Крейцеровы игрушки

Работы одного из узников ГУЛАГа – художника Бориса Крейцера представлены на выставке в Национальном музее Коми. Экспозиция «Вещдок: папка с эскизами» подготовлена Государственным музеем истории ГУЛАГа и привезена из Москвы в Сыктывкар. Здесь она открылась в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий.

Основой экспозиции стала авторская папка с эскизами токарных детских игрушек, спроектированных Крейцером в Севжелдорлаге по заказу НКВД. На папке обозначено, что рисунки сделаны в 1942 году в поселке Железнодорожный Коми АССР.

О жизни художника сыктывкарцам подробно руководитель издательской программы музея истории ГУЛАГа Светлана Пухова.

Борис Крейцер (1905-1979) был талантливым архитектором, книжным иллюстратором и плакатистом. Его работы хранятся в коллекциях Третьяковской галереи и Русского музея. А книги с его иллюстрациями у многих есть дома. Среди них, например, «Гаргантюа и Пантагрюэль» в детской адаптации Николая Заболоцкого, «Король-олень» Карло Гоцци и многие другие. Помимо книжных иллюстраций, художник успешно работал с плакатом, фарфором и с предметами прикладного искусства.

По поручению Ленинградского союза архитекторов и при содействии Всесоюзного общества культурной связи с заграницей Борис Крейцер часто помогал принимать архитекторов из Великобритании, Румынии, Польши и Франции. А в тридцатых годах в той же коммунальной квартире, что и Борис Крейцер, жил японский преподаватель Икеда Хисао. Из-за этих «связей с иностранцами» Крейцер попал в зону особого внимания НКВД. Его многократно вызывали на допросы, а в феврале 1938 года против Крейцера было выдвинуто обвинение в том, что он «занимается шпионской деятельностью в пользу Японии». Следователь сочинил обвинительный акт, согласно которому художник был японским шпионом и собирался взорвать Балтийский завод. Потом следователь зачеркнул эту формулировку и поверх написал: «немецкий шпион, по национальности немец».

Бориса Крейцера приговорили к расстрелу, но его спасла бюрократическая ошибка. В ночь на 11 сентября 1938 года Крейцера вывели из камеры на расстрел. При сверке выяснилось, что национальность в приговоре и в личной карточке не совпадает, отличается и место рождения. Крейцер был евреем, а не немцем, родился в России, а не в Германии. Побоявшись ответственности за то, что расстреляют не того Крейцера, чекисты вернули приговоренного в камеру. Пока он ожидал своей очереди, началась волна чисток в НКВД, приговоры стали пересматривать. Вместо расстрела Бориса Крейцера приговорили за «шпионаж» к восьми годам ИТЛ и отправили в Севжелдорлаг.

Находясь в заключении в Коми, Крейцер создал серию эскизов детских игрушек. Случайно найденная папка с пятнадцатью эскизами сейчас хранится в музее истории ГУЛАГа.

– Были ли когда-то произведены игрушки по этим эскизам – неизвестно, – сказала Светлана Пухова. – Мы не нашли ни одной, но чтобы оживить выставку, заказали игрушки современным мастерам.

На выставке также представлены эскизы, книги с иллюстрациями, фотографии из личного архива художника. Главным экспонатом стал девятиметровый макет железнодорожного моста, построенного по проекту Крейцера. В Севжелдорлаге Борис Крейцер работал инженером Мостозавода, проектировщиком в цехе по изготовлению лыж и рисовал эскизы для детских игрушек.

27 июля 1946 года он был освобожден и переехал в Сыктывкар, где встретил свою будущую жену – чертежницу Тамару Клюкину. В Сыктывкаре художник сотрудничал с местным театрами. Затем супруги уехали в Псков, где Крейцер смог устроиться на работу архитектором. Вскоре начались аресты «повторников» – тех, кто уже отсидел свой первый срок, и Крейцера отправили на вечное поселение в Красноярский край, в Норильск. Его пытались вербовать в осведомители, а когда он отказался, перевели из Норильска в Дудинку. Крейцер добивался своей реабилитации много лет. Только в 1956 году он был реабилитирован и смог вернуться в Ленинград. Здесь он устроился на работу иллюстратором – оформил более сотни книг. Борис Крейцер умер в 1979 году. История художника стала основой сюжета одного из рассказов Татьяны Толстой.

Музей истории ГУЛАГа продолжает серию выставок одного экспоната: «Вещдок» – это маленькие экспозиции, посвященные уникальным артефактам эпохи сталинских репрессий. Выставка в Сыктывкаре будет работать до 7 декабря. Затем она побывает в Инте, Печоре, Сыктывдинском, Усть-Вымском и Княжпогостском районах.

Артур АРТЕЕВ

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