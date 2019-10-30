Вышла книга о староверах Усть-Цильмы

В Сыктывкаре вышла в свет книга «Религиозный канон и народные традиции староверов Усть-Цильмы». Монографию известного этнографа Татьяны Дроновой издали в Коми научном центре Уральского отделения РАН.

В научном издании обобщены результаты многолетних исследований формирования и развития этноконфессиональной группы русских староверов-беспоповцев (поморцев), проживающих в Усть-Цилемском районе.

Старообрядчество в Усть-Цилемском крае развивалось в нескольких духовных центрах: пижемском, цилемском и усть-цилемском. Первый из них имел большое значение в деле распространения древлеправославной веры не только в бассейне Пижмы, но и по всей Печоре и в Пермском крае. В книге более подробно рассмотрена деятельность Великопоженского и Омелинского скитов, наиболее ярко отражающих своеобразие развития староверия в волостном центре – Усть-Цильме.

В монографии особое внимание также уделено ключевым религиозным традициям: крещению и исповеди. Проанализирована роль семьи и семейных духовных и трудовых традиций в сохранении местной самобытности.

Работа создана на оригинальном полевом материале и ранее неизвестных архивных источниках, позволивших воссоздать историю формирования локальной этноконфессиональной группы, народную культуру устьцилем в целом.

Автор – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник сектора этнографии Института языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Монография Татьяны Дроновой издана при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.

Артур АРТЕЕВ

Фото illhkomisc.ru