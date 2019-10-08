Премьеры на чужой сцене

13 октября Национальный музыкально-драматический театр открывает 28-й творческий сезон. В этот день зрители увидят премьеру комедии «Дона козин» («Дорогой подарок») по пьесе Валентины Лекановой и Светланы Горчаковой. Премьера пройдет не в родном здании театра по улице Бабушкина, 4, а в зале Коми республиканской филармонии. Дело в том, что начатый еще в прошлом году ремонт потолка зрительного зала нацтеатра до сих пор не завершен. Так что в российский Год театра коми национальный театр вынужден арендовать чужие площадки.

Действие комедии «Дона козин» происходит в коми селе. Сюда прислали по почте объемный подарок из Германии, всполошивший всех. Оказалось, что гостивший в селе немец пришел в ужас от нечистоплотности его жителей и отправил им мусорный ящик. Этот подарок заставляет сельчан устыдиться и привести село в порядок.

Вторая премьера сезона – музыкальный спектакль «Выль капитан» («Новый капитан») по повести Ивана Торопова, его можно увидеть 13 ноября также в зале филармонии. Спектакль о молодежи, взявшей на себя тяжелый труд и взрослую ответственность, ставит молодой режиссер Семен Горчаков. Актеры будут много танцевать, а со сцены будет звучать живая музыка.

Как сообщили «Республике» в театре, премьера «Нового капитана» пройдет в рамках театрального фестиваля «Коми рытъяс», посвященного столетию коми театра. На культурный форум соберутся театральные коллективы из Корткеросского, Сыктывдинского, Ижемского, Сысольского, Усть-Куломского, Усть-Вымского районов, а также Ухты. Все спектакли на коми языке, при необходимости русскоязычным зрителям будет предоставлен синхронный перевод. Цены на билеты символические, а на некоторые фестивальные показы вход бесплатный. Гостями фестиваля будут театры из Сольвычегодска и Ханты-Мансийска. Почти все спектакли пройдут в выходные дни ноября.

Большинство постановок, кроме премьер, покажут в зале администрации Сыктывкара. В октябре зрители увидят комедии Алексея Попова «Кимöститчысьяс» («Шутники») и Геннадия Юшкова «Му вежан лун» («Троица») и «Му югыдöй менам» («Свет мой земной»).

Впереди у труппы гастроли по районам республики и выезды в другие регионы. Недавно театр принял участие в первом всероссийском фестивале национальных театров «Федерация», который проходил в столице Чечни. В Грозном состоялась встреча худрука коми театра Светланы Горчаковой с председателем Союза театральных деятелей РФ Александром Калягиным. Они обсудили успехи и насущные проблемы коми национального театра.

В октябре национальный театр посетит Нарьян-Мар в рамках проекта «Всероссийский театральный марафон». Местной публике артисты представят музыкальный спектакль «Парма лов» («Душа пармы») и сказку «Ксюша да инопланетянин».

В ноябре предстоит поездка в Крым. В Керчи пройдет фестиваль «Крымская театральная осень». Национальные театры страны покажут постановки русской классики. Коми театр представит музыкальный спектакль «Шуйгун» («Левша») по сказу Николая Лескова.

Артур АРТЕЕВ

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