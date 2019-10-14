Сыктывкарские дружинники – лучшие

Добровольная народная дружина Сыктывкара признана лучшим формированием по охране общественного порядка. Победителя объявили в рамках «Форума неравнодушных – 2019», который прошел в Ухте на минувшей неделе.

Добровольная народная дружина в Сыктывкаре существует уже семь лет. Командиром дружины с момента ее создания является бывший сотрудник МВД, подполковник в отставке Сергей Кравченко.

За девять месяцев 2019 года народные дружинники столицы помогли выявить 956 административных правонарушений, оказали сотрудникам ППС содействие в раскрытии преступлений. В Управление МВД России по Сыктывкару доставлено 847 граждан, в том числе 70 несовершеннолетних.

Личный состав ДНД совместно с полицейскими принимает участие в обеспечении общественного порядка при проведении общегородских мероприятий, различных рейдов.

Как сообщает пресс-служба столичной администрации, за добросовестное несение службы участникам народной дружины Екатерине Артеевой, Анне Патовой и Николаю Грекалову были вручены благодарственные письма Минюста РК, Сергей Кравченко и Николай Грекалов награждены благодарственными письмами МВД Республики Коми.

Лина ПЕРОВА