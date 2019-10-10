Спортивная обновка Усинска

В Усинске построен новый корпус ледового дворца «Югдöм», благодаря чему город сможет принимать спортивные соревнования федерального уровня. 7 октября корпус осмотрели глава Коми Сергей Гапликов и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов – именно этой компанией и построен спортивный объект по линии социального партнерства с республикой.

В целом корпус вместе с оборудованием, затратами на благоустройство территории обошелся примерно в 200 миллионов рублей. Новое здание ледового дворца двухэтажное, внизу находится универсальный зал для игровых видов спорта с трибунами на 188 мест, наверху – зал для борьбы и бокса. Таким образом, теперь в Усинске есть целая группа спортивных сооружений, где можно проводить тренировки, соревнования не только в зимних видах спорта, но и по мини-футболу, волейболу, баскетболу.

– Сегодня для Усинска очень знаковое событие, мы открываем уникальный объект, который позволяет усинцам формировать здоровый образ жизни и с оптимизмом смотреть в будущее. Наш социальный партнер компания «ЛУКОЙЛ» делает многое для региона. Открытие спорткомплекса этому подтверждение. Сегодня мы подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве, это огромный задел на будущее, который компания в рамках социального партнерства обязуется реализовать, – приводит слова Сергея Гапликова пресс-служба главы и правительства республики. – Мы как ответственные партнеры взяли на себя ряд очень важных обязательств, и эта синергия усилий дает плоды, которые вы видите и ощущаете сами.

Руководитель региона поблагодарил Вагита Алекперова и нефтяную компанию в целом, а также строителей объекта за качественную работу.

Вагит Алекперов в свою очередь отметил, что каждый новый объект, который строится в городах присутствия компании, результат совместной работы не только с руководством региона, но и со всеми жителями. Также, по его словам, нефтяная промышленность республики получила новый толчок в развитии, и ежегодные инвестиции компании на территории Коми в ближайшие десять лет будут составлять около 60 миллиардов рублей. И поэтому в том же Усинске будут продолжать строиться жилые дома, появятся медицинский центр, другие социальные объекты. В Яреге сейчас возводится крупный спортивно-культурный комплекс. Сотрудничество нефтяников с республикой даст возможность ее жителям заметно улучшить качество жизни.

– Для Усинска это очень большой плюс, потому что такой спорткомплекс мы давно ждали, особенно стандартную площадку для мини-футбола, – рассказал «Республике» старший тренер отделения мини-футбола спортивной школы Усинска Сергей Евдокимов. – Для наших ребят это была большая проблема. Площадка, на которой мы раньше занимались, очень маленькая, и во время выездов в Ухту, Сосногорск, Воркуту, Сыктывкар нам было очень тяжело конкурировать с другими спортсменами – трудно с маленькой площадки быстро перестроиться на большую как детям, так и взрослым.

По словам Сергея Евдокимова, появление новой площадки особенно важно и потому, что мини-футбол – довольно популярный вид спорта для жителей Усинска всех возрастов. Группы постоянно переполнены, и для занятий в старом зале всем не хватало ни места, ни времени. Например, если взять только детей 2007 года рождения, то в группе занимается порядка 30 человек, хотя должно быть 12-14. А количество взрослых команд в городе колеблется от 8 до 14.

– Плюс еще в том, что новый зал большой, широкий, есть трибуны, можно приглашать болельщиков, – добавил тренер. – В другом зале такой возможности не было.

Как рассказала начальник отдела МАУ «Центр спортивных мероприятий города Усинска» Наталья Балтачева, уже в ноябре в новом корпусе пройдут городские соревнования футболистов. А в марте по планам это здание примет первенство СЗФО по вольной борьбе.

– Для нашего города новый комплекс имеет большое значение не только с точки зрения привлечения наибольшего количества горожан к занятиям спортом, ведению здорового образа жизни. Еще это послужит отправной точкой для молодых спортсменов, которые только начинают свою карьеру, поднимет спортивный имидж Усинска на новый уровень, поскольку новый объект построен по самым современным стандартам, – отметила Наталья Балтачева. – Нас, как организаторов спортивных мероприятий, очень радует, что помимо городских, муниципальных мероприятий мы сможем принимать соревнования федерального уровня.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru