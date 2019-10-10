Игра в классики

В российский Год театра сыктывкарские зрители получили уникальную возможность увидеть девятнадцать разнообразных спектаклей, которые представляют театры из восьми регионов Северо-Запада. Все спектакли Северного театрального фестиваля проходят на большой и малой сценах Академического театра драмы имени Виктора Савина. Корреспондент «Республики» побывал на спектаклях питерского и новгородского театров.

Новгородский академический театр драмы имени Федора Достоевского представил 8 октября премьеру прошлого сезона – спектакль «Пиковая дама» по повести Александра Пушкина. В постановке режиссера Михаила Мамедова оживает легендарный сюжет о молодом и амбициозном инженере Германне, старой графине и ее воспитаннице Лизе. Специально к премьере в пошивочном цехе театра было изготовлено более двух десятков костюмов: платья, мундиры и фраки. Причем шили в соответствии с исторической эпохой, и на каждый костюм ушло не менее недели. Автором эскизов стала художник по костюмам Светлана Чазова. Добавим, что сценическая версия «Пиковой дамы» немного отличается от классической повести.

Театр на Васильевском (Санкт-Петербург) показал на фестивале два спектакля «Человек из машины» и «Мертвые души Гоголя». «Человек из машины» – это постановка фантастической комедии Марии Зелинской «Хуманитас инжиниринг». События пьесы разворачиваются в будущем. Фирма под названием «Хуманитас инжиниринг» предлагает услугу: здесь могут сконструировать идеального партнера. Регулируется все: от возраста, роста и веса до уровня заботливости, независимости, обидчивости. Но, оказывается, идеальный «человек из машины» не способен стать настоящим спутником жизни.

«Мертвые души Гоголя» поставлены по пьесе драматурга Аси Волошиной. Режиссер-постановщик – Денис Хуснияров. Жанр пьесы обозначен как «концертная аранжировка по поэме Гоголя». Создатели спектакля предлагают неожиданные способы сценического существования и восприятия. В частности, сцена в этой постановке разделена на два горизонтальных уровня. Все бы хорошо, но с первых рядов просто не было видно, что происходит в глубине верхнего уровня сцены.

В рамках фестиваля в драмтеатре имени Савина прошел мастер-класс «Как писать о театре в эпоху соцсетей». Его провела кандидат филологических наук, член Ассоциации театральных критиков, член жюри Северного театрального фестиваля, гость из Краснодара Вера Сердечная. Она рассказала о том, какие жанры текстов о театре существуют, как пишут о театре в социальных сетях, а также о демотиваторах на театральную тематику. По словам Веры Сердечной, те, кто пишет о театре (будь то критик, журналист или простой зритель), фиксируют и сохраняют его историю. Поэтому в современном мире театрам нужно напоминать о себе в соцсетях.

Сама Вера Сердечная свои впечатления от фестивальных показов написала в фейсбуке. По ее словам, спектакль «Человек из машины» – это очередная победа новой драмы.

«Камерный спектакль на троих показали на большой зал, однако потерь смысла не произошло, – отметила критик. – Лаконичный, графичный, монохромный спектакль со сдержанными и точно отмеренными средствами: формы, свет, звук как будто уводят нас в виртуальное пространство. Лаконичны и актерские работы, так или иначе посвященные балансу между человеческим и машинным: живая, яркая Лера (Светлана Смирнова-Марцинкевич); брутальный и угловатый в общении Артур (Никита Чеканов); выразительная, трагичная женщина-робот (Анна Захарова). Главным оказался не финальный твист, а мысль о роботизации мира».

Про спектакль «Мертвые души Гоголя» Вера Сердечная сказала, что это интертекстуально (текст Аси Волошиной) и метатеатрально (художник Александр Мохов).

«Драматург и режиссер разбирают поэму Гоголя, в процессе разламывая хрестоматийный глянец: здесь и блондинка-душа Гоголя, и поющие помещики, и стильная интеллектуалка-конферансье с цитатами гоголеведов… Чичиков – такой же, как и мы. Мелкий бес, черт, опереточный плут, удивительное «ничто» постепенно превращается в малого предпринимателя, претерпевающего гонения от чиновников, просто в страдающего человека: неожиданная, точно сделанная работа Артема Цыпина. Много выпуклых актерских работ, которые сливаются в ансамбль».

Помимо этого, 6 октября в рамках фестиваля открылась передвижная выставка «Шылад, кывбур, серпас/Музыка, слово, образ» московского художника, поэта, дизайнера, продюсера Московского фестиваля искусств «Арт-маяк», троюродной племянницы коми композитора Прометея Чисталева Алевтины Стручковой. Экспозиция состоит из двух десятков графических иллюстраций, созданных в 2018-2019 годах по темам «Республика Коми» и «Арктика». Творчество художника тесно связано с республикой, в ее семье всегда жили воспоминания и рассказы о Коми крае. Посетители выставки могут не только полюбоваться картинами, но и приобрести особо понравившиеся работы, а также сборники стихов «Красивый сюжет для эскиза».

Третий Северный театральный фестиваль стал масштабным прологом к открытию Всероссийского театрального марафона в Северо-Западном федеральном округе. Подведение итогов фестиваля и церемония награждения состоятся 15 октября на открытии Всероссийского театрального марафона в СЗФО. Республика Коми первой примет его на территории округа. С театральным марафоном связаны гастроли в Сыктывкар Русского драмтеатра имени Максима Горького из Дагестана, который 16 и 17 октября покажет в столице Коми три постановки.

Артур АРТЕЕВ

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