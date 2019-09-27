Дополнительные средства на развитие социальной инфраструктуры

Сергей Гапликов поручил запланировать дополнительные средства в республиканском бюджете на развитие социальной инфраструктуры. В следующем году на эти цели, в том числе на проведение ремонтных работ, обеспечение безопасных и комфортных условий пребывания людей, будет дополнительно выделено 774,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба главы Коми.

На капитальный ремонт государственных и муниципальных социальных объектов в 2020 году планируется дополнительно направить средства в объеме 504,7 миллиона рублей.

Средства пойдут на реализацию федерального проекта «Программа развития детского здравоохранения Республики Коми, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». В рамках федерального проекта запланировано создание комфортной обстановки внутри детских отделений поликлиник и больниц республики. Средства будут распределены между 21 учреждением здравоохранения.

Капитальный ремонт планируется провести в спортивной школе олимпийского резерва №4, спортивной школе по конному спорту, спортивной школе олимпийского резерва «Юность».

Финансирование также получат 13 госучреждений Республики Коми, которые оказывают услуги в сфере соцзащиты и социального обслуживания населения. Средства будут направлены на проведение текущих, косметических и капитальных ремонтов в этих учреждениях.

Капитально отремонтируют здания жешартского Дома культуры «Дружба» Усть-Вымского района, Прилузского межпоселенческого центра культуры и досуга, троицко-печорского Дома культуры, здания колледжей искусств и культуры.

В рамках выполнения федерального плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2021 году 100-летия образования региона, ремонтно-реставрационные работы будут проведены в Национальной библиотеке Республики Коми.

Дополнительные средства выделят и для первого этапа ремонтно-реставрационных работ по сохранению церкви святителя Дмитрия Ростовского в поселке Кажым Койгородского района. Второй этап работ, включающий в себя ремонт объекта, запланирован на 2021-2023 годы.

На обеспечение безопасных и комфортных условий пребывания людей в учреждениях социальной направленности планируется дополнительно направить средства в объеме 270,1 миллиона рублей.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru