Сергей Гапликов провел личный прием граждан

Жители обратились к главе Республики Коми по вопросам улучшения жилищных условий, повышения качества коммунальных услуг, трудоустройства и другим.

Как сообщает пресс-служба руководителя региона, на личный прием обратилась жительница Сыктывкара, поблагодарившая Сергея Гапликова за помощь в обеспечении жильем. По этому вопросу женщина обращалась к главе региона в статусе сироты в 2016 году. Сейчас вынуждена обратиться повторно, но уже по вопросу своего брата-инвалида, законным представителем которого она сейчас является.

Положительно решен и вопрос по обращению жительницы Ухты, которая просила установить ограждение по периметру лицея имени Геннадия Рассохина.

– В лицее учится мой ребенок. Меня, как и других родителей, беспокоит отсутствие ограждения вокруг образовательного учреждения. Поэтому прошу вас оказать содействие, – отметила ухтинка на личном приеме, который состоялся в апреле.

По поручению главы региона администрацией Ухты вопрос был решен. К началу учебного года работы по ограждению территории лицея выполнены в полном объеме. Также в этом году за счет городского бюджета в лицее отремонтирован актовый зал.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил главам регионов уделять особое внимание работе с обращениями и жалобами граждан. Информация о принятых мерах ежемесячно поступает в администрацию президента Российской Федерации.

Сергей Гапликов проводит личный прием граждан раз в месяц. Решение вопросов, с которыми жители обращаются на прием к руководителю региона, держатся на контроле администрации главы Коми.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru