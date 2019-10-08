Преображение парка

Третьего октября власти столицы Коми проинспектировали ход работ по благоустройству парка «Строитель», который находится в одноименном микрорайоне. Пока облик места культурного отдыха сыктывкарцев далек от идеала, но сделано уже многое. Одной из главных достопримечательностей парка стала площадка для выгула собак.

Инспекция совпала с проведением Дня микрорайона. В парке установили сцену, на которой, сменяя друг друга, выступали творческие коллективы города. Шедший время от времени дождь нисколько не пугал закаленных холодным и дождливым летом артистов. На празднике были юнармейцы и военный оркестр. Школьники и воспитанники детских садов колоннами стягивались к месту празднования. Молодежь с радостью атаковала новые тренажеры и качели.

Накануне инспекции было объявлено о том, что 3 октября состоится именно открытие нового парка. Еще на начальных этапах обустройства парка руководство горадминистрации заявляло, что финальной точкой обустройства станет сентябрь. Однако подойти к парку и не промочить ноги, не будучи обутым в резиновые сапоги, пока не представляется возможным. Вокруг прогулочных дорожек все в грязи и лужах. Поэтому уже непосредственно в парке от ответственных лиц журналисты узнали о том, что это именно инспекция, а не открытие, поскольку остается еще целый ряд работ, которые еще предстоит сделать, а открытие будет только следующим летом. И.о. руководителя администрации Наталья Хозяинова отметила, что тем не менее объем выполненных работ по программе «Комфортная городская среда» большой.

– Спасибо за это главе Коми Сергею Анатольевичу Гапликову. Финансирование составило 35 миллионов рублей, – сказала Наталья Хозяинова.

В парке действуют сразу несколько площадок. Тут есть где поиграть с детьми, подкачать мускулы и выгулять собаку. На турниках небольшое шоу устроил ученик девятого класса одной из городских школ. Он проделывал замысловатые фигуры, в том числе лихо вращался, изумляя всех вокруг.

– Вот какие таланты растут в этом микрорайоне, – сказал руководитель управления ЖКХ администрации Сыктывкара Александр Гонтарь, показав парню поднятый вверх большой палец.

А председатель совета Сыктывкара Анна Дю и главный архитектор города Владимир Рунг в это время интересовались мнениями по поводу сделанных работ у местных жителей. На качелях сидели пожилые женщины, и, подойдя к ним, Анна Дю и Владимир Рунг услышали только положительные отзывы. Женщины рассказали, что раньше в парке было невозможно гулять из-за засилья маргинальных личностей. Теперь же провели санитарную рубку деревьев, отремонтировали дорожки, в целом все облагородили. Поэтому в парке стало людно, и эти асоциальные элементы боятся здесь показываться.

Впрочем, звучали и критические замечания. Одна из жительниц заявила, что нужно доделать все сразу, иначе весной парк попросту утонет.

Владимир Рунг заверил, что следующим летом воду откачают и установят дренажную систему. А вот собачья площадка, по его словам, уже готова и вообще является особой гордостью ответственных лиц, ведь здесь все сделано по европейским стандартам.

Площадка полностью огорожена забором, но, по замечанию самих собаководов, есть недоработки. Например, на дверях не сделали щеколды, и когда здесь выгуливают агрессивных собак, другие любители заходить не решаются. Тем не менее горожане рады, что в столице появилась такая специализированная площадка.

Ярослав СЕВРУК

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