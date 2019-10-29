Уважаемые жители республики!

30 октября – скорбная дата для нашей страны. Политические репрессии унесли и искалечили жизни миллионов ни в чем не повинных людей. Эта трагедия оставила неизгладимый след в истории России, она и сегодня страшным эхом откликается во многих сердцах.

В истории ГУЛАГа Республике Коми было отведено особое место, здесь было сосредоточено наибольшее количество лагерей и спецпоселений. Сюда были высланы сотни тысяч репрессированных, среди них были как выдающиеся, знаменитые личности, так и простые труженики, мужчины и женщины, взрослые и дети. Сегодня мы отдаем дань уважения всем, кому пришлось испытать на себе горькие унижения, голод, болезни и лишения, кто, несмотря на немыслимые испытания и трудности, не потерял веру в добро, в себя и будущее, кто самоотверженным трудом внес неоценимый вклад в развитие Республики Коми.

Наш общий долг – помнить о страшных страницах нашей истории, передавать эти знания из поколения в поколение, чтобы никогда больше не допустить подобных трагических событий и по-настоящему ценить человеческую жизнь, уважать права и свободы человека.

Дорогие друзья, я желаю всем нам взаимопонимания, взаимоуважения, мира и согласия!

Сергей Гапликов, глава Республики Коми