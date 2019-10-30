Москвичи увидели «Сказки Гофмана» из Коми

Сыктывкарскую постановку знаменитой оперы Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана» увидели московские театралы. Спектакль представили 29 октября на сцене столичного театра Новая опера имени Евгения Колобова. Показ состоялся в рамках четвертого всероссийского фестиваля музыкальных театров страны «Видеть музыку», который проходит в Москве с 16 сентября по 11 ноября.

Как сообщили «Республике» в театре оперы и балета Коми, в прошлом году на фестивале «Видеть музыку» артисты с успехом представили два спектакля: оперу «Тоска» и оперетту «Бабий бунт».

В Год театра в рамках фестиваля на разных столичных сценах будет показано 43 спектакля из 33 российских театров, среди которых двенадцать – московских, четыре – санкт-петербургских и семнадцать – региональных.

«Сказки Гофмана» выбраны для участия в фестивале как одна из самых ярких постановок театра. Спектакль получил звание лауреата III Национальной оперной премии «Онегин» в номинации «Состав». За большой вклад в развитие театрального искусства, выдающиеся результаты в творческой и профессиональной деятельности творческая группа спектакля стала лауреатом премии правительства Республики Коми в области культуры. Также спектакль вошел в лонг-лист национальной театральной премии «Золотая маска», а исполнительница партии куклы Олимпии Анастасия Морараш одержала победу в IX Республиканском театральном конкурсе имени Степана Ермолина в номинации «Лучшая женская роль».

Премьера поставленной Ильей Можайским оперы состоялась в апреле 2018 года. В основе ее сюжета три разные любовные истории, закончившиеся трагически для поэта Гофмана. Очень красивая постановка. В разных картинах оперы появляются противоположные женские образы – возлюбленные главного героя: Олимпия, Джульетта, Антония и Стелла.

После фестиваля «Видеть музыку» республиканский театр оперы и балета принимает участие в «Балетных сезонах – 2019» в Архангельске. Год назад на «Оперных сезонах» с успехом были представлены оперы «Тоска» и «Кармен». В этом году «Балетные сезоны» будут посвящены творчеству Петра Чайковского. 31 октября зрители Архангельска увидят балет «Лебединое озеро», дирижером которого выступит новый главный дирижер театра Роман Денисов. А 1 ноября балетная труппа под руководством главного балетмейстера театра Марианны Рыжкиной покажет в Архангельске балет «Щелкунчик».

Оба балета с успехом были представлены во время международных гастролей театра оперы и балета Коми на сценах театров Великобритании и Германии.

Артур АРТЕЕВ

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