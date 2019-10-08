На страже здоровья населения

«Республика» продолжает серию публикаций о том, что уже сделано в регионе и что намечено сделать в рамках указа президента «О стратегических целях и задачах развития Российской Федерации до 2024 года». В медиапроекте, посвященном реализации в Коми национальных проектов, участвуют телеканал «Юрган», информационное агентство «Комиинформ», журнал «Регион», издательский дом «Коми» и газета «Республика». Ключевым по степени важности и потому одним из самых финансово емких является нацпроект «Здравоохранение». О том, как будет развиваться подведомственная ему отрасль, рассказал министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин.

Цели, критерии, источники

Нацпроект «Здравоохранение» в Республике Коми реализуется в составе семи региональных проектов. Это проекты по развитию первичной медико-санитарной помощи, по борьбе с болезнями системы кровообращения, с онкозаболеваниями, обеспечение медицинских организаций кадрами, программа развития детского здравоохранения, развитие цифрового контура здравоохранения – автоматизации и цифровизации, развитие экспорта медицинских услуг.

Каждый проект имеет четкие показатели и критерии, но ключевым критерием является увеличение средней продолжительности жизни человека до 78 лет. Сейчас она в регионе составляет 71 год. Самая главная задача – улучшить качество жизни каждого жителя республики.

Источников финансирования три: федеральный бюджет, региональная казна и так называемые внебюджетные источники – средства системы обязательного медицинского страхования (ОМС). В целом, как отметил Дмитрий Березин, объем средств за шесть лет должен составить более 9 миллиардов рублей. Но так как у нас трехлетний прогнозируемый бюджет, за три года на реализацию этих нацпроектов будет направлено более 5 миллиардов рублей. Из них почти 700 миллионов рублей – из регионального бюджета, 3 миллиарда – средства ОМС и 1 миллиард 600 миллионов – из федерального бюджета. В последующем цифры, возможно, изменятся в большую сторону.

Лечение онкологии и сосудистых заболеваний

Поскольку количество онкологических заболеваний растет практически повсеместно, этот проект является наиболее финансово емким. В целом финансирование нацпроекта в Республике Коми в этом году составило 1 миллиард 300 миллионов, из них 1 миллиард 100 миллионов направлено на лечение онкологических заболеваний. Это и замена существующего оборудования, и закупка и лечение новейшими терапевтическими препаратами. Порядка миллиарда рублей направлено на лечение терапевтическими препаратами, поэтому сейчас онкологи республики имеют возможность применять самые современные схемы – не только отечественные, но и зарубежные.

Другая основная причина смертности и инвалидизации населения как республики, так и всей РФ – сердечно-сосудистые заболевания. И, конечно, этому уделяется большое внимание. В текущем и следующем году будет обновлено оборудование всех сердечно-сосудистых отделений – это и компьютерные томографы, и УЗИ-оборудование, и оборудование для реабилитации. Также важным шагом является то, что увеличиваются сроки лечения пациентов, которые перенесли инфаркт и инсульт. Если раньше их обеспечивали медикаментами до полугода, то теперь – до двух лет. И, конечно, это насыщение отрасли квалифицированными кадрами – кардиологами, увеличение операций по стентированию.

– То есть устанавливать стент не только при сосудистых катастрофах, когда необходима экстренная помощь, но и в плановом порядке, чтобы не случилось острой сосудистой катастрофы, – пояснил министр здравоохранения.

Детское здравоохранение

Этот региональный проект предусматривает оснащение новейшим оборудованием детских поликлиник не только городов, но и всех центральных районных больниц. Это переносные УЗИ, стационарные УЗИ-аппараты, офтальмологическое оборудование, рентгеновское оборудование, чтобы на месте можно было поставить наиболее быстро и качественно диагноз.

Кроме того, сверх проекта Республиканская детская клиническая больница будет оснащена аппаратом для магнитно-резонансной томографии (МРТ). В конце текущего года аппарат должны уже запустить.

Цифровизация отрасли

Как отметил руководитель ведомства, основная цель проекта «Цифровизация» – уйти от документов, которые пока еще зачастую заполняются вручную, возможность дистанционного консультирования, внедрение элементов искусственного интеллекта для правильной постановки диагноза. Цифровизация удобна и для населения – можно будет зайти в кабинет «Мое здоровье» на едином портале госуслуг и посмотреть свою историю болезни либо амбулаторную карту. И ее уже нельзя потерять или подделать, из нее нельзя вырвать какие-то анализы и тому подобное.

Говоря о развитии телемедицины, министр сообщил, что к 2021 году все ФАПы на территории Республики Коми будут подключены к высокоскоростному интернету. Уже сейчас все центральные районные больницы и врачебные амбулатории подключены к данной услуге и имеют возможность проводить телемедицинские консультации. Поскольку не в каждом населенном пункте работают специалисты определенного уровня, которые могут поставить правильный и своевременный диагноз, это позволит вовремя диагностировать заболевание и начать лечение.

Развитие системы первичной медико-санитарной помощи

Этот вид помощи, как подчеркнул Дмитрий Березин, является основным для каждого человека. Ведь первое учреждение, куда обращается заболевший, это поликлиника.

20 августа развитию первичного звена медпомощи было посвящено заседание правительства РФ, где президент страны дал поручения, а вслед за этим соответствующие поручения региональному минздраву дал и глава Коми Сергей Гапликов. В результате модернизации первичного звена должно качественно улучшиться не только кадровое обеспечение отрасли, но и в целом оказание медицинской помощи. Это всеобъемлющий проект с большим финансированием.

Сейчас региональный проект включает в себя построение новой модели поликлиники («Бережливой поликлиники», или «Вежливой поликлиники»), развитие санитарной авиации, скорой помощи, а также развитие профилактического направления, в том числе диспансеризации.

Первыми новую модель внедрили Центральная поликлиника Сыктывкара и Ухтинская детская больница. Эти преобразования произошли в прошлом году. В текущем подключается еще одно медучреждение, в следующем все детские поликлиники должны соответствовать данному стандарту, а к 2024 году планируется внедрить новую модель во всех медучреждениях. Смысл новой модели не только в том, чтобы провести ремонт, сделать регистратуры открытыми и удобными для пациентов. Предстоит полностью поменять работу поликлиник, чтобы человек мог, не тратя много времени, попасть на прием к необходимому врачу, а врач соответственно оказать качественную медицинскую помощь, меньше расходуя сил и средств на так называемые вспомогательные операции – поиск амбулаторных карт, их заполнение и так далее. Введен 21 стандарт, по ним будет оцениваться, соответствует поликлиника новой модели или нет. В соответствии с последними поручениями президента эту обязанность возложат на Росздравнадзор.

Обязательным компонентом является и переобучение кадров. В России создано несколько «фабрик процессов», где обучаются специалисты. Также проводятся выездные курсы, недавно такой курс прошел в Воркуте.

Минздрав собирает информацию и видит, что пациенты, которые приходили в поликлиники старого формата, отмечают позитивные перемены, посещая поликлиники новой модели.

Как признал министр, пока недостаточно сил и средств тратится на привлечение кадров именно в поликлиники. Не случайно в поручении президента и поручении главы Коми определено увеличение заработной платы врачам первичного звена, предоставление им жилья и передача жилья в собственность, если врач отработал десять и более лет. Это абсолютно новая мера в Российской Федерации.

Экстренная помощь

За три года в Коми поступило 65 автомобилей скорой помощи, которые были распределены по всем территориям. Несмотря на это, сейчас потребность составляет более 50 процентов, поскольку карета скорой помощи имеет срок эксплуатации не более пяти лет.

– В текущем году мы провели большую работу, и глава региона очень помог – Федерация выделила республике 36 автомобилей скорой помощи. Всего же в 2019 году Коми получит 57 автомобилей. Главный итог реализации нацпроекта в этой части – создание единой диспетчерской скорой помощи, когда у нас будет работать одна диспетчерская на все территории. Таким образом, не будет распределения по районам, откуда какую бригаду посылать, а будем отправлять ту бригаду, которая находится ближе всего к пациенту. Эта система эффективна, она работает в нескольких регионах и рекомендована для внедрения федеральным центром, – рассказал Дмитрий Березин.

Первый шаг, как отметил министр, сделан уже в этом году: объединены подстанции скорой помощи Сыктывкара, Ухты, Сыктывдинского района и Центра медицины катастроф. Сейчас это будет одно юридическое лицо. В дальнейшем, до 2021 года, присоединятся все подстанции скорой помощи, которые сейчас относятся к республиканской больнице, к Центру медицины катастроф и единой диспетчерской.

Что касается оказания экстренной медпомощи жителям отдаленных труднодоступных населенных пунктов, то главным транспортом остаются машины скорой помощи. Если же никакой дороги нет, в работу включается санитарная авиация.

– Санавиация в Республике Коми была сохранена, и в последние два года значительно увеличен объем оказываемых услуг по данному направлению. Это стало возможно благодаря федеральным средствам. Сейчас в десятки раз увеличилось количество эвакуируемых пациентов с острыми сосудистыми катастрофами – с инсультами и инфарктами, потому что этим пациентам можно помочь только в республиканских клиниках третьего уровня – в Сыктывкаре, Ухте, и с октября должны запустить стентирование в Воркуте, – сообщил министр здравоохранения региона.

При этом пациентов доставляют не только вертолетами и не только в республиканские медучреждения. Существенная часть финансирования идет на доставку путем авиарейсов – как регулярных, так и чартерных, в том числе и за пределы Республики Коми.

В Ухте открыт филиал Центра медицины катастроф, в этом году полностью обновили парк реанимобилей. Приобретены семь новых реанимобилей класса С. Они будут работать в Сыктывкаре и Ухте, обслуживать южные и центральные территории.

Обновление ФАПов

Всего в Коми 290 ФАПов, и, к сожалению, 110 из них требуют обновления и замены. В следующем году, как сообщил Дмитрий Березин, будут заменены шесть ФАПов. Сейчас проводится работа по добавлению в этот список еще 13 фельдшерско-акушерских пунктов. До конца реализации нацпроекта – 2024 года – в республике планируется обновить по крайней мере более 50 процентов всех ФАПов. Эта работа очень сложная, прежде всего потому, что в России нет единых типовых проектов ФАПов. Есть проекты, которые используются на юге, но для севера они не подходят. Приходится проектировать фельдшерско-акушерские пункты с нуля – с жильем и без жилья для разных климатических условий. Здесь минздрав рассчитывает на помощь минстроя региона.

В следующем году ФАПы будут построены в Усть-Куломском, Сыктывдинском, Ижемском, Усть-Вымском районах. В частности, в Сизябске, Брыкаланске, селе Дон, Нювчиме и других населенных пунктах.

Профилактика

Как всем известно, легче профилактировать и лечить заболевание, выявленное на ранних стадиях. Поэтому особая роль отводится диспансеризации. Она проводится в республике уже в течение пяти лет. Каждый новый период объем обследований и их качество изменяются и улучшаются.

В этом году, как напомнил Дмитрий Березин, приняты поправки в Трудовой кодекс, по которым работодатели обязаны предоставлять работникам день для прохождения диспансеризации. Сейчас введены новые скрининги и установлена норма прохождения диспансеризации не более двух дней. В следующем году диспансеризация должна будет занять не более одного дня. То есть человек, придя в поликлинику, за один день должен пройти обследование, и в течение того же дня ему должны выдать результаты.

Профилактические мероприятия включают в себя и вакцинацию. По национальному календарю против гриппа в первую очередь прививаются дети и группы взрослого населения. В сентябре-октябре 50 процентов населения республики – это более 419 тысяч человек – должны быть привиты от гриппа. Медицинским учреждениям необходимо подстроить свой график под работающее население, чтобы людям было удобно сделать прививку после работы. В Сыктывкаре, Ухте можно прийти в поликлинику в выходные дни, единственное, надо взять с собой паспорт и медполис. В группы риска, которым нужно обязательно прививаться, входят люди с хроническими заболеваниями, болезнями сердца.

Мобильные комплексы

Практикуются также выездные формы проведения вакцинации. В поселения выезжают мобильные комплексы. В рамках нацпроекта в следующем году республика закупит 23 мобильных комплекса: мобильные ФАПы, маммографы и флюорографы. Такие ФАПы впервые были закуплены в прошлом году для Ухтинской поликлиники, обслуживающей ряд территорий, соседних с Ухтой.

Все мобильные ФАПы на базе высокопроходимой техники, КАМАЗов, что позволит в разы увеличить охват населения медицинскими осмотрами. Причем это будут комплексные медосмотры, в результате которых можно сделать выводы, что человеку предпринять дальше: лечиться, получать высокотехнологичную помощь либо наблюдаться у своего фельдшера.

Подготовила Лина ПЕРОВА