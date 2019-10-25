Госсовет разделил профицит бюджета

Доходная часть республиканского бюджета на текущий год выросла на 7,2 миллиарда рублей, расходы увеличены на 2,3 миллиарда. Профицит в казне – 900 миллионов рублей. На октябрьской сессии Госсовета Коми парламентарии утвердили изменения в параметрах главного финансового документа региона на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Кроме того, депутаты рассмотрели внесение изменений в Конституцию Республики Коми, предоставление льготных тарифов двум предприятиям в сфере водоснабжения, объединение сельских поселений в Прилузском районе, а также большой блок кадровых вопросов.

Расходы на необходимое

Как пояснила зампред правительства Коми – министр финансов Галина Рубцова, доходы бюджета подросли в основном за счет положительной динамики по поступлению налога на прибыль. Соответственно, республика может себе позволить увеличить траты. В основном дополнительные средства направляются в муниципалитеты и в отрасль здравоохранения.

Финансовая поддержка местных бюджетов составит свыше одного миллиарда 400 миллионов рублей. Это субсидии на оплату расходов по коммунальным платежам муниципальных учреждений (582 миллиона), субвенции на школьное и дошкольное образование (446 миллионов), дотации на сбалансированность бюджетов (260 миллионов рублей). Инта в связи с ликвидацией градообразующего предприятия получит субсидию в размере 80 миллионов рублей. На гранты муниципальным образованиям выделяется 50 миллионов.

Следующее направление расходов – отрасль здравоохранения, которая получит дополнительно более одного миллиарда рублей. Деньги направляются на погашение просроченной кредиторской задолженности (548 миллионов), на лекарственное обеспечение (свыше 100 миллионов рублей), на паллиативную помощь (70 миллионов) и на санавиацию (53 миллиона рублей).

Также предусмотрено выделение дополнительных средств на укрепление материально-технической базы учреждений культуры, спорта и образования.

По линии сельского хозяйства 70 миллионов пойдут на закупку комбикормов в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся из-за холодного и дождливого лета. По линии минприроды 4,4 миллиона рублей выделяется на отстрел волков и медведей.

Кроме того, казна поможет двум предприятиям – ООО «Пригородный» (13 миллионов рублей на выращивание овощей закрытого грунта) и АО «Комиавиатранс» (100 дополнительных миллионов на аэропортовую деятельность и погашение кредиторских задолженностей).

С учетом вносимых изменений доходы по 2019 году составят 84,3 миллиарда рублей, расходы – 83,4 миллиарда, профицит – 900 миллионов. Объем долга на 1 января 2020 года запланирован в объеме 26,1 миллиарда рублей (34,2 процента). В предстоящие два года расходы, связанные с обслуживанием государственного долга, уменьшатся, поскольку республика сократила заимствования. В 2020 году это 440 миллионов рублей, в 2021-м – 493 миллиона.

Муниципальная повестка

Изменения, которые депутаты внесли в статью 92 Конституции Республики Коми, вызваны новациями в федеральном законодательстве. Поправками от 1 мая 2019 года в федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» введен новый вид муниципального образования – муниципальный округ. Это потребовало законодательно дополнить виды муниципальных образований в региональной конституции. Аналогичные правки внесены и в закон «О некоторых вопросах местного самоуправления в Республике Коми». Установлены наименования: совет муниципального округа, глава администрации округа, администрация муниципального округа. Порядок избрания главы муниципального округа такой же, как при избрании глав муниципальных районов и городских округов.

Еще один вопрос «муниципальной» повестки на сессии – административное объединение сельских поселений Объячево и Чёрныш. В Прилузском районе это уже второе объединение – до этого к селу Объячево успешно присоединилось сельское поселение Читаево.

Как пояснил глава муниципального района – председатель Совета муниципального района «Прилузский» Евгений Шучалин, необходимость и целесообразность объединения вызвана недостаточностью собственной доходной базы сельского поселения Чёрныш для решения вопросов местного значения. Поселение является дотационным с крайне низкими собственными доходами, которых недостаточно даже для функционирования органов местного самоуправления. В 2018 году дотации района были в восемь раз больше, чем собственные доходы Чёрныша. Почти 90 процентов от всей суммы расходов идет на содержание органа МСУ.

От Чёрныша до райцентра 14 километров, но есть водная преграда. Зимой реку можно преодолеть по понтонному мосту, летом – на катере. Проблем с выездом специалистов администрации в Чёрныш, если это потребуется, никаких нет, заверил председатель совета района. Все это уже обкатано на примере Читаево, которое от Объячево находится в 23 километрах.

В мае прошли публичные слушания, на которых большинство населения поддержало объединение. На реорганизационные мероприятия потребуется 400 тысяч рублей, а в последующем экономия составит до двух миллионов рублей в год. Высвободившиеся средства будут направляться на развитие Чёрныша.

– Укрупнение поселений, а вместе с ним и объединение их бюджетов, налогооблагаемой базы позволит легче и эффективнее решать финансово-хозяйственные вопросы объединяемых территорий, существенно увеличит потенциал для их развития, – отметил Евгений Шучалин.

Вода по доступным тарифам

Для двух новых предприятий в сфере водоснабжения в Сосногорске и Удорском районе – ООО «ВодаСервис» и МУП «Экосервис» – депутаты согласовали льготные тарифы. Законопроект разработан по поручению главы Коми Сергея Гапликова.

Как пояснила замминистра энергетики, ЖКХ и тарифов Коми Анна Тюрнина, с учетом установленных для «Экосервиса» и «ВодаСервиса» экономически обоснованных тарифов на питьевую воду и водоотведение для населения и прочих потребителей, в отношении которых в первом полугодии текущего года льготные тарифы не применялись, ожидается увеличение размера вносимой гражданами платы за указанные коммунальные услуги выше предельных индексов. Поскольку тарифы здесь установлены впервые, был пересмотрен ряд статей затрат, в том числе снижен полезный отпуск, и экономически обоснованные тарифы существенно увеличились. А учитывая, что в соответствии с законодательством предусмотрено ограничение роста оплаты граждан, возникла необходимость во введении льготных тарифов, чтобы не допустить социальной напряженности. Размер средств, необходимых для компенсации выпадающих доходов этих предприятий, составляет восемь миллионов 223 тысячи рублей.

Закон затронет порядка трех тысяч человек в Сосногорском районе и около тысячи человек на Удоре.

Кадровый расклад

Октябрьское заседание республиканского парламента запомнится необычным форматом проведения. Впервые за всю историю Госсовета Коми блок кадровых вопросов повестки дня был перенесен в конец повестки дня и рассмотрен в закрытом режиме. Парламентарии приняли две досрочные отставки – вице-спикера и председателя КСП, дали согласие на назначение представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе России и провели процедуру тайного голосования по вопросу о лишении государственных должностей вице-спикера и председателей двух комитетов, которым вменялось в вину нарушение закона о государственной тайне.

Кадровые процедуры начались с рассмотрения тех вопросов, по которым накануне уже прошло обсуждение на предсессионных заседаниях комитетов. Сначала депутаты дали согласие на назначение представителем Республики Коми в Северо-Западном федеральном округе Валерия Козлова. Напомним, эти обязанности экс-мэр Сыктывкара исполняет с 10 июля. Была принята и досрочная отставка председателя Контрольно-счетной палаты Елены Филимоновой, которая переходит на работу в аппарат полпреда президента страны в СЗФО на должность федерального инспектора по Республике Коми.

Далее был рассмотрен вопрос о досрочном сложении полномочий заместителя председателя Госсовета Владимира Косова. Как несколькими днями ранее объяснил журналистам это решение сам парламентарий, он является практикующим врачом и досрочно сложил полномочия в связи необходимостью прохождения учебы, обязательной для медиков раз в пять лет. Коллеги отставку приняли. С этого времени Владимир Косов – рядовой депутат.

Валентина Жиделева, Сергей Артеев и Степан Чураков будут отстаивать свою непричастность к нарушению закона о гостайне. Пока они остаются в региональном парламенте на своих постах.

24 октября на заседании сессии Госсовета депутаты в закрытом режиме рассмотрели вопрос о досрочном сложении полномочий вице-спикера парламента Валентины Жиделевой, председателя комитета по бюджету, налогам и экономической политике Степана Чуракова и председателя комитета по социальной политике Сергея Артеева.

Учитывая право граждан доказывать свою невиновность в судебном порядке, остальные депутаты проявили демократичность и решили дать время коллегам на рассмотрение их вопроса в суде. Путем тайного голосования с использованием бюллетеней сейчас решено оставить вышеупомянутых депутатов на своих руководящих постах.

Напомним, накануне стало известно, что Валентина Жиделева, Сергей Артеев и Степан Чураков могут лишиться руководящих постов в Госсовете Коми из-за нарушения закона о гостайне. Такое нарушение влечет лишение их допуска к государственной тайне и, как следствие, невозможность занимать государственные должности. Согласно федеральному законодательству, лица, занимающие государственные должности, в случае проведения отпуска за пределами России обязаны уведомить об этом своего руководителя. Валентина Жиделева, Сергей Артеев и Степан Чураков неоднократно отбывали за границу без уведомления, что является нарушением закона.

Республиканским управлением ФСБ России, выявившим данные нарушения, направлено предписание об их устранении председателю Госсовета Надежде Дорофеевой. Чтобы выполнить предписание, по закону она обязана лишить указанных должностных лиц допуска к государственной тайне. После чего они перестанут соответствовать занимаемым госдолжностям, требующим такого допуска.

Лина ПЕРОВА

Фото gsrk.ru