Mondi и WWF России: новое партнерство для сохранения дикого северного оленя

Группа Mondi, мировой лидер по выпуску упаковочных материалов и бумаги, совместно с WWF России запустила программу «Сохраним северного оленя вместе», направленную на восстановление численности дикого северного оленя в таежной и тундровой зонах России, в том числе в Республике Коми, где расположен Монди Сыктывкарский ЛПК.

Партнерство с WWF России является отражением стратегии компании Mondi, направленной на защиту окружающей среды. Несмотря на то что Mondi не заготавливает древесину в ареале обитания диких северных оленей, этот проект важен для компании с точки зрения последовательной реализации стратегии бережного и ответственного отношения к лесным ресурсам как в зоне непосредственной деятельности компании, так и за ее пределами.

Дикий северный олень, обитающий на всей территории таежной и тундровой зон России, всегда играл очень важную роль в жизни коренных народов Севера. Однако в последние годы численность северных оленей резко сократилась, а многие его популяции занесены в Красные книги регионов России со статусом «угрожаемый вид».

Основные причины катастрофического снижения популяции связаны с деятельностью человека. Деградация пастбищ и первозданных лесов, браконьерство и туризм приводят к росту беспокойства и вынуждают ослабленных за зиму оленей искать новые убежища, теряя энергию и шансы на выживание.

В рамках программы WWF России при поддержке Mondi будут предприняты следующие шаги:

в течение года будут изучены места миграции диких северных оленей на территории Коми и собрана необходимая информация о путях миграции диких северных оленей для защиты их от браконьерства и других факторов беспокойства;

на полуострове Камчатка будет проведен генетический анализ собранного биологического материала и на его основе разработана программа восстановления популяции диких северных оленей.

– Бренд «Снегурочка», один из самых известных брендов офисной бумаги в России, выпускаемый на Монди СЛПК, стал символом проекта со стороны компании Mondi. Ценности бренда «Снегурочка» идеально подходят для этого проекта, – рассказал генеральный директор ООО «Монди Сэйлз СНГ» Алексей Шамин. – Она, как героиня русских сказок, заботлива, внимательна, практична и никого не оставит без поддержки. Мы решили, что помощь в сохранении популяции северных оленей, которые сейчас находятся в критически опасной ситуации, является важной экологической инициативой, соответствующей нашей стратегии.

Сохранение северного оленя – не первый совместный проект Группы Mondi и WWF. Стороны связывает соглашение о глобальном сотрудничестве для поддержки рационального использования природных ресурсов в упаковочной и бумажной промышленности. Стороны прилагают большие усилия для защиты малонарушенных лесов в Архангельской области и Республике Коми – последних крупных участков первозданной тайги на Северо-Западе России. В частности, в рамках этого сотрудничества Группа Mondi, WWF России и фонд «Серебряная тайга» подписали соглашение о защите более миллиона гектаров первозданных лесов в Республике Коми и на прилегающих территориях.

Пресс-служба Монди СЛПК

На правах рекламы