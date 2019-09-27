Сыктывдин благоустраивается

Сыктывдинский район одним из первых завершил благоустройство территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщили в районной администрации, над благоустройством своих территорий работали сельские поселения с численностью более 1000 человек – это Выльгорт, Зеленец и Пажга. Еще в конце августа главы поселений отчитались о результатах работы за три летних месяца.

В селе Выльгорт было проведено благоустройство дворов многоквартирных домов №№ 80, 80а и 90 по улице Ольги Мальцевой и дома №1 по улице СПТУ-2. Сметная стоимость работ составила 3 858 440 рублей. Кроме асфальтирования проездов, тротуаров, парковок, были обустроены крылечки – там установили новые скамейки и урны.

В Зеленце в перечень дворовых территорий, подлежащих ремонту, было включено 25 дворов. Общественной комиссией одобрен ремонт дворовой территории у домов №№ 9 и 10 по улице 1-й Квартал. Сметная стоимость составила 1 974 640 рублей.

В 2019 году благоустроены также два общественных пространства – футбольное поле в райцентре и спуск по дороге от муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей» до улицы Центральной в селе Пажга.

Все принятые обязательства выполнены сельскими поселениями в полном объеме и в установленные сроки.

В текущем году наконец дождались ремонта местной дороги и жители местечка Пичипашня в селе Выльгорт. Работы по асфальтированию автодороги общего пользования местного значения «Подъезд к местечку Пичипашня» идут сегодня полным ходом. Средства выделены району из республиканского бюджета. Сроки окончания работ по данному контракту – 15 октября, но подрядчик АО «Коми дорожная компания» планирует завершить укладку дорожного полотна раньше.

– К сожалению, работы не предусматривают обустройство тротуаров и парковочного пространства вдоль автомобильной дороги, – посетовала проинспектировавшая ход работ руководитель администрации Сыктывдина Любовь Доронина. – Данные мероприятия будет возможно осуществить в рамах реализации национальных проектов.

На странице администрации «ВКонтакте» жители местечка так отозвались о долгожданном ремонте: «Благодарим за новую главную дорогу на Пичипашню (поворот с трассы и далее). Будем надеяться, что прослужит долго, а не сойдет вместе со снегом весной. Освещение еще на ней сделайте, а то спортсмены-«камикадзе» бегают по ней, а их совсем в темноте не видно. А лучше тротуар для них отдельный вдоль дороги».

Лина ПЕРОВА

Фото vk.com/syktyvdin