Дети помнят наследие предков

Порядка шестидесяти работ юных художников почти из всех городов и районов республики экспонировались в Национальной галерее Коми на выставке «Наследие Зырянского края». Это картины и рисунки участников творческого конкурса «Наследие предков», который был инициирован в 2018 году Национальной галереей совместно с республиканским управлением по охране объектов культурного наследия. 10 октября в галерее подвели итоги конкурса и наградили его победителей.

– Конкурс призван привлечь внимание общественности к проблемам сохранения объектов культурного наследия в нашей республике, что будет способствовать воспитанию внимательного и бережного отношения к тому бесценному наследию, которое досталось нам от наших предков, – отметила куратор проекта Людмила Быстрова.

Другой куратор проекта Галина Пунегова рассказала, что экспертная комиссия конкурса определила его победителей в номинациях «Живопись», «Графика», «Смешанная техника» в трех возрастных категориях: 8-10, 11-14 и 15-18 лет. Помимо этого комиссия учредила специальные дипломы и призы: «Свой взгляд», «Оригинальное решение», а также «Самому младшему участнику конкурса». Самой младшей оказалась семилетняя сыктывкарка Даша Лисица, которая нарисовала пожарную каланчу – один из архитектурных символов столицы Коми. В основном на рисунках конкурсантов архитектурные достопримечательности городов и районов Коми края. В числе прочих и разрушенная школа №13 в сыктывкарском местечке Кируль. Проект школьного здания создал первый коми профессиональный архитектор Александр Холопов.

– Конкурс организован в рамках подготовки к 100-летию нашей республики, – напомнила директор галереи, член экспертной комиссии и руководитель проекта Ольга Талянина. – Сейчас проводится множество конкурсов для детей и юношества, и в этом есть особая мудрость, так как будущее искусства – в руках талантливой молодежи.

Заместитель начальника Управления РК по охране объектов культурного наследия Сергей Павлюшин подчеркнул значимость участия детей в сохранении объектов культурного наследия.

Организаторы конкурса также вручили благодарственные письма преподавателям и руководителям учебных заведений, принявших участие в конкурсе.

В галерее выставка будет работать до 13 октября, а затем отправится в путешествие по республике.

Артур АРТЕЕВ

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