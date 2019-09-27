Новое оборудование для медучреждений

В 2020 году в медицинских учреждениях Коми появится новое оборудование. 200 миллионов рублей на его приобретение поручил выделить глава республики Сергей Гапликов, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Средства заложены в проект закона о республиканском бюджете на 2020 год и период 2021 и 2022 годов. Они пойдут на реализацию в Республике Коми национального проекта «Здравоохранение», а именно на борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Еще 281 миллион рублей на эти цели Республика Коми получит из федерального бюджета.

В 2020 году планируется создать центры амбулаторной онкологической помощи в учреждениях здравоохранения и приобрести для них медицинское оборудование. В Сыктывкарской городской поликлинике №3 появятся маммограф, рентгенодиагностический комплекс, видеостойка для колоноскопии. В Эжвинской городской поликлинике – флюорограф, маммограф, УЗИ-аппарат, видеостойка для видеоколоноскопии. В Ухтинской городской поликлинике – рентгенодиагностический комплекс. Медоборудование будет закуплено для Коми республиканского онкологического диспансера и Республиканской детской клинической больницы.

Для кардиологического диспансера планируется приобрести ангиограф, аппараты искусственной вентиляции легких, а для Воркутинской больницы скорой медицинской помощи – диагностический комплекс для ультразвуковых исследований. Также средства направят на льготное лекарственное обеспечение больных, перенесших острый коронарный синдром, оперативные вмешательства на сердце и острое нарушение мозгового кровообращения.

Кроме того, в рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году в Коми планируется приобрести 23 передвижных диагностических комплекса для 13 учреждений здравоохранения республики. Сергей Гапликов распорядился заложить в республиканском бюджете на их приобретение дополнительные средства – 179,2 миллиона рублей. Еще 139,4 миллиона рублей на эти цели будет выделено из федерального бюджета.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru