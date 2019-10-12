Органические ограничения

С нового года в России вступает в силу закон «Об органической продукции». Развитие органического хозяйства, помощь фермерам, которые таковым занимаются, этим законом признаются одним из основных направлений господдержки в сфере сельского хозяйства. Что это означает для нашей республики?

На заседании правительства Коми министр сельского хозяйства и потребительского рынка республики Анатолий Князев сообщил, что в связи с появлением нового закона изменения нужно будет внести и в региональный – №128 РЗ («О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Республике Коми»). Аграриев, производящих органическую продукцию, выделят в отдельную категорию получателей поддержки, чтобы оказывать им помощь на условиях софинансирования с федеральным бюджетом. Также нужно будет устранить в региональном законе некоторые противоречия с федеральным, актуализировать некоторые статьи, касается это помощи фермерам и личным подсобным хозяйствам – доведение до них средств после этого должно стать проще.

Федеральным законом определены понятия «органическое сельское хозяйство», «производитель органической продукции». Однако трудно рассчитывать на то, что под такие понятия в Коми подпадет много хозяйств. Все крупные сельхозпредприятия, по всей видимости, в «органические» не попадут, поскольку есть ряд ограничений, например, птицу нельзя держать в вольерах, она должна обязательно «пастись» на улице, причем регламентировано, сколько места должно приходиться на одну голову, теснота не допускается. Это касается и коров, и овец, и других животных. Запрещены искусственные корма, есть ограничения по использованию агрохимикатов, антибиотиков, ГМО и многие другие. Не смогут получить «органические» сертификаты и тепличные хозяйства – полностью исключена популярная у нас гидропоника. Есть запреты и по породам – так называемые «интенсивные» не годятся. Например, в современных условиях курица такой породы выращивается в течение 40 дней, после чего ее уже можно отправлять на мясо, а «органическую» курицу нужно растить не менее 80 дней. Соответственно, и затраты вырастут в два раза, и мясо будет стоить как минимум вдвое дороже.

Анатолий Князев отметил, что это направление, с одной стороны, подошло бы нашим оленеводам: в тундре олени постоянно на свободном выгуле, круглосуточно находятся на чистом воздухе, питаются исключительно подножным кормом – травами, ягелем. С другой стороны – оленей обязательно надо прививать от ряда болезней, от сибирской язвы например. Без такой вакцинации действующий закон вообще запрещает держать стадо. А по «органическому» закону прививки под запретом. Министр выразил надежду, что закон доработают и вакцинация животных препятствием для получения «органического» сертификата не станет. А пока же на такой документ могут рассчитывать в основном очень небольшие сельхозпредприятия, где работают по старинке: держат на скотном дворе небольшое количество животных или птицы и практически никаких современных достижений науки для их кормления, поддержания в здоровом состоянии не используют. Могут попасть в рамки сертификата и те, кто, например, выращивает картофель. У нас на севере вредителей меньше, так что использования химикатов можно избежать. Но все же, по мнению министра, даже если фермеров, которые станут сертифицировать в Коми свою продукцию как органическую, будут единицы, это уже достижение.

Сертификация продукции как органической – дело абсолютно добровольное. Для этого нужно обратиться к специальному оператору в регионе, который, кстати, у нас пока и не определен. Возможно, такая станция появится на базе института повышения квалификации работников АПК. Другой вопрос: а нужно ли это самим фермерам? И будет ли в регионе спрос на органическую продукцию?

– Поскольку товары эти однозначно дороже, у них будет свой, индивидуальный покупатель, ориентированный именно на такую продукцию, – пояснил Анатолий Князев, добавив, что покупатели, естественно, должны быть довольно обеспеченными людьми, а таковых больше в Москве, чем у нас. И он знает производителей подобной продукции в регионах, близких к столице России, и большая часть их товара уходит именно в Москву.

– Надо понимать еще одно: есть экопродукция и есть органическая продукция. Это абсолютно разные вещи, – отметил министр. – Закона по экопродукции в России пока нет, в отличие от действующих законов в других странах. И по тем законам в производстве экопродукции могут присутствовать и агрохимикаты, удобрения, даже гормональные препараты. Приставка «эко» просто означает то, что производится эта продукция без ущерба природе, окружающей среде. И бывает, что наши производители этим «эко» спекулируют, ставят его на свои товары, хотя в России такого понятия нет вообще. Наши коллеги из Минсельхоза РФ пытались выставить на обсуждение проект закона по экопродукции, но потом убрали.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Артура АРТЕЕВА