Время платить налоги

Как начисляются налоги на имущество физических лиц, в какие сроки необходимо их уплатить, а также в каких случаях льготные категории налогоплательщиков все же обязаны платить налоги – на эти и другие вопросы отвечали эксперты прямой линии, прошедшей 8 октября в Общественной приемной главы Республики Коми.

Предваряя тему разговора, заместитель начальника департамента финансов администрации Сыктывкара Наталья Данилова напомнила, что до 1 декабря все, кто имеет собственность, должны заплатить налоги. Налоговая инспекция уже всем в личные кабинеты сбросила информацию о том, в какой сумме они начислены каждому конкретному гражданину. Если у человека нет личного кабинета, то налоговое уведомление ему направляется по почте. Сумма налога начисляется исходя из кадастровой стоимости объекта недвижимости. Оценка имущественного комплекса Сыктывкара была произведена в 2015 году, и на основании этой оценки сейчас уплачиваются налоги. Рост налога идет постепенно, но не более 10 процентов в год. Если до указанного срока налог не заплатить, то на собственника имущества возлагаются пени за каждый календарный день просрочки.

– По условиям брачного договора квартира находится в долевой собственности: 99 процентов – доля одного супруга и один процент – доля второго. Почему не приходит налоговый вычет тому, у кого один процент? – интересовалась позвонившая сыктывкарка.

– Для точного ответа нужно знать, есть ли у вас общая совместная собственность и поступили ли сведения о зарегистрированных вами правах от органов Росреестра в налоговый орган, – ответила замначальника отдела камеральных проверок Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сыктывкару Надежда Пантелеева. – Есть два варианта, почему не приходит налог. Если собственник, который не получил уведомление, не является льготником, то уведомление не направляется, потому что сумма налога просто не превысила ста рублей. Второй вариант: так как расчет налога исчисляется в полных рублях, сумма налога не превысила 50 копеек. Соответственно, при округлении суммы до полных рублей, получился ноль. То есть пока сумма налога не достигнет ста рублей, уведомления не будут приходить. Но при условии, если туда не войдут транспортный налог или еще какой-то другой. Ведь нужно учитывать, что сумма по налоговому уведомлению – это не какой-то один налог, а туда может входить и транспортный, и земельный налог и налог на имущество физических лиц.

– Я неработающая пенсионерка, – рассказала еще одна позвонившая на прямую линию женщина. – Хочу продать свою квартиру и купить другую. Квартира в собственности 15 лет. В случае совершения сделки должна ли я платить налог за продажу квартиры? И еще: могу ли я претендовать на возврат налогового вычета?

– Если квартира в собственности больше пяти лет, налогом на продажу она не облагается и налоговую декларацию вам представлять не нужно. Что касается возврата налогового вычета, то он возвращается работающим гражданам. Однако у пенсионеров, которые недавно вышли на пенсию, есть такая льгота: если они, например, в 2020 году приобретут квартиру, у них появится право на получение имущественного вычета за четыре года. То есть вы можете воспользоваться вычетом за 2020, 2019, 2018 и 2017 годы.

Еще один звонок также был от пенсионерки, которая рассказала, что в собственности у нее есть двухкомнатная квартира, от уплаты налога за нее она освобождена как пенсионер. Эту квартиру она решила оставить детям, а себе купить квартиру поменьше. Но собственником обеих квартир остается она сама. За какую из этих двух квартир будет начисляться налог?

– В рамках Налогового кодекса у налогоплательщика есть право подать уведомление о выборе объекта на льготирование. Вполне может случиться так, что сумма налога на новую квартиру окажется меньше. Если же налогоплательщик не заявил о выборе объекта недвижимости для уплаты налога, то налоговым органом при наличии информации, что он является пенсионером, льгота будет предоставляться на квартиру большей стоимости, – ответила Надежда Пантелеева.

В завершение она добавила, что в 2018 году льготы действовали те же самые, что и в 2017-м. Но в апреле 2019 года в соответствии с указом президента в Налоговый кодекс внесена новая льготная категория – лица, имеющие трех и более детей. Однако льгота эта не означает полного освобождения от налога.

– Порой налогоплательщики, получив уведомления, возмущаются: «А где моя льгота?» Но в чистом виде эта льгота предоставляется как вычет из налогооблагаемой базы объекта недвижимости. То есть этой категории предоставляется льгота не на всю кадастровую стоимость квартиры, а за минусом 20 процентов, которые положены для всех, и минус пять квадратных метров на каждого ребенка. Если в семье, например, трое детей, то вычет предоставляется за минусом 35 квадратных метров. То есть налогом облагается площадь за минусом этих 35 квадратных метров, – пояснила Надежда Пантелеева.

Галина ГАЕВА

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