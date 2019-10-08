Режим ЧС и реформа ветстанций

Из республиканского бюджета планируется выделить 120 миллионов рублей на помощь аграриям – в связи с тем, что из-за холодного и дождливого лета многим не удалось заготовить достаточного количества кормов для животных. В нескольких районах Коми по этой причине введен режим ЧС, который хотят распространить на всю территорию. Об этом журналистам рассказал министр сельского хозяйства и потребительского рынка республики Анатолий Князев.

Министр отметил, что сенажа в нынешнем сезоне удалось заготовить по плану – на уровне прошлого года, примерно 52 тысячи тонн. Силоса – 84 процента от показателей 2018 года, около 76 тысяч тонн. Основная проблема – с сеном, на сегодня заготовлено чуть более половины от планируемых объемов.

– Думаем, подсчитываем, как быть с теми, кто работает только с сеном, не использует в кормлении коров сенаж и силос. Используем варианты, пути решения по закупкам у личных подсобных хозяйств, у кого есть сено. Есть такие, кто смог заготовить больше и будут продавать, – рассказал Анатолий Князев, отметив, что нередко причина того, что один аграрий заготовил сена выше плана, а другой нет, не только в том, что второму территориально меньше повезло с погодой, а секрет зачастую в организованности, профессионализме главы хозяйства.

Также министр рассказал о планах по режиму ЧС.

– Есть проект постановления, на основании этого мы будем дополнительно определять помощь. Уже направления обозначены, будем выделять субсидии на одну условную голову, сумма определена, обговорена с главой республики, это в пределах 120 миллионов рублей. По договоренности с правительством эта сумма будет разделена на две части. Сначала мы получим где-то 80 миллионов рублей, остальное до конца года, – пояснил Анатолий Князев. – Это существенная помощь нашим аграриям, дополнительная возможность приобрести корма тем, кому не хватает.

Также, по его словам, это поможет в переговорах с Минсельхозом России, поскольку позже нужно будет объясняться, почему республика не достигла плановых показателей по некоторым направлениям, например, есть риски по картофелю, поголовью коров. Это может стать причиной штрафных санкций, отзыва субсидий у региона. Введение режима ЧС позволит обосновать потери.

При этом министр подчеркнул, что по тем же кормам показатели не так уж и плохи, если сравнивать с ситуацией 2016-2017 годов. Заготовить в этом сезоне удалось порядка 20 центнеров кормовых единиц на условную голову, в то время как по стране средний показатель не превышает обычно 16 центнеров. Но в прошлом году республика заготовила 24 центнера, и план на нынешний год поставили такой же, но погода подвела.

Кроме того, Анатолий Князев прокомментировал прошедшие реформы в территориальных отделах министерства, и те, что ожидаются в ветеринарной службе.

– Минфин России ввел стандарты: на селе должно быть определенное количество чиновников. И кто не вписывался в эти нормативы, обязаны были сократить штаты. Но нельзя сказать, что мы кого-то выкинули на улицу. Мы перевели людей из территориальных отделов в казенное учреждение при министерстве, состав сохранился, – пояснил министр. – Количество сотрудников не уменьшилось, просто они перестали считаться чиновниками. Это нормальное явление, во многих ведомствах такое происходит. Работа от этого не должна пострадать, многие даже выиграли от таких реформ. Были случаи, что человек дослужил до пенсионного возраста, мог бы получать государственную пенсию, но работающим чиновникам ее не дают. А сейчас, потеряв статус чиновника, они получают и государственную пенсию, и зарплату.

На прошлой неделе первый заместитель председателя правительства Коми Михаил Порядин подписал документ о реорганизации государственных учреждений в сфере ветеринарии в целях оптимизации их работы. Республиканская станция по борьбе с болезнями животных переименовывается в Управление ветеринарии Республики Коми (учредитель – минсельхоз региона), к ней присоединяются Воркутинская, Интинская, Усинская, Печорская, Ижемская, Усть-Цилемская, Ухтинская, Княжпогостская, Усть-Куломская, Корткеросская, Удорская, Усть-Вымская, Прилузская, Сыктывдинская ветстанции.

– Та система, что мы имеем, показала себя неэффективной. Надо признать, что мы до конца не смогли навести порядок в части учета, бухгалтерии, сбои были постоянные. Их работу мы не могли контролировать отсюда. Поэтому решили сделать общую бухгалтерию при республиканской станции, чтобы мы видели движение денег, могли контролировать, управлять, направлять средства по тем направлениям, где они нужнее, – рассказал Анатолий Князев. – В этом деле должны работать специалисты нужного уровня, а так оставались работы, которые я никак не мог решить. В районах хватает врачей, ветработников, а вот по бухгалтерам были проблемы. Мы даже срывали годовой отчет перед Минсельхозом России, что я считаю полным безобразием. Так что это была вынужденная мера.

Анна ПОТЕХИНА

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