«Рассвет» нового поколения

В Усинске дан старт новым спортивным свершениям – открыт второй корпус Ледового дворца «Югдöм». Универсальный манеж, построенный в рамках Соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Коми и компанией «ЛУКОЙЛ», стал подарком горожанам к двойному юбилею – 35-летию города

и 90-летию нефтяной промышленности Коми.

От мечты – до реальности

Сегодня в усинских спортшколах тренируются более 2 500 детей. Активно занимаются в секциях взрослые. В последние годы в учреждениях стало катастрофически не хватать залов, отсюда решение возвести новый многофункциональный комплекс.

Общая площадь здания около 3 000 квадратных метров. На первом этаже расположен универсальный зал для игровых видов спорта с трибунами на 188 мест, просторный холл, вспомогательные кабинеты. На втором – зал для борьбы и бокса с раздевалками. Вся отделка выполнена из современных материалов, применены яркие интерьерные решения.

Стоимость проекта с учетом благоустройства и приобретения оборудования составила порядка 200 миллионов рублей.

Торжественно открыли так необходимый Приполярью физкультурный комплекс глава Коми Сергей Гапликов и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

– Сегодня для Усинска знаковое событие. Этот уникальный спортобъект позволит усинцам формировать здоровый образ жизни и с оптимизмом смотреть в будущее. Наш социальный партнер компания «ЛУКОЙЛ» делает многое для региона. Открытие спорткомплекса этому подтверждение. Благодарю вас, Вагит Юсуфович, всю компанию и, конечно, строителей за работу. Поздравляю с новым объектом! – отметил Сергей Гапликов.

– Для нашей компании каждый новый социальный объект, который мы вводим в городах присутствия ЛУКОЙЛа, является совместной работой не только с руководством республики, но и со всеми жителями. Нефтяная промышленность региона получила новый толчок в развитии. Ежегодные инвестиции компании на территории Республики Коми в ближайшие десять лет будут составлять около 60 миллиардов рублей. Конечно, создавая уникальные производственные объекты, мы не можем отойти в сторону в решении социальных вопросов. Мы уверены, что наше сотрудничество с республикой даст возможность жителям получить новое качество жизни, отвечающее всем стандартам, – сказал Вагит Алекперов.

Отметим, что теперь в Усинске есть целая группа спортивных сооружений для проведения тренировок и соревнований не только по зимним видам спорта, но также по мини-футболу, волейболу, баскетболу. Здесь можно устраивать турниры республиканского и федерального уровня.

Первые ласточки

В день открытия спорткомплекса прошел товарищеский матч по мини-футболу между командой «Новая генерация» из Сыктывкара (участницей суперлиги чемпионата России по мини-футболу) и сборной Усинска. Забегая вперед, заметим, что борьба за кубок ЛУКОЙЛ-Коми, подписанный Сергеем Гапликовым и Вагитом Алекперовым, развернулась нешуточная. И, к восхищению болельщиков, трофей остался у хозяев поля.

Объединенная команда Усинска собрала лучших футболистов города, среди которых и сотрудники ЛУКОЙЛ-Коми. Играли по традиции «5 на 5» два тайма по 20 минут.

В дебюте поединка профессионалы навязали борьбу любителям, которые изначально «присматривались» к сопернику. Борьба в штрафной сборной Усинска своих плодов не принесла, хотя «Новая генерация» упустила несколько потенциально опасных моментов. Нужно отдать должное и голкиперу усинцев, машинисту насосной станции КЦДНГ №5 ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» Юрию Булыгину за серию эффектных сэйвов.

Значительную часть первого тайма коллективы шли на равных, создавали интересные комбинации, «ловили» овации болельщиков. Но ближе к перерыву сборная любителей открыла счет. Буквально через несколько секунд хозяева площадки закрепили преимущество – 2:0

Во второй половине матча расклад сил на поле сильно не изменился. Объективно игроки коллектива, выступающего в суперлиге чемпионата России по мини-футболу, больше владели мячом, усилили гости и прессинг оппонентов. Старания привели к результату – Илья Рубцов «распечатал» ворота сборной Усинска. Следом отличился Максим Сулейманов: за 8 минут до конца встречи сравнял счет на табло.

Подключение к атакующим действиям вратаря «Генерации» обернулось голом сборной Усинска в пустые ворота со своей половины поля. Как итог – 3:2 в пользу усинцев, и кубок ЛУКОЙЛ-Коми остался на родине.

– Сегодня наш соперник показал отличный уровень игры, хотя приехал не в полном составе. Получилась прекрасная схватка. Наша победа – большая удача и работа всей команды. Свое дело сыграла и площадка – теперь мы можем тренироваться на большом поле с самым современным покрытием. Этот зал станет гордостью Усинска, в республике таких практически нет, – отметил Юрий Булыгин.

После игры все ее участники получили подарки от нефтяников. Трофей победителям вручил начальник Центра общественных связей ЛУКОЙЛ-Коми Денис Кулиш. Он еще раз поздравил игроков, тренеров и болельщиков с открытием нового спортивного объекта и подчеркнул, что универсальный манеж стал новой вехой в спортивной истории Усинска.

К новым медалям

После встречи со сборной Усинска спортсмены из «Новой генерации» поделились опытом с юными футболистами города.

Мастер-класс для мальчишек начали с разминки и растяжки, затем разделились на полевых игроков и вратарей – каждая группа отработала свою программу. Например, учились вести мяч, держать равновесие во время удара по снаряду, оттачивали точность паса. Старший тренер «Генерации» Игорь Моглибеев рассказал будущим звездам футбола об особенностях игры в обороне и атаке, как затруднить и затормозить контратаку противника.

Затем провели мини-турнир между тремя командами, в каждой из которых были профессиональные игроки. Победила, конечно же, дружба.

По словам Игоря Моглибеева, мастер-класс от старших товарищей способствует воспитанию настоящих спортсменов, распаляет в мальчишках азарт и стремление к новым победам.

– Сегодня мы поработали над передачей мяча, упражнялись в игре «два в одного». В мини-футболе есть много нюансов, и учиться лучше на практике у более опытных игроков, перенимать опыт у старших. А эти ребята отлично все запоминают. Уверен, после нашего визита они начнут больше интересоваться футболом, будут стремиться к успеху, – считает он.

В Усинске много детей, всерьез интересующихся футболом. Два года назад впервые провели матчи Усинской футбольной лиги – совместного проекта администрации муниципального образования и ЛУКОЙЛ-Коми. Во втором сезоне УФЛ зимой этого года приняли участие 120 юных игроков из города, а также сел и деревень городского округа. Победители турнира съездили на домашний матч московского клуба «Спартак».

Валентина ЗАХАРОВА

Фото Александра ГРЫЗЛОВА