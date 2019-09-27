Валерий Марков выступил с законодательной инициативой

Член Совета Федерации Валерий Марков предложил увеличить количество парламентариев республики. Для начала довести число депутатов Госсовета до 36 человек. По мнению сенатора, усиление парламентского корпуса позволит усилить персональную ответственность народных избранников за работу на территориях, но при этом расходы казны на обслуживание депутатов не возрастут при правильном перераспределении средств. Соответствующую законодательную инициативу он вынес на рассмотрение президиума Госсовета Коми.

В пояснительной записке к законопроекту Валерий Марков указал, что согласно статье 71 Конституции Республики Коми число депутатов законодательного органа власти субъекта страны определяется в зависимости от численности избирателей, зарегистрированных на территории региона. При количестве избирателей от 500 тысяч до одного миллиона человек установленное число депутатов законодательного органа субъекта России должно составлять не менее 25 и не более 70 человек. В Коми сейчас проживает чуть более 830 тысяч человек, и в Конституции региона закреплено, что Госсовет состоит из 30 человек. Этого числа, по мнению сенатора, недостаточно, чтобы депутаты успевали качественно выполнять свои обязанности, посещать все населенные пункты в своих округах и быть ближе к населению.

Поясняя свою позицию журналистам, Валерий Марков обратился к истории. Госсовет начал свою деятельность с 1995 года. В парламент тогда избиралось 50 депутатов, и схема избрания была достаточно простой: 30 парламентариев избирались по одномандатным округам и 20 – по одному от каждого муниципального округа. То есть независимо от того, какой он величины, каждому муниципалитету было гарантировано одно место в Госсовете Коми: Сыктывкар – 250 тысяч человек, Койгородок – семь тысяч – по одному депутату. Так Госсовет работал два срока, а потом от народных избранников, представляющих муниципалитеты, отказались и оставили только 30 депутатов, 15 из которых избираются по одномандатным округам, 15 – по партийным спискам.

– Что в итоге получилось? Возьмем южные районы – Прилузье, Койгородский, Сысольский и Сыктывдинский районы – на четыре района один депутат. Западный округ – Усть-Вымь, Удора, Княжпогостский район – один депутат. Восточный округ – Корткерос, Усть-Кулом, Троицко-Печорск – один депутат. А теперь давайте соединим эти три округа, и что у нас получится? Больше трети республики, – рассказал сенатор.

В итоге, по словам Валерия Маркова, получилась ситуация, когда население глубинки возмущено, что их не навещают народные избранники:

– А попробуйте при таких огромных округах побывать за свой депутатский срок хотя бы один раз в каждой деревне, в каждом селе. В прежние времена, например, в Удорском районе было около 80 населенных пунктов, в Усть-Куломском – 100. Ныне число деревень уменьшилось, но и сейчас в трех округах по крайней мере есть 200 населенных пунктов, и до каждого надо добраться, чтобы увидеть реальную ситуацию. Для этого необходимо не просто время, нужны еще и возможности. Времени осталось немного, если делать, то надо делать до нового года, – отметил Валерий Марков.

Изменение схемы избирательных округов, по словам сенатора, не повлечет за собой увеличения бюджетных трат. Да и финансирование Госсовета, по его мнению, может остаться прежним.

– Бухгалтерия всегда определяется тем, как депутаты построят свою работу в следующем созыве: будет больше или меньше заместителей председателя, сколько будет комитетов, сколько человек будет работать на постоянной основе, – заключил сенатор.

Галина ВЛАДИС

Фото из архива «Республики»