Дачники «поменяли вектор»

Минсельхоз Коми получит полномочия подавать иски о ликвидации товариществ садоводов и огородников, если нарушены требования к количеству их членов. Такое постановление будет принято в регионе для приведения местных нормативных актов в соответствие с федеральным законом.

О проекте постановления рассказал на заседании правительства вице-премьер – министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Анатолий Князев. Он пояснил, что ведение гражданами садоводчества и огородничества для собственных нужд регламентируется федеральным законом №217-ФЗ, и если установлено, что нарушены требования к количеству членов товарищества, оно может быть ликвидировано по решению суда. По закону иск может направить орган госвласти (в данном случае минсельхоз), администрация муниципалитета, собственник земельного участка, правообладатель садового или огородного участка.

На региональном уровне определены СМИ, где должны публиковаться сообщения о проведении общего собрания членов товарищества – «Республика», «Коми му», официальные периодические издания муниципалитетов, на территории которых находятся товарищества.

Отвечая на вопрос Сергея Гапликова о работе, которую министерство ведет с дачниками, глава ведомства пояснил, что «вектор их развития изменен, они все дальше отдаляются от сельского хозяйства». Проводился анализ ситуации, опрос, в какой помощи нуждаются садоводы: приобретении семян, посадочного материала, удобрений. Оказалось, что всем этим обладатели участков вполне могут обеспечить себя самостоятельно, а помощь властей нужна в плане строительства и ремонта дорог к участкам, снабжения водой и электроэнергией.

– А все это несвойственно для нашей отрасли, вопрос, скорее, к министерству строительства, – добавил Анатолий Князев, пояснив, что для обеспечения себя продовольствием сейчас дачи в основном держат пенсионеры, а у молодых дачников совсем другие цели – построить полноценный благоустроенный дом для загородного отдыха, окружив его не грядками, а газонами.

А потом, возможно, и прописаться там, если участок находится в черте населенного пункта, закон это позволяет. Благо таких жестких ограничений по размеру участка, «капитальности» строений, как во времена СССР, сейчас нет.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Трофима МЯНДИНА