Камни небесные и земные

Ровно десять лет назад, вечером 17 октября 2009 года в Ижемском районе упал метеорит. Его яркий огненный след в темном небе видели тысячи жителей Ижемского, Усть-Цилемского и Сосногорского районов. По сведениям астрономов, Земля в этот день попала под очередной метеоритный дождь. Ближайшим населенным пунктом от места падения «космического гостя» стала ижемская деревушка на северном берегу Печоры – Пиль-Егор. Во время своего полета метеорит дважды взрывался, а миновав деревню, упал в лес. Через несколько секунд после яркой вспышки на месте падения до свидетелей дошла и звуковая волна от взрыва.

К юбилею падения метеорита в отделе истории Национального музея Коми открылась выставка «Камни небесные, камни земные». На ней представлены метеориты, горные породы и минералы.

Метеориты на Землю падают часто. Ежедневно на планету прилетает до полусотни тысяч тонн метеоритного вещества и около двадцати метеоритных потоков проходят рядом с нами. Однако не все метеориты одинаково опасны для человека. В основном размеры небесных камней настолько малы, что они сгорают, не успев долететь до поверхности планеты. Но около двух тысяч метеоритов в год все-таки достигают земли. Правда, большинство падает в пустынной местности, в моря и океаны, в полярные страны и другие малонаселенные места, поэтому и остаются не разысканными. Только ничтожное их количество – в среднем четыре-пять в год становятся известны людям. На всем земном шаре до сих пор найдено около полутора тысяч метеоритов, из них 125 – в России.

На выставке в музее можно увидеть один из множества осколков знаменитого челябинского метеорита, упавшего около озера Чебаркуль в 2013 году. По оценкам НАСА, это самое большое из известных небесных тел, падавших на Землю, после Тунгусского метеорита (1908 год). Также на выставке представлены образцы метеоритов коллекционера из села Помоздино Владимира Карманова – всего с десяток камней. Сельчанин уже много лет собирает в окрестностях Помоздино необычные камни, напоминающие метеориты. В 2006 году одну из своих находок – двухтонный камень – он привез в село, установил на постамент и назвал монумент в честь Владимира Путина. Такой подарок землякам Владимир Карманов сделал к 300-летию родного села. В районе Помоздино, как и по всей планете, время от времени действительно падают метеориты. 15 июня 1964 года в двух километрах от села пятиклассник Анатолий Уляшев нашел каменный метеорит, который назвали «Помоздино». Он хранится в Комитете по метеоритам РАН, относится к очень редкому типу – эукриту и изучается астрофизиками разных стран.

В 1976 году в Удорском районе, на реке Вашке, был обнаружен странный искрящийся чудо-камень, скорее всего внеземного происхождения. В книге Владимира Ажажа «НЛО вокруг нас» так описана находка этого метеорита: «Летом 1976 года несколько рабочих из поселка Ертом отправились порыбачить. И на берегу случайно наткнулись на какой-то непонятный обломок величиной с кулак, отливающий белым цветом. Когда один из рабочих, рассматривая находку, неосторожно выпустил ее из рук, она при ударе о камни брызнула снопом искр. Рыбаки захватили обломок с собой и в поселке попытались распилить его на части. Но стоило лишь слегка провести по нему ножовкой, как из-под зубчиков полотна вылетали струи белого огня…» Ученые, к которым вскоре попал камень, утверждали, что обломок представляет собой часть детали в виде кольца, цилиндра или сферы из сплава редкоземельных элементов, применяемых в авиастроении. В годы перестройки камень загадочно исчез, а затем на одном из интернет-аукционов на продажу был выставлен «фрагмент Тунгусского метеорита». Продавец сообщил, что камень был привезен в США в 1976 году. Сразу несколько российских уфологов-любителей, припомнив, что именно в том году был обнаружен камень на Вашке, и обратив внимание на его явное внешнее сходство с выставленным обломком метеорита, предположили, что этот лот не что иное, как «вашкинский камень».

В марте 2006 года метеорит упал около поселка Синегорье в Усть-Цилемском районе. По словам жителей поселка, камень попал в небольшой пруд, расположенный всего в пятидесяти метрах от околицы. На месте падения лед был пробит и покрыт трещинами. Ученые из Института геологии Коми научного центра УрО РАН пытались найти этот метеорит, но ничего не получилось.

Пильегорский метеорит искали неоднократно. Спустя несколько дней после его падения автор этих строк организовал в Пиль-Егор экспедицию сыктывкарского отделения общественного научно-исследовательского объединения «Космопоиск». Во время поездки удалось записать рассказы очевидцев и найти один похожий на метеорит камень. В августе и сентябре 2010 года две экспедиции, посвященные поискам метеорита, организовал известный сыктывкарский путешественник Сергей Семяшкин. Но найти в лесу следы «небесного гостя» ему не удалось. Несмотря на то что очевидцев падения метеорита в Ижемском районе было предостаточно, найти место падения вряд ли удастся – никто не может указать конкретной точки, леса же там глухие и заболоченные. Да и метеорит мог оказаться совсем небольшим – размером с кулак – и уйти глубоко под землю. Возможно и то, что взрыв произошел в небе, и метеорит рассыпался на мелкие осколки.

Не менее интересны и прекрасны представленные на выставке земные камни.

– Мир камня гораздо древнее живого мира, он оказал и до сих пор оказывает глубочайшее влияние на возникновение и развитие человеческой цивилизации, – рассказала «Республике» заведующая сектором музейно-образовательных программ отдела природы Софья Пешкина. – Камни веками лежат неподвижно, пока под влиянием внешних факторов – воды, ветра, солнца, осадков – не распадутся и не преобразуются в хрустящий под ногами песок. Процесс образования минералов происходит постоянно. Поэтому, казалось бы, неизменные камни растут, а некоторые даже и размножаются.

На выставке «Камни небесные, камни земные» можно познакомиться с удивительным миром минералов и горных пород, узнать о развитии жизни на Земле, «пройти» путь вместе с камнем, чтобы раскрыть его секреты и роль в истории человечества.

Часть камней на экспозиции разделена по четырем стихиям: огонь, земля, воздух и вода. Они участвовали в образовании камней. На взгляд корреспондента «Республики», не хватило пятого элемента – человека. Ведь камни нередко образуются в организме человека: почках, мочеточниках или желчном пузыре. Кроме того, могут они встречаться в самом мочевом пузыре, а также в поджелудочной железе. Посетителям было бы интересно увидеть такие камни и полезно узнать, что делать, чтобы избежать их появления.

Экспозицию украсили друзы кварца. Среди них одна из самых крупных друз, найденных в республике.

– Ее вес 270 килограммов, – рассказала Софья Пешкина. – На второй этаж ее поднимали семь человек. А когда в советское время ее возили на выставку в Болгарию, то уронили и поломали углы.

Кварц – самый распространенный (его массовая доля в земной коре более 60 процентов) и в то же время самый необычный минерал, который представлен множеством разновидностей, форм и расцветок. На территории республики известно пять месторождений кварца, в них сосредоточено около 80 процентов общероссийских запасов кварцево-жильного сырья. Наиболее крупным и единственным разрабатываемым из них является месторождение «Желанное». Кварцевое сырье, добываемое на этом месторождении, используется в производстве специальных видов стекла для электроники, оптики, синтеза искусственных монокристаллов.

Также посетителей поразит здоровенный гипсовый слепок аммонита, оригинал которого был найден на реке Усе в Интинском районе. В экспозиции есть трубчатые и прочие окаменевшие кораллы, белемниты, отпечатки морских раковин в камне, разные виды соли (в том числе и сереговская), загадочные круглые шары – конкреции, окаменевший ствол древнего дерева, камни с плато Маньпупунер и даже причудливая роза пустыни (образование из смеси песка, гипса и минеральных солей). Образцы вулканической лавы и обсидиана напомнят о прошлом земли, а золото – о природных богатствах Коми края.

Выставка может быть полезна школьникам, изучающим химию, географию, окружающую среду, интересна всем любителям созерцания красоты природы, тем, кто интересуется минералами, поделочными камнями, метеоритами.

Артур АРТЕЕВ

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