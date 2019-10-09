В Коми борются с «черными кредиторами»

Представители Банка России и правоохранительных органов Республики Коми на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в экономической и социальной сферах обсудили результаты борьбы с нелегальными кредиторами.

«За девять месяцев 2019 года отдел противодействия нелегальной деятельности направил в адрес правоохранительных органов и органов исполнительной власти Республики Коми 8 обращений для принятия мер по прекращению деятельности нелегальных организаций и привлечению к ответственности их владельцев и руководителей. По обращениям, направленным Северо-Западным главным управлением Банка России, в 2019 году в Республике Коми возбуждено 7 дел об административных правонарушениях, 5 судебных решений уже вынесено», – рассказала на заседании рабочей группы начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления Банка России Алина Газалова.

Четыре административных дела возбуждены по фактам незаконной выдачи потребительских займов и одно – о нарушении законодательства о микрофинансовой деятельности.

По пяти административным делам вынесены решения о привлечении к ответственности. За незаконную выдачу потребительских займов привлечены к ответственности три индивидуальных предпринимателя и руководитель общества с ограниченной ответственностью из Сыктывкара.

Еще одна компания, имеющая две точки незаконной выдачи займов — в г. Сыктывкар и в г. Печоры, оштрафована на 200 тыс.руб. Ранее она работала на рынке микрофинансирования легально, но в феврале 2019 года была исключена из государственного реестра. Несмотря на это, компания не закрыла точки обслуживания и продолжила кредитовать население нелегально.

«Благодаря тесному сотрудничеству с правоохранительными органами, в этом году удалось выявить и пресечь больше нарушений, чем в 2018 году. Взаимодействие будет продолжено, это позволяет защищать права граждан и противодействовать нелегальным финансовым организациям», сказала Алина Газалова.

Выдавать кредиты и займы на коммерческой основе в соответствии с законодательством имеют право только банки и субъекты микрофинансового рынка (микрофинансовые организации, кредитно-потребительские кооперативы, ломбарды), состоящие в соответствующих реестрах Банка России.

Юридические лица, не состоящие в реестрах или исключенные оттуда, индивидуальные предприниматели и физические лица по закону не имеют права выдавать займы. Права потребителя, который берет у них кредиты, не защищены.

Уточнить, действует ли организация на финансовом рынке легально, можно в разделе «проверить участника финансового рынка» на сайте Банка России www.cbr.ru. Там же в разделе «Анонимное информирование» можно оставить информацию о фактах возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке. Обращение также можно направить в Северо-Западное главное управление Банка России письмом или через интернет-приемную на сайте Банка России.

текст Отделения-НБ Республика Коми , фото из открытых источников