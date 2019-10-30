Умер глава совета Воркуты

Как сообщил мэр Воркуты Игорь Гурьев, Юрий Долгих скоропостижно скончался 29 октября в Сыктывкаре в Клиническом кардиодиспансере на 55-м году жизни.

Юрий Долгих возглавлял совет Воркуты с 2015 года. В заполярном городе жил с 1989 года, приехав после службы в армии. Юрий Долгих 13 лет работал педагогом дополнительного образования во Дворце творчества юных, с 2002 года был директором детско-юношеской спортивной школы бокса «Заполярный ринг». С 2007 года, три созыва подряд, избирался депутатом городского совета Воркуты.

Лина ПЕРОВА

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