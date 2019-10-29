Свыше 233 тысяч заявок подано на конкурс «Лидеры России 2020»

233 830 заявок поступило из всех регионов России и 68 стран мира на конкурс управленцев «Лидеры России 2020» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров. Заявочная кампания завершилась 27 октября в 23:59.

4 октября президент России, председатель наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019-2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

— На участие в третьем сезоне конкурса «Лидеры России» подано 233 830 заявок. Такие результаты говорят о росте интереса к «Лидерам России». Мы связываем его и с введением в третьем сезоне отдельных специализаций в дополнение к основному конкурсу. Как и в прошлые годы, наибольшее число заявок пришло из Центрального федерального округа, Приволжья и Северо-Запада, – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Рейтинг активности федеральных округов по числу поданных от населения заявок: на первом месте – Центральный (34,94%), на втором – Приволжский (17,94%), на третьем – Северо-Западный (12,55%) федеральные округа. Затем следуют Уральский (9,25%), Сибирский (9,01%), Южный (8,61%) округа. Замыкают Дальневосточный (4,12%), и Северо-Кавказский (3,56%) федеральные округа.

Алексей Комиссаров отметил, что в топ-10 регионов по количеству регистраций в этом году вошли: Москва (45 275 заявок), Санкт-Петербург (18 513), Московская область (13 982), Свердловская область (7 632), Краснодарский край (7 182), Самарская область (6 680), Республика Татарстан (6 402), Нижегородская область (5 895), Республика Башкортостан (5 832) и Ростовская область (5 680).

Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» – более 61 тысячи регистраций.

— Мы получили более 61 732 заявки на участие в треке «Финансы и технологии». Уверен, что такой беспрецедентно высокий интерес обеспечит нам приток качественных управленцев, которые уже в скором будущем смогут влиять на вектор развития не только экосистемы банка, но и экономики всей страны. Мы гордимся возможностью предоставить своим сотрудникам и внешним специалистам уникальный социальный лифт и практически безграничные возможности для развития. Желаю удачи всем участникам конкурса, – сказал наставник конкурса «Лидеры России», куратор специализации «Финансы и технологии», президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф.

На втором месте по количеству заявок – специализация «Наука» (22 272 заявки).

— Более 22 тысяч человек, зарегистрировавшихся в профессиональном треке «Наука» – это очень обнадеживающий показатель. Тем более, что больше половины из них – молодые люди, заявившие о своей готовности взять на себя ответственность за будущее науки в России. Это важно. Хочу пожелать удачи всем участникам, — оценил итоги заявочной кампании наставник конкурса «Лидеры России», куратор специализации «Наука», помощник президента страны Андрей Фурсенко.

— Мы, безусловно, рады, что направление «Наука» оказалось столь востребованным среди участников конкурса. 22 272 заявки – это очень хороший результат для пилотного запуска. Интерес молодежи к науке в последние годы активно растёт, и мы намерены в ближайшее время существенно увеличить долю молодых ученых. Но задача не только в этом. Нам нужно, чтобы молодежь была вовлечена и в научный процесс, и в управление наукой. Благодаря конкурсу «Лидеры России», я уверен, мы получим не только сотню победителей, но гораздо больше – успешных исследователей с управленческими качествами, которые помогут нам активизировать процесс омоложения руководящего состава действующих научных организаций и возглавят часть из 900 лабораторий, которые мы намерены открыть в ближайшие годы в рамках нацпроекта «Наука», – дополнил наставник конкурса «Лидеры России», куратор специализации «Наука», министр науки и высшего образования страны Михаил Котюков.

Третье место по числу поступивших заявок заняла специализация «Здравоохранение» (9 745 регистраций).

— Почти 10 тысяч управленцев в сфере охраны здоровья решили принять участие в треке «Здравоохранение» всероссийского конкурса «Лидеры России». Конкурс – это шанс для каждого участника внести вклад не только в свое личное будущее, но и развитие здравоохранения страны в целом. Победители получат уникальную возможность перенять опыт у наставников – лучших организаторов здравоохранения в стране и смогут применить свои знания и силы на интересных управленческих должностях как регионального, так и федерального уровня, – подчеркнула наставник конкурса «Лидеры России», министр здравоохранения страны Вероника Скворцова.

Наибольшее количество участников, имеющих учёные степени, зарегистрировалось в специализацию «Наука»: 24,2% кандидатов наук и 3% докторов наук. В специализации «Здравоохранение» – 10,7% кандидатов наук и 1,8% докторов наук. В специализации «Финансы и технологии» – 4,3% кандидатов наук и 0,2% докторов наук. На общий конкурс заявились 5,9% кандидатов наук и 0,5% докторов наук.

В третьем сезоне конкурса «Лидеры России» произошло изменение возрастного состава участников. Больше всего заявок пришло от конкурсантов в возрасте от 35 до 50 лет – 52,5%, от 25 до 35 лет – 41,7%, старше 50 лет – 3,2%, до 25 лет – 2,6 %.

Алексей Комиссаров подчеркнул, что также в третьем сезоне произошел существенный рост количества заявок от женщин. В прошлом году от них поступило 24 % заявок, в 2019 году уже 28 %.

— В категории «Опыт управления» большинство заявок (по 34%) пришло от конкурсантов со стажем работы в управлении от 5 до 10 лет и от 2 до 5 лет. Чуть меньше заявок с опытом управления более 10 лет – 24% зарегистрированных. С опытом управления до 2 лет – 8% заявок, – добавил Алексей Комиссаров.

По отраслям, в которых сейчас работают участники, лидером стала сферы строительства (8%), образования (7,2%) и государственной службы (6,6%). Далее по результатам статистики следуют такие отрасли, как информационные технологии (5,4%), здравоохранение (5,1%), банки и страхование (5,1%), энергетика (5,0%), оптовая торговля (4,5%), транспорт и логистика (4,5%). Меньше всего регистраций от отраслей: машиностроение, ЖКХ, ритейл, консалтинг, добыча полезных ископаемых.

Принять участие в конкурсе «Лидеры России», как и в прошлом году, могут жители не только России, но и других стран. Единственное ограничение – это владение русским языком. В этом году на конкурс заявились участники из 68 стран мира. Самыми активными стали конкурсанты из Украины – 659 заявок, Белоруссии – 501, Казахстана – 417, Узбекистана – 152, Латвии – 76.

Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

28 октября в личных кабинетах участников открылась демо-версия первого теста –интеллектуальных способностей. Время на прохождение всех тестов строго регламентировано.

Для оценки потенциала участников в дистанционном этапе используются тесты, разбитые на следующие блоки:

28-30 октября – тест интеллектуальных способностей (вербальные способности, числовые способности, абстрактное мышление);

4-7 ноября – тест общих знаний (география, история, культура, литература, обществознание);

8-10 ноября – тест умственной работоспособности и стрессоустойчивости;

18-20 ноября – тест управленческого потенциала;

25-27 ноября – тест управленческой готовности.

Участники, решившие пройти отбор по специализациям, на дистанционном этапе проходят дополнительно тесты по выбранным направлениям.