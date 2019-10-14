Народный проект в честь княжпогостских спортсменов

В Емве открыли экспозицию спортивной славы Княжпогостского района. Событие произошло благодаря проекту «Народный бюджет». На выделенные республикой средства сделан частичный ремонт помещений, где разместилась экспозиция, закуплены выставочные стенды и стеллажи.

Экспозиция носит имя чемпиона Коми АССР по лыжным гонкам Ивана Щербакова. На стендах размещены уникальные фотографии, архивные документы. Внимание первых посетителей также привлек и выставленный спортинвентарь, который по праву можно назвать историческим: стартовые колодки, легкоатлетические шиповки, лыжи, клюшки. Многие узнавали на снимках своих родных, знакомых, друзей. Кто-то вспомнил даже событие, запечатленное на фотографии.

По словам авторов народного проекта, ради этих эмоций, памяти и стоило начинать работу по созданию экспозиции спортивной славы района.

Как отметил один из инициаторов проекта – директор Ассоциации инициативной молодежи Республики Коми Роман Прутский, еще не все стенды оформлены, предстоит обработать большой объем информации.

– Считаю, что задуманное получилось, главное было показать, что в районе есть такое наследие и с ним надо работать, показывать, а не прятать в чулане.

В перспективе – открытие полноценного музея спортивной славы муниципалитета. Документов, исторических фотографий очень много, и несколькими экспозициями не обойтись.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы администрации Княжпогостского района