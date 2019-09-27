Вспоминая человека-эпоху

27 сентября исполнилось 105 лет со дня рождения одного из самых ярких руководителей Республики Коми советского периода Зосимы Панева. В этот день в Госсовете Коми открылась выставка «Зосима Васильевич Панев. Человек-эпоха». На открытии собрались родственники видного государственного деятеля, соратники, депутаты.

– Зосима Васильевич Панев – выдающийся сын Коми земли, человек-легенда, – отметил вице-спикер Владимир Косов. – Он прошел непростой путь от сельского учителя до председателя Совета Министров и председателя президиума Верховного Совета Коми АССР. Сделал очень многое и для Сыктывкара, и для всей республики. Благодаря его усилиям и настойчивости открылись Сыктывкарский государственный университет, музыкальный театр, республиканская библиотека.

Зосима Панев был лидером с бойцовским характером и живым умом, подчеркнул парламентарий, при этом он был внимателен к каждому человеку, умел сопереживать, за это люди платили ему взаимной симпатией и уважением.

– Это замечательная выставка, она собрала уникальные материалы, связанные с биографией Зосимы Васильевича, его очерки, письма. Она запечатлела живую историю, и эту историю нужно помнить каждому из нас. Я горжусь своим знакомством с этим человеком, горжусь, что он родился на нашей земле, – сказал вице-спикер парламента.

Своими воспоминаниями поделился сенатор от Коми Валерий Марков.

– Зосима Васильевич помнил свою историческую родину и земляков, важное качество для любого человека, не говоря уже о политике. И я очень благодарен ему за это, – заключил сенатор.

Дочери Зосимы Панева рассказали о личных качествах отца, вспомнили его как примерного семьянина, очень начитанного и эрудированного человека.

Более подробно о документах и фотографиях, представленных на выставке, рассказала научный сотрудник Национального музея республики Елена Морозова. Экспозицию составили материалы из архива музея. Они описывают разные этапы жизненного пути известного политика: службу в армии, работу на ответственных должностях, депутатскую деятельность. На экспонатах представлены также семейные фотографии Зосимы Васильевича.

Уже в 36 лет Зосима Панев стал председателем Совета Министров Коми АССР. Хозяйство ему досталось очень сложное – в годы Великой Отечественной войны экономика края, особенно сельское хозяйство, переживали просто катастрофу, и нужно было принимать целый ряд важных решений. И каждое приходилось обязательно согласовывать с Москвой. Без разрешения центра нельзя было построить даже баню.

Пробивая во властных московских кабинетах важные для республики вопросы, молодой политик всегда раскладывал карту Коми АССР, показывая, что собой представляет республика, какие природные богатства хранят ее недра.

Как-то, отчаявшись убедить важного чиновника, Зосима Васильевич в сердцах так сильно стукнул кулаком по столу, что из чернильницы выплеснулись чернила и забрызгали дорогой костюм хозяина кабинета. Тот рассвирепел, вызвал охрану, чтобы его арестовать. Но Зосима Панев ответил: «Попробуйте – у меня депутатская неприкосновенность, я – депутат Верховного Совета РСФСР и Верховного Совета СССР». После этого чиновник мгновенно остыл, и разговор перешел в деловое русло.

Неимоверных усилий стоило доказать, как необходима для развития Коми края южная ветка железной дороги, и доказывать, где именно она должна пройти. По ходу дороги предстояло построить два моста через Вычегду, для этого требовались миллионы рублей. Но Зосима Панев сумел убедить московских чиновников.

Многие предлагаемые руководителем Коми республики решения московским чиновникам казались непонятными. Музыкальный театр в Сыктывкаре открылся в период, когда театры в стране закрывали массово. Тем не менее Зосима Панев принял решение, которое считал правильным: музтеатр в Коми открылся не по постановлению правительства РСФСР, а де-факто, и за это руководитель республики получил выговор по партийной линии.

Галина ВЛАДИС

Фото пресс-службы Госсовета Коми