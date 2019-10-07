Север нуждается в финансировании

На портале «Активный регион» (signal.rkomi.ru) продолжается прием предложений жителей Коми по развитию Воркуты и Инты. Самые дельные и продуктивные предложения лягут в основу плана, к разработке которого сейчас приступило правительство республики.

После утверждения плана правительством РФ на реализацию мероприятий по выводу из кризиса северных моногородов федеральный бюджет выделит дополнительные средства.

В необходимости дополнительного финансирования Воркуты и Инты убежден генеральный директор ООО «Инновационные технологии «Северная Русь» Владимир Добромелов, к которому «Республика» обратилась с просьбой высказать свои предложения: что, по его мнению, может способствовать развитию заполярного и приполярного городов.

Предприятие «Северная Русь», которым руководит собеседник издания, изготавливает уникальные топливные брикеты, получаемые путем переработки отходов угольного производства.

Угольные брикеты предназначены для использования вместо угля, газа и нефтепродуктов, без переделки существующих котельных, а также для использования в частном секторе. Отличительной особенностью разработанного процесса брикетирования является возможность изготовления брикетов из шламовых смесей без применения связующих добавок, что значительно удешевляет продукцию.

– Мы пытаемся достроить и запустить полное производство брикетной продукции из отходов. А это и новые рабочие места, и решение экологических проблем. Главное и, пожалуй, единственное, чем нам необходимо помочь, это финансирование, – отмечает Владимир Добромелов.

– Воркута и Инта на сегодняшний день – умирающие города, потому что закрываются градообразующие предприятия – шахты. В Инте закрыта последняя, в Воркуте из тех 15, которые были, осталось только четыре. Поэтому помимо угледобычи необходимо развивать что-то другое. Тем более что в недрах Заполярья «зарыта» вся таблица Менделеева. Требуется разработка соответствующих программ, но ни одна программа не будет работать, пока нет финансирования. Будут средства – и планы получат право на жизнь, – убежден Владимир Добромелов.

Галина ВЛАДИС

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