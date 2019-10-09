Две пятерки военного оркестра

В этом году оркестру сыктывкарской войсковой части № 5134 исполнилось 55 лет. Юбилейный концерт коллектива прошел 5 октября в зале Академического театра драмы имени Виктора Савина.

Открыл торжественное мероприятие врио начальника Центра подготовки личного состава подполковник Дмитрий Корешков. Офицер поздравил военный оркестр с праздником и пожелал музыкантам творческих успехов, профессионального роста и больших побед.

– Мы гордимся, что в столице республики есть такой замечательный коллектив, который радует горожан и гостей города знакомыми и любимыми мелодиями, – поздравляя героев вечера, сказал министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов.

Также юбиляров поздравили архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим и начальник военно-оркестровой службы Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации подполковник Максим Кончин. Почетные гости вручили музыкантам государственные и ведомственные награды.

После торжественной части военный оркестр под руководством военного дирижера, почетного работника культуры Республики Коми, майора Сергея Монастырского исполнил произведения советских, российских, зарубежных и коми композиторов. В концерте приняли участие ведущие солисты театра оперы и балета Андрей Ковалев, Елена Лодыгина, солисты Коми республиканской филармонии Виктория Пыстина, Екатерина Курочкина, эстрадные певцы Ксения Татарникова, Ирина Ким, Алексей Попов, а также струнный квартет «Вдохновение», танцевальные коллективы «Сполохи» и «Ритм».

Как рассказал «Республике» Сергей Монастырский, в составе коллектива сегодня восемнадцать высокопрофессиональных музыкантов. Многие из них мастерски владеют сразу несколькими инструментами, а некоторые еще и поют. За счет этого обогащается репертуар коллектива.

– В основном оркестр состоит из духовых инструментов, но на сценических концертах мы включаем в музыкальный ряд также гитару, бас-гитару и клавишные, – рассказал маэстро. – Для юбилейного концерта мы подготовили много новых произведений.

Пополняется не только репертуар, но и состав оркестра. Например, недавно в коллектив пришел выпускник суворовского военно-музыкального училища Антон Янков – сын артистов республиканского драмтеатра Игоря и Елены Янковых. Молодого кларнетиста в ближайшее время призовут в армию, и он будет проходить службу в оркестре.

Военный оркестр Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации был образован в 1964 году для музыкального сопровождения мероприятий, предусмотренных общевоинскими уставами, а также для организации культурного досуга военнослужащих и членов их семей. Сегодня военные музыканты с честью продолжают славные традиции военно-оркестровой службы войск национальной гвардии страны.

В разные годы военным оркестром руководили: с 1964 по 1973 год – заслуженный работник науки и культуры Коми АССР, майор Юрий Тутынин, с 1973 по 1994-й – заслуженный работник культуры Коми АССР, подполковник Станислав Залевский, с 1994 по 2008-й – заслуженный работник Республики Коми, лауреат государственной премии правительства Республики Коми, майор Иван Нестеров. С 2008 года оркестр возглавляет почетный работник культуры Республики Коми, майор Сергей Монастырский.

За свою 55-летнюю историю коллектив неоднократно становился лауреатом конкурсов военных оркестров и участником фестивалей духовой музыки, демонстрируя высокий профессионализм. В 1996 году за заслуги в области культуры военному оркестру была вручена почетная грамота главы Коми, в 2014 году – благодарность главы региона.

Коллектив выступает с концертами для личного состава воинской части, жителей Сыктывкара и Республики Коми, в домах культуры, перед ветеранами и молодежью. Сопровождает вручение государственных наград Российской Федерации и Республики Коми, торжественное построение войск Сыктывкарского гарнизона в честь Великой Победы, принимает участие в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию молодежи, в торжествах министерств и ведомств Республики Коми.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора