Уважаемые работники агропромышленного комплекса, ветераны отрасли!

Поздравляю с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Сельское хозяйство – это важнейший сектор экономики нашей республики и страны, в котором производится жизненно необходимая продукция и сосредоточен огромный потенциал. От развития агропромышленного комплекса зависит уровень продовольственной безопасности региона, социально-экономическая обстановка в городах и сельской местности.

Работа в сельском хозяйстве – это тяжелый каждодневный труд, а в суровых северных условиях этот труд тяжелее вдвойне, недаром наша республика относится к территории рискованного земледелия. Холодное и дождливое лето этого года преподнесло серьезные испытания нашим аграриям. Поэтому мы приняли решение о выделении дополнительных 120 миллионов рублей на компенсацию понесенных убытков.

Мы увеличили общее финансирование агропромышленного комплекса региона. В следующем году поддержка отрасли превысит один миллиард рублей. В два раза вырастет инвестиционная поддержка, в полтора раза больше будет выделено средств на реализацию проектов «Народного бюджета» в агропромышленной сфере. В три раза увеличатся грантовая поддержка «Агростартапов» и субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

В этот замечательный праздник благодарю всех, кто трудится в аграрной отрасли республики. Спасибо вам за по-настоящему созидательный, самоотверженный труд, преданность выбранному делу и любовь к родной земле.

Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким. Пусть работа приносит удовольствие и высокий результат, а погода преподносит только приятные сюрпризы!

Сергей Гапликов, глава Республики Коми