Ушел из жизни один из основателей «Василея»

26 сентября умер известный коми композитор-песенник, один из основателей конкурса современной коми песни «Василей» Василий Чувьюров. В этом году ему исполнился 81 год. Двадцать шестой «Василей», который прошел в январе этого года, стал для Василия Чувьюрова последним.

Василий Николаевич, или Кузнеч Вась, как его называли в родном Деревянске Усть-Куломского района, увлекался музыкой с раннего детства. В четырнадцать лет он научился играть на балалайке и гармошке, начал участвовать в самодеятельности: пел, танцевал, сочинял песни. Затем окончил Сыктывкарское училище культуры.

Написал более шести сотен песен, наиболее известные из них это «Коми танго», «Эжва вылын», «Август тöлысь», «Вöрын ветлö ош», «Мöдлапöлын мича зон сулалö». Неоднократно получал призовые места на конкурсе самодеятельных песен «Василей», а в 1995 году его песня «Пипилисты сöкöл» стала обладателем Гран-при. Его произведения известны и любимы народом, их исполняют как народные ансамбли, так и любители. Много лет руководил самодеятельным вокальным коллективом «Коми аньяс» при Доме культуры в селе Деревянск.

Василий Чувьюров – лауреат государственной премии правительства Республики Коми, заслуженный работник культуры Коми АССР, член Союза композиторов России. Был удостоен знака отличия «За безупречную службу Республике Коми».

Артур АРТЕЕВ

Фото «Комиинформ»