас разрабатывается проект ликвидации шахты, он будет, по крайней мере его ключевые параметры, до конца декабря этого года. В следующем году пойдем по плану ликвидации, процедура может занять до полутора лет. Все зависит от объема финансирования, который будет определен проектом. Думаю, что этот проект не обойдется без привлечения федерального финансирования, потому что цифры глобальные, измеряются в миллиардах рублей, скорее всего. Что касается спроса на энергетические угли, он не предвидится в ближайшие годы, и, по прогнозу Минэнерго России, спрос на них расти не будет. И вопрос о том, что мы заново начнем разработку шахты в Инте, на повестке не стоит. Это можно было бы отыграть, только если бы у нас был якорный инвестор, которому необходимы угли такой марки.

Впрочем, по словам Александра Ремиги, есть проект, где могут быть задействованы интинские угольные шламы, которые хотят перерабатывать в топливные брикеты. В начале октября в город по этому поводу выезжала рабочая группа с представителями науки, возможным инвестором.

– Но это несущественные объемы, порядок инвестиций 250 миллионов рублей. В плане угольной тематики так вопрос не решится. Нам важнее, сколько рабочих мест будет в результате создано, – подчеркнул министр. – Мы сейчас прорабатываем с министерством труда вопрос проведения ярмарки вакансий в Инте, собираем предложения от всех организаций республики, где есть потребность в высококвалифицированных кадрах, пригласим представителей компаний, чтобы они на месте могли представить вакансии и пообщаться с людьми.

Добыча сырой нефти с газовым конденсатом в последние годы в республике фактически не изменяется: если прирост есть, то небольшой, на два процента с небольшим. Например, в прошлом году было добыто 14,4 миллиона тонн, в этом, по прогнозам, будет 14,5 миллиона. И в обозримом программой «Развитие промышленности» будущем, то есть в ближайшие три бюджетных года, похоже, останется на том же уровне.

– Этот прогноз обусловлен данными, что предоставляют компании. Все это зависит от мировой конъюнктуры, спроса на нефтепродукты. Цена на них, курсы валюты уравновешиваются, и так определяется объем добычи на ближайшие годы, – прокомментировал Александр Ремига. – Но что касается разработки новых месторождений, то эта динамика в любом случае будет сохраняться. Проводятся переговоры по Тимано-Печорской нефтегазовой компании, с ЛУКОЙЛом по поводу дальнейшего развития на территории региона.

На примерно одинаковом уровне – порядка пяти миллионов тонн ежегодно – сохраняется и добыча бокситов. Министр пояснил, что потребности в ее увеличении пока нет, на складах большие запасы.

Что касается добычи на территории газа, то, несмотря на то что эти показатели в последние годы снижались – месторождения в Коми уже значительно выработаны, перспективы роста все же есть. По мнению министра, в связи со строительством ниток газотранспортных магистралей «Бованенково – Ухта» и «Ухта – Торжок» можно ожидать вовлечения в разработку небольших месторождений в Коми. Сейчас, кстати, уже идут проектно-изыскательские работы по третьей нитке газопровода «Ухта – Торжок», разработку документации планируется завершить в третьем квартале 2020 года. Пока же республика, если говорить о газе, продолжает оставаться больше его транспортером с Ямала, чем добытчиком на своей территории.

Впрочем, прирост по газовой тематике ожидается и в отрасли, не относящейся ни к добыче, ни к транспортировке голубого топлива. Речь идет о выполнении федеральных поручений по переводу пассажирского автотранспорта и коммунальной техники на газомоторное топливо. Как отметила спикер регионального парламента Надежда Дорофеева, этот вопрос продолжает оставаться на контроле депутатов. Александр Ремига сообщил, что сейчас в Коми на газе работает 66 пассажирских автобусов, большая часть из них закуплена два года назад. Но за последние несколько месяцев непростая экономическая ситуация в «Комиавтотрансе» выровнялась, и уже рассматривается возможность закупки в следующем году еще 30 автобусов. Кроме того, в конце сентября министр провел встречу с руководством ООО «Газпром газомоторное топливо», подтверждено, что в 2021 году в Сыктывкаре будет строиться новая газовая заправка.

По традиции стабильный рост в Коми показывает лесная промышленность. Объем производства пиломатериалов в этом году составил более одного миллиона кубометров, это максимальный объем с 1995 года.

– Это благодаря тому, что проекты, которые запускались в последние годы на предприятиях «Лузалес», «ПечораЭнергоРесурс», «Азимут», «Лесозавод №1», вышли на проектную мощность, – отметил Александр Ремига. – Думаю, данная тенденция будет только развиваться. Основным драйвером по реализации проектов лесопромышленного комплекса является 90-е постановление правительства о приоритетных инвестиционных проектах, у нас семь таких проектов, пять из них заканчиваются в 2019-2020 годах.

Семь проектов, о которых говорил министр, реализуют ООО «Жешартский ЛПК», ООО «Промтех-инвест», ООО «Лузалес», ООО «ПечораЭнергоРесурс», ООО «Азимут», ООО «Лесозавод №1», ООО «КомиИнвестПром». В целом в модернизацию и расширение производства вложено 6,5 миллиарда рублей.

По словам министра, по пяти инвестпроектам в ЛПК, которые только планируется включить в перечень приоритетных, ожидаются инвестиции в 23 миллиарда рублей.

Александр Ремига ответил на вопросы депутатов и журналистов, касающиеся планов строительства целлюлозного комбината в Троицко-Печорском районе (поручение поработать над такой возможностью дал глава региона), подчеркнув несколько моментов, с этими планами связанных. По его словам, не факт, что комбинат будет строиться именно в Троицко-Печорском районе.

– Этот район мы берем как якорный, там есть необходимая инфраструктура, запасы сырья, но, чтобы окончательно определить, где будет находиться ЦК, надо еще провести большую работу, увязать наличие железной дороги, воды, энергетики в целом, доступность профессиональных кадров, ведь на таких комбинатах сотни, а то и тысячи людей работают, – пояснил министр.

Во-вторых, пока речь идет именно о целлюлозном, а не целлюлозно-бумажном комбинате.

– Выпуск какой продукции будет проходить на этом предприятии, мы еще не знаем, это будет определять инвестор. Целлюлоза как таковая – это тоже товарная фракция. Возможно, из нее будет делаться вискоза, с высокой вероятностью – картон, рынок его растет не только в России, но и во всем мире, – подчеркнул Александр Ремига. – Нами сейчас ведется очень большая подготовительная работа под строительство такого предприятия. Есть потенциальные инвесторы. Мы не видим сложностей, которые бы нам помешали в реализации этого проекта. Лес под проект такого формата в республике есть, плюс у нас есть балансовая древесина, которой избыток, Монди СЛПК всю не забирает. Мы могли бы перераспределить ее потоки на новый комбинат.

Для работы нового комбината ориентировочно понадобится шесть миллионов кубометров сырья в год. Сейчас в Коми ежегодно добывается девять миллионов (в разы меньше, чем во времена СССР), расчетная лесосека – 33 миллиона.

Прирост производства, как сообщил министр, наблюдается и в легкой промышленности. В первую очередь за счет увеличения в нынешнем году производства синтетических волокон компанией «Комитекс». Кроме того, предприятие планирует модернизацию производства и новый инвестпроект по выпуску нетканых материалов для автомобильной промышленности. В рамках российско-норвежской программы «Чистое производство» (в ее реализации принимает участие и минпром Коми) разрабатывается сайт, который позволит найти поставщиков вторсырья для переработки его на «Комитексе».

Расширять ассортимент и вводить новые виды деятельности планируют и другие предприятия. Так, например Выльгортская сапоговаляльная фабрика в 2020 году намерена создать производство иглопробивного войлока. Ухтинское кожевенное предприятие «Крепкое дело» увеличивает объемы кожгалантерейной продукции, запускает новую линейку, появляются новые рабочие места, так что сейчас стоит вопрос подбора кадров.

– В машиностроении ожидается сохранение объемов производства по всем видам деятельности за исключением производства электрооборудования, ожидается рост за счет постоянной модернизации производства и расширения ассортимента, увеличение выпуска более технологически совершенных гидроакустических комплексов. Основным производителем электрического оборудования является завод «Прогресс», – рассказал Александр Ремига. – Сыктывкарский механический завод имеет технологическую возможность для наращивания объемов по выпуску башенных кранов. На сегодняшний день их произведено 16. Надо объективно говорить, что компания отстает от того плана, что первоначально закладывали. Будем думать, как им помочь, чтобы предприятие заняло достойное место в экономике субъекта. В целом же объемы производства машиностроительных предприятий в значительной степени зависят от заказов по крупным инфраструктурным проектам, в том числе по транспортировке газа и нефти.

Также министр высказал мнение, что у Коми сейчас хорошие перспективы для производства стройматериалов: есть запасы сырья, различных песков, глин, известняков и так далее. Но пока эта отрасль представлена у нас небольшим количеством предприятий. Что касается перспектив, то в Ухте планируется создание промышленного хаба по переработке нерудных материалов на базе Бельгопского месторождения. Потенциальный инвестор подтвердил свои намерения. Предполагаются сопутствующие производства щебня, фаянса, силикатного кирпича.

Анна ПОТЕХИНА

Фото gsrk.ru