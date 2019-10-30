Чтобы история не повторилась, ее нужно помнить

День памяти жертв политических репрессий прошел по всем регионам России 30 октября. Сыктывкарцы традиционно собрались в этот день у часовни-памятника, построенной в честь Новомучеников и Исповедников российских. Мемориал возвели девятнадцать лет назад на перекрестке улиц Кирова и Домны Каликовой вблизи места, на котором до революции стояла Богородицкая тюремная церковь.

На митинг собрались представители исполнительной и законодательной власти региона, сотрудники столичной администрации, представители республиканского общественного фонда жертв политических репрессий «Покаяние», общественных и молодежных организаций и все те, кому небезразлична память о прошлом.

Накануне на этом же месте прошла акция «Возвращенные имена». Ее участники зачитали имена осужденных и расстрелянных по политическим статьям в 1930-е годы на территории Коми АССР. Звучали как имена со страниц мартиролога «Покаяние», так и имена родных дедов и прадедов участников акции.

Митинг 30 октября начался с заупокойной литии, которую отслужил архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.

Почтить память невинно пострадавших к часовне пришли спикер регионального парламента Надежда Дорофеева, министр труда Илья Семяшкин, и.о. мэра столицы Наталья Хозяинова, председатель столичного горсовета Анна Дю. Многие из собравшихся помимо гвоздик и свечей держали в руках фотографии своих репрессированных родственников.

Председатель правления фонда «Покаяние» историк Михаил Рогачев отметил, что изначально, полвека назад, 30 октября было объявлено Днем борьбы за свободу. Но позднее дата стала Днем памяти жертв политических репрессий.

– Нужно, чтобы сегодня этот день мы воспринимали не только как день памяти, но и как день сопротивления несвободе, – отметил историк. – Только будучи свободными людьми, мы можем жить в свободной России.

Митинг завершился минутой молчания и возложением цветов у мемориального комплекса. Затем в столичном Центре досуга и кино «Октябрь» прошла поминальная трапеза.

29 октября прошел митинг у памятного знака в пригородном поселке Верхняя Максаковка, а в Краснозатонском – тематический вечер памяти в библиотеке. 30 октября в Эжве по случаю памятного дня состоялся митинг возле памятника репрессированным литовцам и полякам на Слободском кладбище.

Число жертв политических репрессий в СССР было свыше десяти миллионов человек – это три процента населения страны. Уже удалось установить имена порядка трех миллионов человек. Коми область стала одним из первых регионов, где в 1929 году начала формироваться система исправительно-трудовых лагерей. Все началось с северных лагерей особого назначения (СЕВЛОН), за которыми последовали Локчимлаг, Ухтпечлаг, Воркутлаг, Устьвымлаг, Севжелдорлаг, Печлаг, Инталаг, а после войны – лагеря особого назначения Речлаг и Минлаг. С 1929 по 1960 год через лагпункты ГУЛАГа в Коми прошли несколько сот тысяч человек, десятки тысяч здесь погибли. В Коми под репрессии попали не менее 17 тысяч человек: местные жители, заключенные лагерей, которые получили второй или даже третий приговор.

Артур АРТЕЕВ

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