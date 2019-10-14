«Народный бюджет» на благо жителей Коми

Завершается очередной этап реализации проектов в рамках «Народного бюджета». В настоящий момент из 277 народных инициатив, получивших финансирование на 2019 год, воплощены уже 238, остальные – в стадии завершения.

Проект «Народный бюджет» настолько прочно вошел в жизнь, что стал неотъемлемой и весомой составляющей преображения территорий. Люди на местах предлагают проекты, а власть и бизнес помогают в их реализации. Общая сумма финансирования «народных проектов» за три года составила 230,5 миллиона рублей, а в предстоящие три года, учитывая эффективность таких вложений, будет значительно увеличена. Такое решение принял глава Коми Сергей Гапликов, по чьей инициативе, напомним, в 2016 году и был запущен «Народный бюджет».

– Когда мы только запустили «Народный бюджет», было отобрано 143 проекта с общим объемом финансирования около 40 миллионов рублей. В этом году на «Народный бюджет» мы выделили вдвое больше средств. И даже этого недостаточно. Потребность у людей не только есть, она растет. В каждом городе и районе, куда бы я ни приезжал, на встречах с руководителями населенных пунктов, мы постоянно обсуждаем эту тему. Наши жители готовы принимать самое активное участие в этой программе. Мы получаем сотни инициатив с мест. И, самое главное, есть качественный результат. Поэтому я принял решение выделить на «Народный бюджет» дополнительные средства, – заявил глава Коми.

Всего за период действия «Народного бюджета» (с 2017 по 2019 год) реализовано 506 народных проектов. Больше всего – в сфере благоустройства (143 проекта) и в сфере занятости населения (87 проектов). В сфере образования воплощено 58 инициатив, в сфере дорожной деятельности – 56, в области культуры – 54, в сфере малого и среднего предпринимательства – 27, в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории республики, – 25, в отрасли АПК – 16. Это отремонтированные с участием местного населения дороги, школы, садики и дома культуры, благоустроенные общественные территории, новые детские и спортивные площадки, открытие новых производств и многое другое.

Так, за три года в рамках народных проектов отремонтирован 41 участок автодорог местного значения, обустроены две автостоянки, 24 остановочных комплекса, семь тротуаров, три моста, установлены дорожные знаки.

Обновлены 22 участка улично-дорожной сети, обустроены деревянные тротуары и один противопожарный проезд.

Созданы и отремонтированы объекты водоснабжения: 48 колодцев, три водозаборные колонки, одна скважина, три пожарных водоема, проведены две водопроводные сети, обеспечившие водой 37 домохозяйств.

Благоустроены 29 общественных мест, 17 памятников, 27 кладбищ, организована одна площадка для выгула собак.

Обустроены 36 детских игровых площадок, 45 спортплощадок, в том числе 25 уличных тренажерных комплексов под навесом.

Снесены 44 аварийных и ветхих строения, ликвидированы 32 несанкционированные свалки, обустроено 136 контейнеров для сбора твердых бытовых отходов.

Модернизировано уличное освещение – установлено более 1700 энергосберегающих светодиодных светильников.

Отремонтированы 40 домов культуры, 17 школ, 18 детских садов, четыре спорткомплекса, обновлена материально-техническая база 22 учреждений культуры, двух школ, открыты новые классы и кружки в рамках 22 проектов дополнительного образования (робототехника, медиацентры, телестудии, мини-технопарки).

Реализованы 43 доходогенерирующих проекта в сфере малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса: модернизация и создание новых производств (копчение оленины, пекарни, перепеловодство и так далее), пассажироперевозки, доставка товаров первой необходимости в отдаленные населенные пункты.

Проведено 24 праздничных мероприятия, состоялась постановка спектакля, обновлены сценические костюмы для девяти творческих коллективов.

Всего, напомним, общая сумма финансирования проекта «Народный бюджет» за три года составила 230,5 миллиона рублей. Из этой суммы 172,1 миллиона рублей – средства республиканского бюджета, 40,2 миллиона – софинансирование из местных бюджетов, два миллиона вложили граждане и 16,2 миллиона – юридические лица и индивидуальные предприниматели.

В предстоящие три года на народные инициативы дополнительно будет выделено 325 миллионов рублей. Субсидия выделяется в рамках поручения главы Коми по дополнительной поддержке социальной сферы и экономики. Увеличение средств предусмотрено в проекте закона о республиканском бюджете на 2020 год и период 2021 и 2022 годов.

По годам средства распределены следующим образом: в 2020 году дополнительно будет выделено 83,3 миллиона, в 2021-м – 159,2 миллиона, в 2022-м – 83,2 миллиона рублей. Таким образом, общее финансирование в 2020 году составит 124,1 миллиона, на 2021 год – 200 миллионов, на 2022 год – 124 миллиона рублей.

Для сравнения: в 2017 и 2018 годах на финансирование проекта из республиканского бюджета выделялось около 40 миллионов. В 2019 году сумма субсидии возросла в два раза и составила 90,8 миллиона рублей.

В настоящий момент реализовано 238 проектов из 277 отобранных в текущем году, остальные завершаются.

Кроме того, с 2020 года увеличатся максимальные суммы республиканских субсидий на народные проекты. Сейчас лимит на реализацию одной народной инициативы составляет от 300 до 600 тысяч рублей. По просьбам жителей республики, участвующих в «Народном бюджете», и органов местного самоуправления предельные суммы увеличены вдвое.

Так, на проекты в сферах культуры, спорта, образования, занятости населения, по обустройству холодного водоснабжения размер выделяемой субсидии составит до 600 тысяч рублей. На инициативы предпринимателей по решению социально значимых вопросов и вопросов жизнеобеспечения населения можно получить средства в размере до 800 тысяч рублей. Субсидия на проекты в сфере благоустройства и дорожной деятельности, которые нацелены на создание комфортной среды проживания жителей республики, рассчитана до одного миллиона рублей. Указанное увеличение позволит реализовать более масштабные инициативы жителей региона в сферах образования, культуры, предпринимательства, спорта, благоустройства и других.

Подготовила Лина ПЕРОВА