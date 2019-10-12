Ирина Куркова: «Благодаря своему наставнику я переквалифицировалась в косметолога-эстетиста»

В рамках проекта «Спасибо наставнику!» «Республика» продолжает цикл публикаций о жителях региона, ставших настоящими профессионалами своего дела благодаря наставникам. Про заведующую отделением «Парикмахерское искусство и прикладная эстетика» Сыктывкарского колледжа сервиса и связи Ирину Куркову можно сказать, что она профессионал, не терпящий в своем деле застоя. Постоянно совершенствовать свое профмастерство и участвовать в различных конкурсах и мастер-классах она никогда не боится и этому же учит своих студентов.

Общий педстаж Ирины Курковой – 31 год. После окончания Сыктывкарского технологического техникума, а потом Санкт-Петербургской академии экономики и сервиса Ирина пришла работать в родной техникум, который сейчас переименован в колледж сервиса и связи. Пришла и прочно связала свою судьбу с этим учебным заведением.

– Либо первая, либо никакая – это мой жизненный принцип, – говорит она. – А никакой я быть не хочу, и это меня стимулирует к постоянному поиску нового.

При участии Ирины Курковой в колледже была проведена большая работа по открытию новых специальностей индустрии красоты: стилистика и искусство макияжа, прикладная эстетика, технология эстетических услуг, технология парикмахерского искусства, а также по созданию и укреплению их материально-технической базы. С 2016 года Ирина активно участвует в развитии движения WorldSkills Russia. Является главным экспертом с правом проведения регионального чемпионата по компетенции «Эстетическая косметология». В 2019 году прошла процедуру сертификации и является сертифицированным экспертом WorldSkills, что дает возможность принимать участие в качестве главного эксперта по своей компетенции и в других регионах РФ.

Свою профессиональную карьеру Ирина начинала с преподавателя отделения «Парикмахерское искусство и прикладная эстетика». По ее словам, сложнее всего начинающему преподавателю спецдисциплин грамотно выстроить учебный процесс. Потому что мало знать и любить свою профессию – надо уметь научить этому молодежь. А это уже совсем другая история – про учебные планы и программы. И тут без помощи опытного наставника не обойтись. Таким наставником на протяжении многих лет для Ирины Курковой была преподаватель косметологии Тамара Ивановна Юденкова. Ирина уверяет, что именно благодаря общению с Тамарой Ивановной она изменила свою специальность на косметолога-эстетиста:

– Когда я еще училась в техникуме на парикмахера, у нас была довольно обширная программа. В числе других спецдисциплин мы изучали и косметологию, визаж, постиж, мужские и женские стрижки и укладки. В техникуме была такая сильная школа, что знания по косметологии, полученные там, мне пригодились и впоследствии. Как-то я подняла свои старые записи лекций, просмотрела их и решила, что реально ввести в колледже специальность косметолога, которая точно будет востребована. До этого у нас были давно устоявшиеся профессии – парикмахер, конструктор, бухгалтер. Обсудили все это с руководством, потом в Москве я сдала экзамен на косметолога-эстетиста, и в 2015 году на базе колледжа открыли специальность «Косметик».

Тамара Ивановна Юденкова активно поддерживала Ирину во всех этих начинаниях: помогала практическими советами в том, как необходимо выстраивать последовательность обучения, делилась специальной литературой, которую тогда еще было очень сложно найти.

– Начали мы не с эстетической косметологии, а со специальности «Косметик», на нее принимали на базе девяти классов, – рассказывает Ирина. – Если косметологов готовят медицинские учебные заведения, так как у них есть право выполнять процедуры с глубоким проникновением в подкожные слои, то у нас преподается эстетическая косметология. Мы делаем массажи, различные маски, аппаратные процедуры, но без глубокого проникновения под кожу.

Кроме того, в курс включена диетология, и выпускники колледжа владеют знаниями по коррекции фигуры. В целом, по словам Ирины, на ее отделении готовят специалистов, которые приводят в порядок все тело – начиная с лица и заканчивая педикюром. Эта специальность была открыта в 2015 году и называлась «Прикладная эстетика». А потом ее включили в топ-50 наиболее востребованных специальностей по России, и она получила название «Эстетическая косметология». Колледж сегодня – единственное профессиональное учебное заведение в республике, готовящее таких специалистов.

Наставник Ирины Курковой Тамара Юденкова сегодня уже на пенсии, живет в Санкт-Петербурге. Но система наставничества в колледже действует и поныне. И Ирина Куркова – одна из таких помощников молодежи на пути профессионального становления.

– Молодой специалист на первых порах неизбежно встречается с такими проблемами, как составление учебных программ и урочных планов, – говорит она. – Поэтому, когда к нам приходит молодой педагог, мы обязательно к нему прикрепляем наставника, помогаем ему проводить уроки, учим, как держать аудиторию, чтобы заинтересовать студентов.

Галина ГАЕВА

Фото предоставлено Ириной Курковой