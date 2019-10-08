Источник бодрости

4 октября в селе Объячево Прилузского района состоялось торжественное открытие двух общественных территорий – парка культуры и отдыха и зоны отдыха у минерального источника. Эти достопримечательности села были благоустроены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Территории для благоустройства выбрали жители села в ходе рейтингового голосования. На реализацию каждого из проектов было выделено около 2,4 миллиона рублей.

Парк лидировал во время отбора как самое популярное место для прогулок, а минеральный источник даже за пределами Объячево известен своими целебными свойствами и, по мнению жителей, давно нуждался в благоустройстве.

Обновленный парк жители села «освоили» еще до его торжественного открытия. Отдыхавшие на новых удобных скамейках посетительницы парка с удовольствием рассказали о преимуществах благоустроенной территории. Теперь здесь хорошие ровные дорожки, по которым удобно гулять, вечером светло, потому что горят фонари, в детской зоне установлены качели, привлекающие не только детей, но и взрослых. Главный плюс для пожилых людей – множество скамеек в нескольких метрах друг от друга. Устал – присел отдохнуть.

Правда, не все прохожие «разгадали», что за арт-объект установлен в центральной части парка и для чего. Во время торжественного открытия «тайну» раскрыла руководитель администрации муниципального района «Прилузский» Елена Нестерюк. Она отметила, что на площадке в центре парка появилось «Свадебное дерево», на котором не только молодожены, но и все жители и гости села смогут оставить замок или повязать ленточку в честь знаменательного события в своей семье.

– Посмотрите, какие красивые и нарядные современные осветительные столбы установлены. Если раньше мы приходили в парк только днем, то теперь в нем можно гулять и вечером, – подчеркнула Елена Нестерюк.

Руководитель районной администрации поблагодарила организаторов и исполнителей этого проекта, а жителям и гостям села пожелала не только отдыхать и любоваться красотой природы в обновленном парке, но и бережно относиться к благоустроенному пространству.

Руководитель администрации сельского поселения «Объячево» Андрей Теньков поблагодарил работников подрядной организации, занимавшихся благоустройством общественной территории, а также неравнодушных жителей села, которые и советом, и делом помогли реализовать проект.

– Раньше в нашем парке царили тоска и уныние, теперь, я думаю, парк ожил и будет пользоваться популярностью. Но работа на этом объекте не завершена, в рамках благоустройства села мы будем устанавливать новые игровые элементы, – пообещал Андрей Теньков.

Минеральный источник в селе Объячево раньше располагался внутри старой деревянной беседки, но, как пояснил Андрей Теньков, напор воды со временем стал меньше, и источник фактически иссяк. Поэтому решили провести ряд работ для переноса его в другое, более удобное место. Для источника построена новая современная беседка, площадка вокруг нее огорожена, выложена тротуарной плиткой. На свежем воздухе установлены скамейки и качели.

Почетное право перерезать ленту в честь открытия площадки предоставили Андрею Тенькову и долгожителю села, который регулярно пользуется минеральной водой, Николаю Лихачеву. Девяностолетний житель села, хранитель истории Объячево был свидетелем рождения источника. Историю «появления на свет» целебной воды он рассказал во время торжественного открытия новой площадки. Источник был обнаружен в 1963 году во время бурения разведочной скважины глубиной в 300 метров. Планировалось, что этот источник обеспечит село питьевой водой, но вода пошла горько-соленая, для питья не слишком подходила. Жидкость отправили на анализ в Москву. По результатам анализов 1972 и 1987 годов в воде зафиксировано повышенное содержание минеральных солей, биологически активных веществ: брома, йода, хлорида натрия.

По данным института курортологии и физиотерапии Министерства здравоохранения СССР, вода объячевского минерального источника может быть использована для лечебных целей в виде ванн при заболеваниях органов движения, периферической нервной системы. При благоприятном санитарном состоянии ее можно использовать и для питьевого лечения при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

В 1980 году Николай Лихачев тяжело заболел, не мог ходить, вынужден был принимать сильнодействующие лекарства. Было ему тогда всего 49 лет, а врачи вели речь об инвалидности. Народная медицина тоже не помогла – знахари оказались бессильны против тяжкого недуга. Тогда мужчина разработал свою систему лечения: привозил воду из целебного источника, нагревал ее и принимал ванну. По уверению Николая Лихачева, необходимо десять таких процедур подряд. В первый же год после водных процедур наступило облегчение. Затем лечебные ванны селянин принимал много лет. Через пять месяцев Николаю Лихачеву исполнится 90 лет. Он до сих пор ходит без трости, уверен, что вернуть здоровье и сохранить бодрость до преклонного возраста ему помогла вода целебного источника.

Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Коми с 2017 года. В 2019 году он включен в национальный проект «Жилье и городская среда», направленный на повышение доступности жилья, модернизацию жилищного фонда и объектов коммунальной структуры. В 2019 году в Коми на реализацию проекта направляется 380 миллионов рублей, из них 246 миллионов рублей – федеральные средства.

По информации Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми, в этом году в проекте «Формирование комфортной городской среды» участвуют 46 городских округов, городских и сельских поселений республики. Из них 26 муниципалитетов полностью завершили работы, запланированные в рамках нацпроекта на этот год.

За счет федеральных средств запланировано благоустройство 139 территорий – 66 дворовых и 73 общественных. Всего по республике после завершения работ введено в эксплуатацию 54 дворовых и 57 общественных территорий. Благоустройство остальных объектов завершается. Обновленные парки, скверы, детские и спортивные площадки торжественно открываются и передаются жителям в праздничной обстановке. В целом в республике работы по благоустройству в этом году выполнены более чем на 90 процентов.

Завершить все мероприятия, запланированные в рамках нацпроекта на 2019 год, намечено до конца октября.

Министерство энергетики, ЖКХ и тарифов Коми ведет работу по подготовке к реализации нацпроекта в 2020 году. В муниципальных образованиях идет предварительный отбор территорий, которые будут представлены для общественных обсуждений с жителями.

Людмила ВЛАСОВА

Фото министерства энергетики, ЖКХ и тарифов