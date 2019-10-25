В Сыктывкаре проходит IV Международный фестиваль театров кукол «В гостях у Мойдыся». Мойдысь по-коми – это сказочник, и неудивительно, что программа фестиваля во многом состоит из сказок. Это «Репка», «Мойдодыр», «Госпожа Метелица», «Дюймовочка».

Театр из Казахстана привез спектакль «Отпусти поводья и лети», поставленный по легендам. Другое обращение к фольклору, на этот раз к коми, – это воркутинская постановка «Волшебное ожерелье». Не все фестивальные спектакли сказочные. Театр из нижегородского города Кстово привез спектакль «О любви?.. Вот именно!» по произведениям Антона Чехова «Предложение» и «Медведь».

Сыктывкарские дети нечасто видят представления кукольных театров, и для них знакомство с новым видом искусства стало настоящим праздником.

Фестиваль открылся 20 октября и продлится восемь дней. За это время ребята и их родители смогут посмотреть 27 спектаклей, которые представят восемь театров. Это Тольяттинский театр кукол, Озерский театр кукол, Театр актера и куклы «Петрушка» из Сургута, Мурманский областной театр кукол, Кстовский театр кукол, Актюбинский областной театр кукол «Алкай», а также кукольный театр из Воркуты и сыктывкарский драмтеатр имени Савина. Хозяева сцены 26 октября покажут сказку «Черная курица».

Зрителям покажут не только классические кукольные спектакли, но и теневые, планшетные, с элементами видеомонтажа, синтетические спектакли. В российский Год театра участники фестиваля выступают и в детских садах Эжвинского района и села Выльгорт.

Жюри, которое возглавил президент международного фестиваля «КукART» Давид Бурман, будет оценивать спектакли в двенадцати номинациях.

Как рассказала «Республике» директор государственного театра кукол Коми Людмила Дубровина, зрительский интерес к кукольному искусству растет с каждым годом:

– Проведение фестиваля позволяет установить прочные связи между творческими коллективами, оценить их творческий рост. Актуальность сегодняшнего театра равна его востребованности у публики. Яркость сюжетов, многообразие театральных приемов и форм вносят неповторимый колорит в общую культурную палитру Коми, России и зарубежья.

Первый межрегиональный фестиваль состоялся в 2011 году и вызвал большой интерес у публики. Информация о празднике детства, который проходит в Коми, дошла и до коллег из зарубежных театров – фестиваль приобрел статус международного. В 2021 году – в год столетия Коми – организаторы планируют пригласить максимальное число коллективов, которые смогли бы выступить сразу на нескольких площадках республики.

Артур АРТЕЕВ

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