В Коми появится интернет-дружина

8 октября в Ухте на базе УГТУ прошел четвертый студенческий слет «Форум неравнодушных», организованный по инициативе МВД по РК.

Участники форума внесли свои предложения по борьбе с наркоманией, экстремизмом и другими негативными проявлениями. Как сообщила пресс-служба МВД по РК, министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников поблагодарил собравшихся за активное участие в форуме, за предложения по укреплению взаимодействия молодежи и правоохранительных органов.

Главный полицейский Коми предложил создать на базе Ухтинского государственного технического университета интернет-дружину, цель которой – обеспечение безопасного информационного пространства.

– Согласно закону об участии граждан в охране общественного порядка дружины могут быть разными и заниматься охраной не только на улицах. Мы предлагаем создать дружину, которая бы выявляла сайты или группы в социальных сетях, несущие негатив – призывающие к экстремистской деятельности либо содержащие информацию о наркопреступлениях, мошенничествах. Собрав такую информацию, интернет-дружина передавала бы ее в правоохранительные органы. Мы готовы оказать содействие в создании такой дружины – зарегистрировать, выдать сертификат. Надеюсь, что на следующем форуме она уже будет нам представлена, – отметил министр.

Светлана СОЛОВЬЕВА

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