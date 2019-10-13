Елена Булышева: «Дистанционное образование – окно в большой мир для наших детей»

Девятого октября исполнилось десять лет со дня открытия в Сыктывкаре Центра дистанционного обучения ГОУ РК «Республиканский центр образования». Для маломобильных детей с инвалидностью этот центр стал не просто виртуальной школой, а окном в мир. О том, как все начиналось и чем сегодня могут гордиться сотрудники этого учреждения, «Республике» рассказала заместитель директора ГОУ РК «РЦО» Елена Булышева.

– Елена Валентиновна, получать школьное образование на базе вашего центра могут все дети республики, имеющие ограничения по здоровью?

– Конечно. Но мы берем на обучение детей только с сохранным интеллектом и тех, у кого нет противопоказаний по работе с компьютером. Обязательно должно быть подтверждение инвалидности и показания к индивидуальному обучению.

– В республике всегда была острая нехватка педагогов, работающих с такой категорией детей. Как происходил набор учителей для центра?

– Да, основная трудность заключалась в том, чтобы найти людей, которые готовы работать с особыми детьми в непривычном формате. Надо сказать, что Республиканский центр образования – это уникальная организация, объединяющая три направления. Первое – это дистанционное обучение детей-инвалидов. Второе – обучение детей, находящихся на длительном лечении в государственных медицинских организациях республики. И третье – обучение в исправительных учреждениях.

Конечно, самое сложное направление – это работа с детьми-инвалидами. Огромный вклад в становление Центра дистанционного обучения и в формирование педагогического коллектива внесла заместитель директора ГОУ РК «РЦО» Любовь Ивановна Канева. Именно ей удалось сформировать команду единомышленников, готовых осваивать новые технологии. Учителей искали по Сыктывкару, проводили с ними собеседования. Следующим этапом стало их обучение. Для обучения педагогов приехали специалисты из московского центра образования «Технологии обучения». Они были пионерами дистанционного обучения. Наш коллектив можно смело назвать коллективом энтузиастов, потому что все они были фанатами своего дела, все было для них интересно и ново.

– Коллектив набирали из числа школьных учителей, которые решились оставить работу в общеобразовательной школе?

– Это были и школьные учителя, которые перешли к нам, и молодые специалисты – выпускники педагогических вузов. Наш центр – это обычная школа, но обучение в ней ведется дистанционно. У нас так же, как в школе, разрабатываются расписание, индивидуальные учебные планы на каждого ребенка, которые потом согласовываются с родителями. Всем нашим ученикам бесплатно, на основе договора, выдается компьютерное оборудование. Каждому типу ограничений ребенка-инвалида соответствует свое специализированное оборудование, в которое входят компьютер, принтер, цифровые микроскопы, фотоаппарат, планшет, различные учебные диски и, конечно, программное обеспечение, благодаря которому и происходит образовательный процесс.

Модель дистанционного обучения у нас двухканальная. Первый канал – это очное обучение в своей школе. То есть ребенок-инвалид, попадая к нам в центр, не отчисляется из своей школы. Он учится в том же режиме индивидуального обучения со своими преподавателями. Второй канал – это очное обучение в нашем центре, но с применением дистанционных образовательных технологий.

– Вы даже учителей, которые работают с детьми-инвалидами в муниципалитетах, насколько мне известно, обучали?

– Да, учителя центра проводили курсы для педагогических работников сельских школ по вопросам организации дистанционного обучения детей-инвалидов в Республике Коми по программе «Обучение детей-инвалидов с использованием интернета и компьютерных технологий».

– Сколько детей было набрано в первый год и сколько обучается в центре сейчас?

– В первый год набрали пятьдесят человек. А самое большое количество учеников у нас было 130 человек. Сейчас, по данным на 1 сентября, числится 96 учащихся. Мы разработали карту, в каких муниципалитетах сколько учеников. Самые отдаленные районы, с которыми мы работаем, – Воркута и Ижма. И, конечно, больше всего у нас сыктывкарских детей.

Ребенок так же, как его сверстники, обучающиеся в школе, в определенное время выходит на связь с учителем, и начинается урок. Но это не только разговор учителя и ученика по скайпу. У нас разработана специальная образовательная среда, куда ребенок заходит и выполняет различные задания. И кроме этого, учителя пользуются множеством образовательных ресурсов, которые есть в интернете.

Ну как, например, показать тот же самый опыт по физике или химии? Однако это все возможно в режиме онлайн. Понятно, что никто не будет наливать настоящие химикаты в колбочки, но из предлагаемого перечня реактивов ученик должен выбрать необходимые вещества, а дальше на экране он видит, что из его выбора получилось: то ли взрывчик случился, то ли нужная реакция. То есть лабораторные работы у нас тоже присутствуют. А иначе как объяснить ребенку физические или химические законы и реакции?

– Вы обучали своих учителей работать и с такими сложными для обучения формами инвалидности, как незрячесть?

– Да, наши учителя работают даже с незрячими детьми. Наработан уже достаточный опыт в работе с ними, и для студентов педколледжа мы демонстрировали открытый урок со слепой от рождения девочкой, которая у нас окончила начальную школу и сейчас перешла в пятый класс. Чтобы понять сложность работы с такой категорией детей, достаточно сказать, что у них нет представления, что такое цвет, как выглядят вещи и окружающий мир. Наш учитель ее обучала всему через тактильные ощущения. Перед каждым уроком заранее просила маму девочки, чтобы та подготовила необходимые предметы, помогающие объяснить то или иное явление или предмет. Надо сказать, что родители детей-инвалидов – это наши друзья и помощники во всех вопросах.

У наших незрячих учеников – компьютеры со специальной озвучивающей программой. Один слепой мальчик печатает на клавиатуре так лихо, что любой зрячий взрослый может ему позавидовать. Они прекрасно осваивают эти процессы, становятся уверенными пользователями персонального компьютера и могут работать на нем наравне с обычным человеком.

Конечно, мы не стоим на месте. Наши специалисты постоянно профессионально растут. Работая каждый день с таким ребенком, они сами нарабатывают бесценный опыт. Как, например, объяснить слепому ребенку, что вещи бывают теплыми, как объяснить ему, что такое листопад и так далее. Методом проб и ошибок учителя обучаются этому и потом делятся своими находками с коллегами на различных семинарах.

– Это же практически поисковая, непростая работа…

– Я недаром сказала, что наших учителей можно назвать энтузиастами. Ведь зачастую, когда ребенок узнает, что он особенный, он закрывается в своей скорлупе, и тогда его трудно вывести на разговор. И здесь, конечно, нужно быть не только профессионалом, но и в какой-то степени психологом. В нашем центре есть и профессиональные педагоги-психологи. Они также с самого открытия центра проводят коррекционные занятия с детьми с целью развития памяти, мышления, внимания и по роду своей деятельности работают с психологическими проблемами детей.

– Какой у вас сегодня штат учителей?

– Сегодня у нас работает 22 учителя.

– В общеобразовательной школе существует обязательный контроль за педагогической деятельностью. Как у вас осуществляется этот контроль?

– Как и в любой школе, завуч или директор может присутствовать на уроке. Просто, чтобы не смущать ребенка, они садятся вне зоны его видимости. А потом, как и в обычной школе, урок анализируется. Бывают открытые уроки и с большим количеством педагогов. Есть еще одна форма контроля, когда учителя записывают свои уроки и потом вместе с коллегами и руководством анализируют. У нас бывают офлайн-форумы, где учителя выставляют свои уроки или этапы урока.

– Были ли у вас уже выпуски детей? И как после получения аттестата складываются судьбы ваших учеников?

– Цель нашего центра – помочь детям с инвалидностью быть более уверенными и социализироваться в обществе. Как я уже говорила, обучение в Центре дистанционного обучения не предполагает отчисление детей-инвалидов из общеобразовательных организаций по основному месту обучения, в которых они получают общее образование. И аттестаты они также получают в своей школе.

После окончания школы дети сами выбирают учебные заведения, где они хотят продолжить обучение. Конечно, их не так много, потому что возможности наших учащихся ограничены. И в этом мы также стараемся помочь ребятам. С целью расширения представлений о мире профессий, помощи в решении проблемы профессионального выбора для учеников 9-11 классов проводится курс «Я в мире профессий».

В результате наши выпускники поступают и в вузы, где учатся тоже дистанционно. Несколько наших учеников стали программистами, кто-то – юристом.

– В обычной школе ученик всегда может видеть свои слабые и сильные места в сравнении со своими одноклассниками. А как вне конкурентной среды дети могут сами себя оценить?

– В ходе обучения самая главная задача наших учителей – создание ситуации успеха, чтобы ребенок видел, что у него получается. Причем не только на уроке, но и на внеклассных мероприятиях. Наши дети участвуют в различных конкурсах, олимпиадах, научно-исследовательских конференциях. Конечно, ребенок откуда-нибудь из Ижемского района не может выехать на конференцию в Сыктывкар. Но он с учителем готовит материал, записывает его на видео, и на конференции включается запись выступления этого ребенка. То есть он принимает участие виртуально. Наши ученики участвуют даже в олимпиадах российского и международного уровней, занимают призовые места в различных конкурсах. Мы организуем для них викторины, квесты, декады. Некоторые наши дети вывешивают свои грамоты дома на обозрение, значит, гордятся этими достижениями. И когда родители приходят на мероприятия, которые мы проводим очно для сыктывкарских детей, они благодарят нас за то, что ребенок открылся, ожил, стал лучше учиться. Это самая высокая оценка нашей работы.

Также за каждым ребенком у нас закреплен тьютор. На попечении каждого тьютора – восемь детей. Тьютор решает все вопросы с родителями, со школой, где закреплен ребенок. Мы стараемся созваниваться с учителями этой школы, вырабатывать единую стратегию по обучению ребенка, согласовываем индивидуальные учебные планы, расписание уроков.

Мы не только обучаем ребенка и приглашаем его к участию в различных мероприятиях, но и знакомим детей друг с другом. Дети-инвалиды, обучаясь в нашем центре, приобретают новых друзей, заводят новые знакомства, получают возможность общаться, поддерживать друг друга, а значит, для них открываются новые горизонты, новые возможности.

– Каковы перспективы развития центра?

– Центр дистанционного обучения не стоит на месте, продолжает свое развитие в разных направлениях. У нас разработана модель обучения малокомплектных школ с применением дистанционных образовательных технологий, которая успешно реализуется третий год в рамках республиканского проекта. На базе Центра дистанционного обучения создан республиканский консультационный центр по работе с одаренными детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Кроме того, с 2017 года Центр дистанционного обучения является республиканской стажировочной площадкой Коми республиканского института развития образования по дистанционному обучению.

Галина ГАЕВА

Фото предоставлено ГОУ РК «РЦО»