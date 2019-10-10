Типовые стройки и большой долгострой

На заседании правительства Коми обсудили изменения, вносимые в республиканскую адресную инвестиционную программу на нынешний и два предстоящих года. Речь шла о перераспределении средств со строительства одних объектов на другие, завершить которые сейчас важнее. Кроме того, были подняты темы санатория «Серегово», появления в регионе новых ФАПов, детских садов.

Глава Коми напомнил, что инвестпрограмма очень важна в плане стратегического развития региона.

– Она определяет наши приоритеты на среднесрочную перспективу по строительству социально важных объектов и инфраструктуры, – отметил Сергей Гапликов. – По тому, как мы готовим эту программу, отрабатываем ее этапы, напрямую зависит, сколько у нас появится новых детских садов, школ, больниц, домов-интернатов, какие автомобильные дороги будут построены, какие объекты инфраструктуры будут созданы. И здесь не может быть мелких или незначительных вопросов.

Ранее глава Коми дал членам правительства поручение проработать варианты внесения изменений в программу, проанализировав, какие объекты не имеют перспектив быть достроенными в ближайшее время. В частности, это касается наличия проектно-сметной документации, положительных заключений госэкспертизы. Полностью итоги этой работы предлагается обсудить в ноябре.

Министр строительства и дорожного хозяйства Коми Андрей Крикуненко рассказал, что сейчас предлагается корректировка бюджетных инвестиций – перераспределение средств на те объекты, где на данный момент они нужнее. Во-первых, по предложению минздрава региона можно на 33 миллиона рублей уменьшить лимит ассигнований, которые закладывались на санаторий-долгострой в селе Серегово, а освободившиеся деньги направить на нужды санитарно-эвакуационной авиации. Во-вторых, на основании предложений минобраза Коми в нынешнем году нужно увеличить бюджетные ассигнования на строительство детского сада в селе Большелуг Корткеросского района на 500 тысяч рублей. Средства перераспределятся со строительства детсада в Выльгорте Сыктывдинского района.

Сергея Гапликова заинтересовало, почему в действующей инвестиционной программе заложены средства на проектирование новых фельдшерско-акушерских пунктов, хотя в Коми уже построено несколько сельских ФАПов, которые можно повторить в других населенных пунктах. Да, конечно, эти проекты нужно «привязать» к определенной местности, но необязательно же разрабатывать полностью новую документацию?

Оказалось, что причина в том, что проекты ФАПов, которые строились ранее, принадлежат частным организациям, работавшим над этими пунктами, и в ведении минздрава и минстроя региона этих документов нет. Типовые проекты ФАПов, которые есть в базе Минстроя России, проанализированы, к сожалению, ни один проект для Коми не подходит климатически – все рассчитаны на юг или среднюю полосу.

Руководитель региона возразил, что если уж республика платила предприятиям в рамках государственно-частного партнерства, возмещала в том числе и стоимость проектных работ, неужели нельзя было тогда взять эти проекты, проанализировать и внести в базу Минстроя России как типовые для северных территорий. До конца года вопрос надо решить и утвердить для Коми два вида типовых ФАПов – обычных и с жильем для фельдшера.

Руководитель администрации Корткеросского района Константин Сажин по поводу типовых проектов добавил, что необходимость их утверждения существует не только по ФАПам, но и по врачебным амбулаториям – потребность в них тоже очень высокая.

– Хорошо, принимается, – согласился Сергей Гапликов. – Уже не одну такую мы построили, есть опыт с привлечением помощи от наших крупных налогоплательщиков. Есть точно такая же проектная документация, прошедшая экспертизу, берите ее, доказывайте в Минстрое России, что такие проекты должны войти в перечень типовых. Это же касается сельских домов культуры, библиотек. Я не думаю, что кто-то в том же Корткеросе обидится, если точно такой же объект будет построен в другом районе. Зачем в таких случаях заниматься эксклюзивами, только время тратить и деньги, которые совсем не лишние.

Заодно Сергей Гапликов сделал замечание министру культуры Сергею Емельянову за то, что тот идет на поводу у разработчика проектной документации: указал в инвестпрограмме, что количество посадочных мест в будущем театре оперы и балета будет определено в соответствии с проектом. А надо бы наоборот – министр дает задание по количеству мест, а разработчик его выполняет.

Также глава потребовал «внятно объяснить», в чем сейчас проблема с санаторием «Серегово», поскольку постоянно получает обвинения от жителей Коми, что власти только обещают его достроить, а ничего не делают.

– Почему все те усилия, что мы прикладываем, не увенчались пуском санатория в эксплуатацию? – поинтересовался Сергей Гапликов.

Андрей Крикуненко пояснил, что в свое время проект санатория не получил положительного заключения госэкспертизы (и строился вопреки правилам без него), потому что не было подтвержденных запасов и анализа грязей и воды. Сейчас оценка запасов подземных вод сделана, готов проект эксплуатации питьевых вод, проект санитарной охраны. Завершаются работы по технологии бальнеологического и санитарно-курортного лечения, подготовка медико-технического задания, определение физико-химических свойств лечебных грязей, расчеты по утилизации минеральной воды и лечебных грязей. Результаты инженерных изысканий направляются на госэкспертизу.

– В следующем году планируем выходить на реконструкцию объекта, – сообщил министр.

Одна из основных проблем нового корпуса санатория, что проектировался и строился он, когда официального федерального решения относительно запасов воды и грязей не было. Кроме того, не была разработана система утилизации, не решены различные экологические вопросы, были нарушены санитарно-эпидемиологические нормы. В результате сейчас многое приходится делать задним числом, подгонять уже построенный объект под соответствующий норматив.

– Да легче его, наверное, снести и новый построить! – в сердцах высказался руководитель региона. – Даже оборудование, которое для него было куплено, не может работать с использованием соленой воды. Кому теперь претензии предъявлять? Люди должны знать, что это не наша с вами вина, что нам такой объект в наследство достался, который мы вытягиваем по крупицам. Вы, профильные министры, должны все разъяснять.

Глава Коми подчеркнул, что заявленный минстроем Коми срок завершения строительства санатория – 2023 год – его не устраивает, нужно приложить максимальные усилия, чтобы это произошло в 2021-м.

После заседания министры, чья сфера деятельности так или иначе касается строительства санатория, пообщались с журналистами. Министр здравоохранения Дмитрий Березин в комментариях был довольно лаконичен, отметив, что природные ресурсы «Серегово» позволяют лечить широкий спектр заболеваний, новый корпус сможет принимать одномоментно до 450 человек. Все медико-технические задания минздрав региона давно подготовил, а все остальное, что касается тех же сроков введения в строй и проблем, с этим связанных, – в ведении министра строительства и дорожного хозяйства.

– Изначально по этому объекту не было положительного заключения экспертизы, в первую очередь из-за вопросов, связанных с использованием грязи, ее утилизации, захоронения отходов. Соответственно, не было разрешения на строительство. Поэтому объекта как бы и нет, поскольку он построен без разрешения, – пояснил Андрей Крикуненко. – Первое, что мы сделали, – провели полное обследование санатория, можно ли его оставить или надо сносить. Оказалось, что-то нужно снести, что-то переделать, но это не касается самого здания санатория. Плюс нам придется пересмотреть количество мест, потому что если раньше на нулевом этаже планировали размещать постирочные, то сейчас этого сделать нельзя – там высота потолков менее 180 сантиметров, значит, постирочные надо будет переносить в другие помещения. Некоторые нормы изменились, поэтому нужно проводить реконструкцию. Плюс работы, о которых я уже говорил на заседании. Все немного затягивается, поскольку есть очень много мелочей, которые нужно учесть в проекте. Готовность здания высокая, в некоторых номерах даже мебель есть, своя котельная. Из-за этого очень высоки затраты на текущее содержание пансионата – до 60 миллионов рублей в год на отопление, охрану и так далее.

– Сегодня «Серегово» владеет всеми необходимыми лицензиями на водопользование из подземных источников как хозяйственно-питьевого водоснабжения, так и лечебного. Утверждены технические проекты эксплуатации месторождений, санитарно-защитные зоны, – добавил министр природных ресурсов Коми Роман Полшведкин. – Утилизация вод и грязей потребует строительства очистных сооружений, по хозяйственно-бытовым и питьевым стокам такие сооружения уже есть, но требуется реконструкция.

На заседании также шла речь об исполнении поручений президента по обеспечению детей местами в садиках. Дети от трех лет местами в садах уже обеспечены, сейчас идет работа на перспективу, с расчетом на повышение рождаемости. Но задача об устройстве в дошкольные учреждения детей до трех лет перед Коми еще стоит, хотя показатель – почти 92 процента устройства – лучше среднего по Северо-Западу и в целом по России, сообщил руководитель региона. При этом в 16 муниципалитетах уже обеспечен 100-процентный охват дошкольным образованием детей ясельного возраста. Хуже статистика в Сыктывкаре, Сыктывдинском, Корткеросском и Усть-Куломском районах, но соответствующая работа ведется. В Корткеросском районе ситуация должна улучшиться после введения в конце этого года в строй детского сада на 50 мест в селе Большелуг (того самого, на который сейчас перераспределяют средства инвестпрограммы). В садиках Сыктывкара в этом году планируют ввести 90 новых мест путем переоборудования помещений. Еще 50 ясельных мест – за счет выкупа и переоборудования помещений. Благодаря грантам для предпринимателей появятся 156 мест в частных детсадах столицы Коми. Руководитель региона поручил членам правительства обдумать и другие варианты по ускорению обеспечения детей местами в яслях, все идеи по этому поводу нужно будет подготовить и представить к ноябрю этого года.

Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин на заседании рассказал о промежуточных итогах работы по нацпроекту «Здравоохранение», в частности о вопросах развития первичной медицинской помощи, о борьбе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкозаболеваниями, о прививочной кампании, обеспечении региона медицинскими кадрами.

Всего по этому направлению в Коми сейчас реализуется семь региональных проектов с общим объемом финансирования на этот год 1,67 миллиарда рублей, 206,7 миллиона из них – средства республиканского бюджета. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» семь учреждений получат 54 единицы нового медицинского оборудования для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также продолжится оснащение детских поликлиник аппаратами для УЗИ, рентгена, офтальмологическим оборудованием – в этом году уже закуплено 36 единиц. Буквально на днях поступят еще два рентген-аппарата – для республиканской больницы и детской поликлиники в Сыктывкаре. К началу зимы завершатся ремонты в детских поликлиниках.

Особо Дмитрий Березин отметил, что в этом году наша республика получила из федерального бюджета средства на строительство 13 ФАПов, это в дополнение к тем шести ФАПам, которые уже были запланированы. Таким образом, в скором времени в Коми появятся 19 новых фельдшерско-акушерских пунктов с общим объемом финансирования 73 миллиона рублей.

– Сегодняшняя потребность – 114 ФАПов. Если мы будем строить по десять в год, то решим эту задачу только через десять лет, – заметил Сергей Гапликов и дал поручение первому заместителю председателя правительства Михаилу Порядину с профильными министерствами, а также минфином и минэком региона проработать предложения, как можно ускорить такую работу, выделив ее в отдельное направление, чтобы в год можно было строить до полусотни новых ФАПов.

Анна ПОТЕХИНА

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