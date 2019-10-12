Курс на инвестиционную привлекательность

Формат работы Совета по улучшению инвестиционного климата в Республике Коми кардинально изменится. Темы каждого заседания будут предварительно тщательно прорабатываться, а обсуждение станет исключительно предметным. Такое предложение главы Коми Сергея Гапликова поддержали все участники октябрьского заседания инвестиционного совета.

Открыл встречу глава Коми Сергей Гапликов.

– Все, что касается привлечения инвестиций и формирования благоприятного инвестиционного климата, создания условий для развития бизнеса, входит в круг основных наших приоритетов, поскольку все это напрямую отражает не только наше экономическое состояние, но и определяет качество жизни людей, – подчеркнул руководитель региона. – Мы с вами должны создать необходимые условия, при которых наши люди могли бы здесь реализовывать свои предпринимательские инициативы, найти применение своим талантам и способностям. Поэтому не случайно при формировании национального инвестиционного рейтинга субъектов РФ очень много внимания уделяется уровню удовлетворенности качеством оказываемых услуг.

Как отметил глава, за последние четыре года объем инвестиций в республику составил 631 миллиард рублей. Подавляющая доля здесь – крупные структурные объекты. В то же время по итогам 2018 года Республика Коми занимает 73 место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности субъектов РФ.

– Это, конечно, на пять пунктов больше, чем годом ранее, но это крайне низкий показатель для нашего региона, имеющего огромный потенциал для развития. Поэтому нам необходимо провести серьезную работу, выяснить причины отставания, причины, влияющие на инвестиционную привлекательность в нашем регионе, и найти пути решения, – призвал Сергей Гапликов.

С основным докладом выступил министр инвестиций, промышленности и транспорта региона Александр Ремига, который тоже начал с анализа положения Коми в национальном инвестиционном рейтинге. По итогам прошлого года наша республика переместилась из последней, пятой группы рейтинга (С) в четвертую группу (Д), где показатели инвестклимата оцениваются как ниже среднего.

– Мы набрали 234 балла из 400 возможных. Средний балл по РФ – 253. Даже до относительно средних показателей мы недотягиваем 19 баллов. Такая ситуация республику, конечно же, не может устраивать. Безусловно, надо разбираться, в чем здесь причины. Имея огромный потенциал, тем не менее мы находимся не в первой тридцатке и даже не в первой половине рейтинга, – отметил он.

Как пояснил докладчик, рейтинг составляется на основе статистических данных, опросов предпринимателей, состояния нормативно-правовой базы в регионе, оценку которой проводят бизнес-сообщества. В рейтинге 44 показателя, они в свою очередь делятся на четыре направления. Здесь учитываются регуляторная среда (время и количество процедур для разрешения и создания бизнеса), сервисы и возможности, которые предоставляются органами государственной власти, административные барьеры, инфраструктура и ресурсы, кадровый потенциал, поддержка среднего и малого предпринимательства.

– Для того чтобы регион продвинулся в верхние группы рейтинга, нужно по всем показателям без исключения сконцентрироваться, получить максимальное количество баллов, – подчеркнул министр инвестиций, промышленности и транспорта региона.

В рейтинге 2018 года у Коми пять отрицательных показателей. Это оценка эффективности подключения к электросетям, оценка доступности необходимых трудовых ресурсов, количество субъектов малого предпринимательства на тысячу человек населения, доля численности работников субъектов малого предпринимательства и оценка доступности для бизнеса недвижимости.

– В 2017 году количество дней, затрачиваемых предпринимателем для подключения к электросетям, составляло 101. В 2018-м – 74 дня. То есть фактически регион проделал большую работу и сократил срок подключения на 30 дней. При этом относительно других регионов мы еще не дотягиваем до планки минимума. В регионах-лидерах время подключения к электросетям занимает 31 день, – представил расклад министр.

В числе направлений, по которым в Коми наблюдается позитивная динамика, выступающий назвал улучшение качества регионального законодательства. Несмотря на большое количество контрольно-надзорных мероприятий, предприниматели подчеркивают, что давление на бизнес и количество запрашиваемых документов во время проверок в регионе снижаются.

– Республика делает значительные шаги в усовершенствовании инвестиционного климата, но этого недостаточно. Для того чтобы мы конкурировали с другими регионами, мы должны бороться и за внутреннего инвестора, и за внешнего. Двигаться нужно в два раза быстрее, чтобы достигать тех целей, которые поставил глава республики: к 2020 году мы должны продвинуться в рейтинге минимум на 30 позиций. И соответственно создавать оптимальные условия для бизнеса, – продолжил докладчик.

Говоря в целом об экономической ситуации, министр отметил, что в республике продолжает расти промышленное производство. Увеличились объемы добычи полезных ископаемых, деревообработки и производства нефтепродуктов.

Кроме того, в среднесрочном периоде прогнозируется положительная динамика объема инвестиций, с ежегодным приростом. Как уже было сказано, за последние четыре года объем инвестиций в основной капитал республики составил 631 миллиард рублей. Выше только в трех субъектах СЗФО – в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Архангельской областях.

Перед тем как дать слово следующему выступающему, Сергей Гапликов высказал ряд соображений по поводу корректности расстановки регионов в национальном рейтинге. По мнению главы Коми, в нем не учитывается множество региональных особенностей. Уровень развития бизнеса зависит от инфраструктуры, доступности, соответствующих производственных мощностей, ресурсов, от квалификации кадров, условий жизни населения. Сравнивать северные регионы и южные здесь неэтично. Предпринимательскому сообществу выгоднее работать в южных и центральных регионах, где нет такого количества издержек и затрат, более благоприятные климатические условия, нет северного и районного коэффициентов, следовательно, и цена конечного продукта ниже.

– Место в рейтинге не отражает вообще ничего. Пока мы сами не проработаем те особенности, которые у нас есть, негативная тенденция не изменится. У меня как у главы должен быть определенный инструментарий, должны быть предложения. Пока я серьезной отдачи от нашего предпринимательского сообщества не вижу. Надо выявить проблему и искать пути, найти соответствующее решение, – призвал к конструктивному разговору участников заседания Сергей Гапликов.

О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства проинформировал министр экономики Константин Плехов. В этом году в республике увеличен максимальный размер микрозайма для предпринимателей до 5 миллионов рублей, поручительства – до 11 миллионов рублей. Снижены ставки по микрозаймам до 3,5–5 процентов, расширена продуктовая линейка микрозаймов. Гарантийный фонд Республики Коми выдал 37 поручительств на сумму 141 миллион рублей. Это в 4,8 раза больше аналогичного периода прошлого года.

– Мы готовим концепцию до 2024 года, и на базе этой концепции будем формировать информационную систему, так называемую систему поддержки и учета предпринимателей, чтобы полностью сопровождать начинающих бизнесменов, – добавил министр экономики.

Тем не менее показатель численности субъектов среднего и малого предпринимательства в Коми – отрицательный. Причин здесь множество. Это и отток населения из региона, и высокая налоговая нагрузка на бизнес, МРОТ, существенное сокращение потребительского спроса на продукцию. А еще затраты на ЖКХ, которые на севере априори выше, чем в средней полосе РФ. Повлияло на численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства и появление федеральных сетей на территории республики.

Не исключено также, что после отмены с 1 января единого налога на вмененный доход малый бизнес будет вынужден переходить на другие режимы налогообложения – на патентную либо упрощенную систему, что тоже может привести к закрытию малых предприятий.

Поэтому, как отметил министр экономики, сейчас стоит задача даже не столько переместиться на достойное место в рейтинге, сколько сохранить число предпринимателей. После подчистки реестра участников этого сегмента (из списка убрали закрывшиеся и недействующие предприятия) их число сократилось.

Заслушав доклад министра, Сергей Гапликов призвал заниматься детально каждой проблемой.

– Легче разобрать один вопрос и найти пути решения, чем пытаться охватить все сразу, а значит, ничего конкретно. Мы не можем сделать так, что все показатели сойдутся. Что-то реально не будет востребовано, но, если в этой части есть элемент, который может быть реализован, значит, он должен быть реализован. Но мы его должны разобрать досконально.

После этого в разговор включились представители предпринимательского сообщества.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Коми Игорь Бобков назвал два ключевых фактора, необходимых для развития бизнеса, – безопасность и выгода:

– В части безопасности мы выглядим неплохо, давления на бизнес особого нет, но почему же бизнес не развивается? Значит, нет выгоды. Правильно отмечено, с точки зрения затрат на севере – масса дополнительных выплат, затраты на энергоносители и многое другое. А чтобы получить прибыль, надо свои услуги продавать дороже. И мы становимся неконкурентоспособными, поэтому наши соседи выигрывают все конкурсы. Стало быть, чтобы местный бизнес мог заработать, ему надо добавить какие-то преференции. Есть примеры регионов, когда благодаря преференциям происходил рост количества субъектов малого бизнеса. Надо пользоваться лучшими практиками.

Президент ТПП Коми Юрий Колмаков сообщил, что Торгово-промышленная палата сейчас готовит ряд предложений и в ближайшее время представит его главе региона.

В числе прочего это и подготовка кадров, организация новых востребованных специальностей в учебных заведениях республики. Вузы и ссузы могли бы готовить специалистов по госзакупкам. Такой специальности сегодня нет нигде, а она очень нужна.

Также Юрий Колмаков предложил ввести единый регламент рассмотрения всех предложений, заявлений, обращений в контрольно-надзорные, регулирующие организации, республиканского правительства и муниципального уровня.

– Пусть у всех будет одинаковый срок. Это заставит руководителей организаций заниматься цифровизацией электронных порталов, а бизнес получит конкретную помощь. Мы немного доработаем свои предложения с предпринимателями и общественными организациями и готовы их представить, – заключил президент ТПП, обратившись к главе республики с просьбой встретиться с предпринимателями, чтобы предметно обсудить эти предложения.

Сергей Гапликов идею подобных встреч поддержал с условием, что подготовка к ним будет заблаговременной. Это позволит глубоко изучить вопрос и продумать шаги и действенные инструменты решения проблем. Министру инвестиций, промышленности и транспорта руководитель региона поручил перестроить работу совета, чтобы на обсуждение выносилась проблематика с ее детальным анализом и конкретными предложениями по принятию управленческих решений, направленных на улучшение инвестиционного климата.

Галина ВЛАДИС

Фото rkomi.ru