Алексей Матвеев: «Дружинник – это как голос совести для нарушителя»

Житель села Зеленец Сыктывдинского района Алексей Матвеев уже пятый год возглавляет в своем поселении народную дружину. О буднях народных дружинников и об их роли в поддержании общественного порядка он рассказал «Республике».

– Алексей, у вас семья, двое детей, работа… Казалось бы, своих забот хватает. Что вас привело в народную дружину?

– В 2015 году на общественном совещании по поводу бездомных собак я внес предложение, которое реализовали, и проблема была решена. После этого собрания глава сельского поселения Мария Цывунина, видимо, увидев во мне человека неравнодушного, предложила возглавить народную дружину, поскольку тогда как раз бывший командир уходил по состоянию здоровья. Я согласился.

– В чем заключаются ваши обязанности как командира?

– В первую очередь это взаимодействие с сотрудниками полиции и организация дежурств. Без сотрудника полиции в рейды мы выходить не имеем права. Я как командир ежеквартально составляю график дежурства. В рейды мы выходим по пятницам и субботам с 21 до 23 часов. Раньше дежурили с 22 до ноля часов, но практика показала, что это неэффективно, так как в это время на улице уже почти никого нет и, соответственно, никто не видит дружинников. А деятельность народных дружин надо все-таки популяризировать, а то бывает, случаются какие-то нарушения порядка в поселке, и народ возмущается: мол, полиция бездействует. Но это неправда: и полиция, и дружинники работают, просто люди их не видят. В общем, мы решили выходить вечерами раньше, и это стало намного эффективнее. Загулявшиеся школьники видят людей в форме и понимают, что пора домой, а то могут быть неприятности у родителей, да и сами родители, видя дружинников, вспоминают о контроле за своими детьми.

Зеленец с учетом входящих в его состав деревень Верхний Койтыбож и Парчег – достаточно большой населенный пункт, протяженностью порядка восьми километров. Если нам предоставляют автомобиль, то мы стараемся объезжать все – и деревни, и второй, первый квартал, и улицу Набережную, и Речной переулок – места, где могут собираться и распивать алкоголь асоциальные личности. Если это пеший патруль, то мы обходим улицы.

– Но в чем же ваши функции заключаются, если без сотрудника полиции дружинники не могут ничего предпринимать?

– Дело в том, что обычный законопослушный человек сотрудников полиции вообще не замечает, словно их не существует. Это на психологическом уровне объяснимо: мы не замечаем того, с чем нам не приходится иметь дело. В то же время маргиналы и люди, склонные к противоправным действиям, зачастую автоматически реагируют на погоны полицейского агрессией или демонстрируют полное игнорирование. Но когда рядом с полицейским дружинники – обычные люди, возможно, даже знакомые, соседи, школьные учителя ребенка, то нарушителю уже становится стыдно, и он ведет себя не так дерзко. В общем, народный дружинник – это не силовой рычаг, это, скорее, голос совести.

– Но ведь и нарушители бывают всякие. Может, например, возникнуть реальная угроза жизни и здоровью. Как в этом случае должен реагировать дружинник?

– Перед каждым дежурством мы проводим инструктаж. И всякий раз я напоминаю тем, кто выходит на патрулирование, о том, что не нужно геройствовать, вступать в конфликты, мы просто наблюдатели, понятые, свидетели. Но, конечно, бывает всякое. Поэтому в уставе народного дружинника прописано, что, если во время дежурства возникает реальная угроза жизни и здоровью сотрудника полиции, дружинник имеет право противостоять этому либо физически, либо морально.

Мы помогаем полиции не только в охране общественного порядка, но, если потребуется, и в раскрытии уголовных преступлений. К примеру, один из недавних случаев. Был совершен угон машины. Поскольку отделение полиции базируется в райцентре, то на вызов выезжает группа из райцентра. Естественно, знать местное население они не могут, поэтому без помощи дружинников, которые неплохо информированы о том, кто есть кто в их населенном пункте, им трудно обойтись. Мы помогаем чем можем.

– Какие нарушения чаще всего выявляются во время рейдов?

– К сожалению, чаще всего это семейные скандалы. Поэтому мы ежеквартально делаем рейд по неблагополучным семьям, держим на контроле ситуацию с ними. Жители Зеленца уже знают меня и в каких-то особых случаях могут позвонить и попросить о помощи. К примеру, звонят мне: «Алексей, мы видели, за рулем такой-то машины нетрезвый водитель». Я обращаюсь к участковому, мы вызываем ГИБДД, останавливаем машину, и все подтверждается. Бывает, во время патрулирования случаются и уголовные дела – кражи, дебош, нанесение тяжких телесных повреждений.

– Сколько человек в вашей дружине сегодня?

– В данный момент у нас 34 человека. В основном в одно дежурство выходят двое дружинников, поэтому выходов по графику в месяц на одного человека не так уж и много получается. Бывает, что кто-то не может выйти по уважительным причинам, в таком случае они звонят мне, и я сам за них иду в рейд. К сожалению, в дружине всего лишь трое мужчин, остальные – женщины. В основном это учителя, воспитатели детсадов, сотрудники администрации, представители депутатского корпуса, женсовета, сотрудники детского юношеского центра.

– От женщин много ли толку в вечернем патрулировании?

– Я думаю, даже больше, чем от мужчин. Мужчины чаще горячие, импульсивные, а женщины их уравновешивают своим умением конструктивно выстроить диалог с человеком. Как правило, наши женщины – уважаемые в поселке люди, поэтому к ним прислушиваются.

– А если, к примеру, какое-то ЧП происходит в ночное время, дружинникам нужно выходить с участковым на место?

– Обязательства такого, конечно, нет. Но мы же в тесном сотрудничестве с участковым полицейским, и, если кто-то у нас порой честно жить не хочет, я сам всегда у него интересуюсь, разрешилась ситуация или нет. К примеру, как-то звоню участковому, спрашиваю: «Ну как?» Да вот сейчас, говорит, собираюсь туда пойти разобраться. Спрашиваю: «Один, что ли? А сотрудники ППС где?» Да они, говорит, ушли уже. А участковые наши – молодые ребята, лет 25-27. Вы представляете, в это нехорошее место он пойдет один! Естественно, я говорю: «Подожди, сейчас пойдем вместе. Хотя бы морально я тебя поддержу».

– Вы парень спортивный? В случае необходимой самообороны в свои силы верите?

– В силы верю, хотя в армии я, к сожалению, не служил. Меня призвали, даже проводы были. Но в Княжпогосте на призывном пункте проверили еще раз и комиссовали, обнаружив нарушения в здоровье. Хирург сказал: «Очень большая нагрузка на ноги будет, в армию идти лучше не стоит». Семья у нас большая, у меня много братьев, и мне было обидно, что они служили, а я нет.

Наверное, сейчас я компенсирую то, что не был в армии. А вообще, необязательно ведь обладать какой-то невероятной силой, хотя, конечно, ситуации всякие бывают. Иногда и требуется применить физическую силу. Поэтому, когда Министерство юстиции Республики Коми устраивает семинары для народных дружин, для нас проводят инструктажи по самообороне. Кроме того, в школе я занимался восточными единоборствами, и хоть особых спортивных успехов не достиг, но навык есть. Опять же статус на селе многое значит: я являюсь депутатом местного совета, люди мне доверяют.

– Работа в народной дружине – это общественная нагрузка. Она компенсируется какими-то льготами?

– По закону работодатель обязан предоставить дружиннику дополнительные дни к отпуску – в зависимости от количества выходов на дежурства. Сейчас практикуется раз в месяц предоставление дружиннику бесплатного абонемента в оздоровительно-спортивное учреждение – фитнес-центр или бассейн. Разрабатывается вопрос о предоставлении страховки за дежурство. Кроме того, администрация поселения из резервного фонда выделяет организациям, в которых работают наши дружинники, какие-то небольшие средства на приобретение канцелярских товаров, новогодних подарков, реквизита для проведения праздников. Как правило, народный дружинник – это человек, который думает не только о себе. Если бы он думал только о себе, он бы не выходил на дежурства, не тратил бы свое время.

– Жена не возмущается, что вы в выходные по вечерам уходите из дома?

– Жена Елена у меня тоже в народной дружине. И мои брат с сестрой тоже там. Как говорит моя бабушка: «Веточку можно легко сломать, но собери несколько веточек в веник, и даже силач вряд ли сломает эту связку». Когда близкие люди делают какое-то общее дело – это уже сила. Ну и жизненная позиция в этом деле тоже вещь не последняя. Я лично уверен, что не надо вечно что-то требовать от власти, но, чтобы жизнь становилась лучше, надо пробовать что-то делать и самому.

Беседовала Галина ГАЕВА

Фото Анны ПОТЕХИНОЙ

В настоящее время в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Республике Коми включено 30 народных дружин общей численностью 434 человека. В 2017 году с участием народных дружинников выявлено 2534 административных правонарушения (в 2016 году – 1575), задержано 1849 правонарушителей (в 2016 году – 1064). За 2018 год выявлено 2554 административных правонарушения, задержано 2110 правонарушителей. За восемь месяцев 2019 года с участием народных дружинников выявлено 1581 правонарушение, задержано 1177 правонарушителей.