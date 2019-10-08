Участники «Ночи искусств» вспомнят лихие девяностые

Третьего ноября в Национальной галерее Коми пройдет очередная, уже шестая по счету «Ночь искусств». На этот раз она будет посвящена культуре конца прошлого века – так называемым лихим девяностым. В большинстве российских учреждений культуры акцию традиционно приурочат ко Дню народного единства.

В программе «ночи» – лекция, relax и экскурсии с дополненной реальностью, инсталляции, косплеи, игровые зоны, мастер-классы, квест и концерт.

Как отмечают организаторы акции, социокультурное развитие последнего десятилетия ХХ века носило неоднозначный и противоречивый характер. Становление новой культуры проходило при полной свободе творчества и при полном отсутствии государственного кураторства. Соотечественники утратили интерес к потреблению культурных ценностей, и это тормозило формирование новой российской культуры.

Нацгалерея Коми ищет участников будущей акции – организаторы ждут интересные идеи от творческих коллективов Сыктывкара и республики.

В прошлом году всероссийская «Ночь искусств» прошла под слоганом «Искусство объединяет». Сыктывкарцы могли выбрать, где провести этот вечер: в Национальном музее, Национальной галерее или в Центре культурных инициатив «Югöр»

Артур АРТЕЕВ

Фото autotravel.ru