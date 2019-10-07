Сергей Гапликов поздравил интинцев с юбилеем города

Инта отметила свой 65-летний юбилей. Праздничные мероприятия прошли в минувшую пятницу, 4 октября. В этот день состоялась рабочая поездка главы Коми в приполярный город. Сергей Гапликов приехал, чтобы лично поздравить интинцев со знаменательной датой. Подробности поездки сообщила пресс-служба руководителя региона.

Благоустройство на средства гранта

В первую очередь Сергею Гапликову показали обновленные объекты, отремонтированные на средства гранта главы РК. Напомним, в этом году по итогам конкурса муниципалитетов Инта получила 36 миллионов рублей на проведение мероприятий в рамках празднования Дня образования Республики Коми.

На часть выделенных средств обустроен участок тротуара по улице Кирова протяженностью 75 метров вдоль ограждения стадиона спортивной школы «Юность». Тротуар соединяет Детскую школу искусств с Дворцом культуры и техники, где расположены главная сцена Инты и современный кинотеатр. Также установлен новый прозрачный павильон, площадка вокруг обустроена с учетом потребностей маломобильных пассажиров.

Новый участок тротуара и остановочный павильон позволяют юным спортсменам с комфортом приходить на занятия и возвращаться домой. Эти работы – часть реконструкции стадиона «Юность», которая реализуется также на средства гранта главы Коми.

Благоустроена и площадка возле Центральной библиотеки Инты. На территории площадью 370 квадратных метров был снят старый асфальт, выполнена отсыпка подушки разными фракциями сыпучих материалов, уложена плитка, по периметру установлены бордюры, четыре опоры освещения с декоративными светильниками, проложен кабель под землей, выполнено подключение конструкций к сети уличного городского освещения, установлены скамейки.

Также на средства гранта главы Коми в Инте утеплят ледовый корт спортивной школы «Интинская» и приобретут микроавтобус для Центра национальных культур.

Современные технологии в сфере культуры

Благодаря нацпроекту «Культура» ко Дню республики в приполярном городе открыли виртуальный концертный зал на 115 мест. Сергею Гапликову показали и рассказали, какие возможности открывают для интинцев современные технологии.

Теперь интинцы могут смотреть трансляции концертов из лучших филармонических залов России, таких как Санкт-Петербургская академическая филармония имени Дмитрия Шостаковича, Пермская областная филармония, Свердловская государственная академическая филармония или концертный зал имени Петра Чайковского в Москве.

Общая стоимость проекта 980 тысяч рублей. Для виртуального погружения в единое культурно-музыкальное пространство России в большом зале Детской школы искусств установили комплекс видеовещания с необходимыми компонентами звукового, светового и сопутствующего мультимедийного оборудования.

В малом концертном зале, который расположен на первом этаже, разместили большой телевизор. Это позволит посещать трансляции маломобильным группам населения или небольшому количеству зрителей.

В сентябре в рамках «Культурного норматива школьника» для учащихся общеобразовательных школ были проведены четыре мероприятия, посвященные знакомству с русскими композиторами, и прямая трансляция концерта ансамбля танца имени Игоря Моисеева из Московской филармонии.

В будни онлайн-трансляции проводятся в 19 часов, запись из архива можно посмотреть в любое время. С момента открытия ВКЗ посетили 330 человек, стоимость билета символическая – всего 10 рублей.

Предложения по развитию города

Далее состоялась встреча главы с активными жителями города, общественниками. Темой разговора стали вопросы дальнейшего развития Инты.

Напомним, в настоящий момент по поручению президента России Владимира Путина разрабатывается план развития городских округов «Инта» и «Воркута». В документе будут определены перспективы отраслевых направлений развития двух моногородов, а также финансовое обеспечение мероприятий этого плана.

Создан проектный офис под руководством министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми Александра Ремиги. К обсуждению проекта по развитию моногородов привлечены руководители республиканских министерств, администраций Воркуты и Инты, представители Коми научного центра УрО РАН, предприниматели. Работа ведется в тесном взаимодействии с профильными федеральными ведомствами, информационно-аналитическим центром Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

В разрабатываемом плане будут учтены перспективные направления, в том числе и по глубокой переработке угля. Сейчас в России разрабатывается проект Стратегии развития угольной промышленности России на период до 2035 года. В план развития предполагается включить перспективы по поиску, разведке запасов и добыче газа и нефти, а также по добыче марганца.

Участие в формировании предложений по дальнейшему развитию Инты и Воркуты может принять любой житель республики. Сформирован специальный раздел «Участвуй в развитии Воркуты и Инты» на сайте «Активный регион. Республика Коми». Уже поступило 40 предложений от жителей Воркуты и Инты. Есть предложения по развитию в Инте туризма, разработке месторождения марганцевых руд, добыче других полезных ископаемых. Сбор предложений продлится до 15 октября, каждое из них будет детально проработано и учтено.

– Все волнующие вас вопросы будут включены в план развития города. И мы будем их доводить до федеральных министерств и ведомств, – подчеркнул Сергей Гапликов.

На встрече с главой Республики Коми также обсудили вопросы ремонта и строительства дорог в городском округе, благоустройства улиц и дворовых территорий, ремонта ветхих зданий, обеспечения населения чистой питьевой водой и многие другие.

– Сергей Анатольевич, от имени всех коллег хочу добавить, что общественники готовы принять активное участие в работе по развитию Инты. Большое вам спасибо за эту встречу, на которой вы затронули многие волнующие нас проблемы. Мы понимаем, в каком направлении будет дальше двигаться республика, в том числе и Инта, – поблагодарил Сергея Гапликова заместитель председателя общественного совета МО ГО «Инта» Равиль Кудашев.

Пожелание процветания

На торжественном собрании в честь 65-летия со дня образования Инты Сергей Гапликов поблагодарил интинцев за вклад в развитие города, стойкость, терпение и безграничную любовь к малой родине.

– Дорогие интинцы! Поздравляю вас с 65-летием со дня образования города. За эти годы произошло много разных событий. Сегодня перед нами стоят непростые задачи развития города, которые нам предстоит решить вместе. Инта всегда отличалась активными, инициативными людьми, неравнодушными к будущему своей родины. Я уверен, что совместно мы справимся с любыми задачами. Говоря о перспективах развития, я хотел бы особо подчеркнуть роль наших дорогих ветеранов, которые стояли у истоков создания города, несмотря ни на что, решали крайне важные для страны задачи. Мы преклоняемся перед вашим подвигом, исторической миссией, мужеством и способностью личным примером показать будущим поколениям, как следует относиться к своей земле, к работе и поставленным целям. В своей деятельности мы равняемся именно на вас и будем продолжать реализацию намеченных планов не только в Инте, Воркуте, но и во всей республике. Дорогие интинцы, счастья вам, мира и добра, а Инте – процветания! – отметил Сергей Гапликов.

В ходе торжественного собрания глава республики вручил руководителю администрации Ларисе Титовец сертификат на 30 миллионов рублей на благоустройство Инты, а также государственные награды жителям города.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru