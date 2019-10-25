Казачьи песни монастырского хора

Праздничный хор московского Свято-Даниловского монастыря выступил в столице Коми. Концерт прошел на сцене Коми республиканской филармонии. Представленная программа «Тридцать! Продолжение следует…» посвящена юбилею возрождения хора в стенах монастыря.

В первой части программы прозвучали духовные композиции, которые хор ранее не исполнял за пределами своей обители. Это песнопения, в том числе на греческом языке, поморские и сербские напевы, знаменные распевы, старинные канты. Помимо этого, зрители услышали современные духовные стихи.

Во втором отделении концерта были исполнены светские сочинения – романсы, русские народные и казачьи песни, которые зал подпевал хору.

Патриарший хор московского Данилова монастыря, существующий с 1989 года, – один из самых известных певческих коллективов в России. Этот уникальный коллектив имеет статус хора синодальной резиденции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и принимает участие в богослужениях. В его составе тридцать профессиональных исполнителей. На счету церковного хора более двадцати дисков. Участники Даниловского патриаршего хора неоднократно представляли Россию на фестивалях и конкурсах духовной музыки, имеют множество грамот и наград.

Артур АРТЕЕВ

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