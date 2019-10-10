Теплые узоры от Галины Огородниковой

Поздней осенью особенно хочется закутаться во что-нибудь мягкое и пушистое. Поэтому экспонаты открывшейся в Национальной галерее Коми выставки «Теплые узоры Севера» магически притягивают к себе своей уютной теплотой.

Автор представленных произведений – народный мастер России, член Союза мастеров Республики Коми, жительница Печоры Галина Огородникова.

На выставке представлены серия женских костюмов – «Северянка» и «Тулыс», мужские костюмы – «Парма». А также коллекция аксессуаров: шапки, варежки, перчатки, гетры, чулки, сумки. Все модели костюмов авторские, выполнены в духе тенденций современной моды, с использованием традиционных узоров народа коми и Русского Севера. Отличительной чертой мастера является то, что все свои изделия она выполняет вручную без использования машинного вязания. Поэтому на создание каждого костюма уходит много времени.

Галина Огородникова – известный в Печоре мастер-прикладник, работающий в технике плетения (макраме, фриволите) и вязания на спицах (узорное вязание коми). Родилась будущая мастерица в 1947 году в Кировской области. В Печору переехала жить с мужем. В середине 1980-х годов после обучения на курсах по макраме она начала всерьез заниматься прикладным искусством.

С 1988 года мастерица участвует в городских выставках, а с 1993 года ежегодно представляет свои изделия на республиканской выставке «Мастер года». Ее работы получили высокую оценку на международном фестивале декоративно-прикладного искусства «Экспо-97» в Финляндии. В том же году Галина Огородникова была принята в Союз мастеров Республики Коми, а в 2008-м удостоена звания «Народный мастер России».

С сентября 2014 года она преподаватель отделения декоративно-прикладного искусства Детской школы искусств. Любовь к народному искусству мастерица передает не только своим ученикам, но и дочери Оксане Осиповой и внучке Ярославе Малиновой. Сегодня они также известные мастера-педагоги.

Во время работы выставки в галерее пройдут экскурсии для детей и взрослых, практические занятия.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора