Семь кандидатов на пост ректора СГУ

Ученый совет Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина утвердил список кандидатов на должность ректора. Перечень из семи фамилий отправят в Министерство науки и высшего образования России для проведения дальнейших процедур.

Предыдущая дата выборов ректора СГУ была объявлена 19 марта. Спустя неделю ученый совет университета утвердил список кандидатов на должность главы вуза, который был направлен в аттестационную комиссию в Минобрнауки России. Однако аттестация, назначенная на 16 апреля, не состоялась, поскольку СГУ был исключен из графика аттестации во втором квартале 2019 года.

– Решение в отношении нашего университета не было каким-то исключительным случаем. Около 15 вузов были исключены из графиков аттестации в первом и втором кварталах 2019 года. 30 августа издан приказ Министерства науки и высшего образования России №682, утвердивший график проведения аттестации кандидатов на должности ректоров на четвертый квартал. В него включен и СГУ имени Питирима Сорокина. Этим приказом установлены сроки предоставления документов от кандидатов в аттестационную комиссию (21-25 октября) и дата проведения заседания аттестационной комиссии – 12 ноября, – подчеркнул секретарь комиссии по выборам ректора Дмитрий Пинаевский.

Как сообщает сайт университета, на заседании ученого совета университета 9 октября был утвержден окончательный список кандидатов на должность ректора: Павел Васильев, проректор по экономическим и социальным вопросам СГУ (выдвинут ученым советом института педагогики и психологии, общим собранием трудового коллектива санатория-профилактория университета); Анна Гагиева, профессор кафедры управления информационно-документационными и социально-политическими процессами Коми республиканской академии государственной службы и управления (самовыдвижение); Владимир Миронов, доцент кафедры информационных систем института точных наук и информационных технологий СГУ (выдвинут ученым советом института точных наук и информационных технологий); Ольга Сотникова, исполняющий обязанности ректора СГУ (выдвинута ученым советом университета, учеными советами института социальных технологий, института иностранных языков, института естественных наук, общим собранием группы трудовых коллективов структурных подразделений управления кадрового и документационного обеспечения, учебного управления, управления профессионального развития, собраниями трудовых коллективов института точных наук и информационных технологий и департамента научной и проектно-инновационной деятельности); Александр Сычев, предприниматель (самовыдвижение); Рита Тория, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Коми республиканской академии государственной службы и управления (самовыдвижение); Эмин Ягубов, первый проректор СГУ (выдвинут ученым советом института менеджмента и предпринимательства и ученым советом института культуры и искусства).

Этот список отправят в федеральный минобрнауки для дальнейшего проведения аттестации.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы СГУ