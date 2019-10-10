Танки вышли на парад миниатюр

Автор: Редактор 10.10.2019

Выставка «Парад миниатюр» открылась в зале сыктывкарского Центра культурных инициатив «Югöр». Участники военно-исторической студии «Yellow House Club» представили на экспозиции коллекцию стендовых моделей-копий лучших образцов военной и гражданской техники со времен Первой мировой войны и до наших дней.

Экспонаты напомнили корреспонденту «Республики» рассказ Стивена Кинга «Сражение». Кстати, он был опубликован в журнале «Юный техник» (октябрьский номер за 1981 год) и стал первой публикацией произведения Стивена Кинга в СССР. Главный герой получает посылку с миниатюрными солдатиками, танками, вертолетами и прочей боевой техникой. Внезапно эта игрушечная армия оживает и нападает на героя рассказа. Ему приходится вести неравный бой на выживание. К счастью, миниатюрная армия на сыктывкарской выставке не столь реалистична.

За стеклами витрин можно увидеть разнообразные модели военной техники и прочитать описание ее технических характеристик. Например, одномоторный истребитель-моноплан И-16 во время войны получил прозвище «ишачок». Этот самолет имел преимущественно деревянную конструкцию и фанерную обшивку. Выпускался в СССР и был основным истребителем вплоть до начала 1942 года. Летал на фронтах войн в Испании, Китае, Польше, Финляндии. Франкисты называли И-16 – rata (крыса), а республиканцы – mosca (муха). Неофициальное название советского истребителя в Китае – яньцзы (ласточка). Такая же подробная информация дана о прототипе каждой модели. Многие модели танков дополнены миниатюрными экипажами.

Гости выставки «Парад миниатюр» узнают о том, как сделать модель и что нужно для ее создания: какие инструменты и материалы, краски и кисточки, клеи и шпаклевки. Кроме произведений опытных моделистов республики здесь представлены работы юных участников мастер-классов.

Посетителям предлагается проголосовать за модель, которая понравилась им больше всего. По итогам голосования будет выбрана лучшая работа выставки.

Военно-историческая студия «Yellow House Club» – это межрегиональное сообщество исследователей военной истории и тех, кто увлекается стендовым моделизмом.

Уже пять лет активисты студии проводят в Центре культурных инициатив «Югöр» мастер-классы по военно-историческому моделированию «История в деталях», на которых взрослые и дети не только занимаются любимым делом, но и обмениваются опытом, информацией и дискутируют на исторические и технические темы. С каждым годом занятия привлекают все больше участников разных возрастов.

Выставка продлится до 27 октября.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора

Оставьте первый комментарий для "Танки вышли на парад миниатюр"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.