Танки вышли на парад миниатюр

Выставка «Парад миниатюр» открылась в зале сыктывкарского Центра культурных инициатив «Югöр». Участники военно-исторической студии «Yellow House Club» представили на экспозиции коллекцию стендовых моделей-копий лучших образцов военной и гражданской техники со времен Первой мировой войны и до наших дней.

Экспонаты напомнили корреспонденту «Республики» рассказ Стивена Кинга «Сражение». Кстати, он был опубликован в журнале «Юный техник» (октябрьский номер за 1981 год) и стал первой публикацией произведения Стивена Кинга в СССР. Главный герой получает посылку с миниатюрными солдатиками, танками, вертолетами и прочей боевой техникой. Внезапно эта игрушечная армия оживает и нападает на героя рассказа. Ему приходится вести неравный бой на выживание. К счастью, миниатюрная армия на сыктывкарской выставке не столь реалистична.

За стеклами витрин можно увидеть разнообразные модели военной техники и прочитать описание ее технических характеристик. Например, одномоторный истребитель-моноплан И-16 во время войны получил прозвище «ишачок». Этот самолет имел преимущественно деревянную конструкцию и фанерную обшивку. Выпускался в СССР и был основным истребителем вплоть до начала 1942 года. Летал на фронтах войн в Испании, Китае, Польше, Финляндии. Франкисты называли И-16 – rata (крыса), а республиканцы – mosca (муха). Неофициальное название советского истребителя в Китае – яньцзы (ласточка). Такая же подробная информация дана о прототипе каждой модели. Многие модели танков дополнены миниатюрными экипажами.

Гости выставки «Парад миниатюр» узнают о том, как сделать модель и что нужно для ее создания: какие инструменты и материалы, краски и кисточки, клеи и шпаклевки. Кроме произведений опытных моделистов республики здесь представлены работы юных участников мастер-классов.

Посетителям предлагается проголосовать за модель, которая понравилась им больше всего. По итогам голосования будет выбрана лучшая работа выставки.

Военно-историческая студия «Yellow House Club» – это межрегиональное сообщество исследователей военной истории и тех, кто увлекается стендовым моделизмом.

Уже пять лет активисты студии проводят в Центре культурных инициатив «Югöр» мастер-классы по военно-историческому моделированию «История в деталях», на которых взрослые и дети не только занимаются любимым делом, но и обмениваются опытом, информацией и дискутируют на исторические и технические темы. С каждым годом занятия привлекают все больше участников разных возрастов.

Выставка продлится до 27 октября.

Артур АРТЕЕВ

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